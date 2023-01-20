Нынешний руководитель соцдемов Лаури Ляэнеметс с первых шагов удивляет выбираемыми для своей партии целями и защитой ценностей, не совпадающих ни с традиционной политической повесткой социал-демократов, ни с внутриполитической повесткой в стране. Перл про радикальных капиталистов и кремлевских фанатиков из программного выступления на съезде озадачил многих, пишет публицист Валерий Сайковский.
ВАЛЕРИЙ САЙКОВСКИЙ ⟩ Социал-демократы хотят разоблачать «радикальных капиталистов», а не заниматься спасением экономики
Пассаж «соцдемы в эстонской политике находятся между двумя крайностями, радикальными капиталистами и прокремлевские фанатиками» поначалу может показаться неудачным переводом. Однако в эстонском варианте данная фраза выглядит еще более странно.
От такой риторики веет протестами левацкой молодежи конца 60-х, конфликтом поколений, политическими крайностями.
Сложные метафоры, требующие дополнительных усилий для их понимания - это явно не то, что нужно избирателю в последние недели перед выборами. Маловероятно, что Социал-демократическая партия (СДПЭ) после нынешней кампании запомнится политическими успехами, но описанный перл точно войдет в историю местной политики.
Очень удивляет и напряженная «борьба» лидера СДПЭ на патриотическом фронте. Возникает ощущение, что его цель – звание главного патриота страны. Его соперник из «Отечества» Урмас Рейнсалу стал менее заметен. Ему не угнаться за главой МВД, создавшим впечатление, что Освободительная война в разгаре, и страна готовится к новому наступлению красных. Не забыл ли вообще Ляэнеметс, какой партией руководит?
Пора реально спасать капитализм
Ситуация в стране требует не абстрактного спасения от радикального капитализма, а трудных решений в области экономики, долгосрочных стратегических планов в энергетике и обуздания инфляции. Это, в свою очередь, означает необходимость поиска непопулярных решений на стыке экономии государственных затрат, дотирования критически важных коммунальных расходов и пересмотра приоритетов правительства.
Все это осложняется невиданными проблемами с безопасностью и необходимостью больших расходов в данной сфере. Но, к сожалению, идеи СДПЭ произрастают в области «как потратить», а не «как преумножить». Государственные финансы в их представлении существуют неизменно. То обстоятельство, что из-за аналогичной политики представительство партии в парламенте постоянно уменьшается с 2011 года, не останавливает нового лидера.
Ну и обязательным пунктом каждой их избирательной кампании являются заявления из серии «за все хорошее и против всего плохого». В этот раз к данной категории обещаний относятся намерение поддержать культуру в провинции (как будто кто-то против) и фантастические цели по минимальной зарплате и пенсии.
Фантазии о зарплатах и пенсиях
Еще не забыта непримиримая борьба Осиновского за здоровый образ жизни, закончившаяся недополученными акцизами на сотни миллионов евро, приграничной торговлей и сокращением производства в Эстонии. Теперь соцдемы предлагают отказаться от части налогов посредством увеличения минимальной зарплаты. Они так и не научились соизмерять свои идеи с реальностью. Им не приходит в голову, что если все будут получать не менее 1200 евро, то получавшим до этого зарплату в размере 800–1200 евро придется платить 1200–1500 евро.
Так по восходящей закрутится спираль затрат в размере одного-двух миллиардов неполученных налогов, чему будут неизбежно сопутствовать увеличение стоимости производимых в Эстонии товаров и полет нашей конкурентоспособности в тартарары.
Всем ясно, что СДПЭ – партия творческой интеллигенции. Однако оказавшись в очень удобный момент в правительстве и осознав остроту момента, партия была обязана предпринять экстраординарные усилия для привлечения избирателя. Все говорит о том, что соцдемы не в состоянии это сделать. Смена председателя не решила их давних проблем, они по-прежнему витают в облаках.
…и другие несуразности программы соцдемов
Все представленное социал-демократами нагромождение противоречивых идей замыкается на главный лозунг: Tugev Eesti – toimetulek on julgeolek. В официальной русской версии это блюдо переваривается еще труднее: «Сильная Эстония: благосостояние – это безопасность!» Не нужно быть профессиональным переводчиком, чтобы понять, что между toimetulek (точного соответствия в русском языке не существует, но описательный перевод означает сведение концов с концами, прожитие, способность справиться) и благосостоянием пролегает пропасть.
Или вот еще пример того, как лозунг может только запутать избирателя. Эстонская программа партии гласит: Sotsiaaldemokraadid seisavad õiglase Eesti eest. Eesti on nii tugev, nagu on tema inimesed. Переводим: «Соцдемы стоят за справедливую Эстонию. Эстония сильна настолько, насколько сильны ее люди». Как сила связана со справедливостью? Или все наши люди должны быть одинаково сильны, тогда Эстония и будет справедливой? Так и напрашивается цитата из «Горя от ума»: «Словечка в простоте не скажут, все с ужимкой».
Как же партии получить голоса, если в их странноватых формулировках проблематично найти следы конкретной программы? Есть только одно объяснение сложившегося положения. Социал-демократам нечего предложить избирателям, которые взвешивают свои «за» и «против». Нечего предложить даже тем, кто рассматривает возможность проголосовать за них. Поэтому по результатам предстоящих выборов трудно ожидать чего-либо, кроме дальнейшего уменьшения числа соцдемов в парламенте.