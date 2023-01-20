ВАЛЕРИЙ САЙКОВСКИЙ ⟩ Социал-демократы хотят разоблачать «радикальных капиталистов», а не заниматься спасением экономики

Ну и обязательным пунктом каждой их избирательной кампании являются заявления из серии «за все хорошее и против всего плохого». В этот раз к данной категории обещаний относятся намерение поддержать культуру в провинции (как будто кто-то против) и фантастические цели по минимальной зарплате и пенсии.

Фантазии о зарплатах и пенсиях

Еще не забыта непримиримая борьба Осиновского за здоровый образ жизни, закончившаяся недополученными акцизами на сотни миллионов евро, приграничной торговлей и сокращением производства в Эстонии. Теперь соцдемы предлагают отказаться от части налогов посредством увеличения минимальной зарплаты. Они так и не научились соизмерять свои идеи с реальностью. Им не приходит в голову, что если все будут получать не менее 1200 евро, то получавшим до этого зарплату в размере 800–1200 евро придется платить 1200–1500 евро.

Так по восходящей закрутится спираль затрат в размере одного-двух миллиардов неполученных налогов, чему будут неизбежно сопутствовать увеличение стоимости производимых в Эстонии товаров и полет нашей конкурентоспособности в тартарары.

Всем ясно, что СДПЭ – партия творческой интеллигенции. Однако оказавшись в очень удобный момент в правительстве и осознав остроту момента, партия была обязана предпринять экстраординарные усилия для привлечения избирателя. Все говорит о том, что соцдемы не в состоянии это сделать. Смена председателя не решила их давних проблем, они по-прежнему витают в облаках.