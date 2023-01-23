ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Зарплаты и пенсии: сколько нужно, чтобы хватало?

Зарплата не нужна. Я бы вообще ее убрала и ввела бы бартер, взаимообмен. Деньги правят миром, привит вещизм, материализм. Сейчас людям все нужно покупать за деньги, даже эмоции. Они гонятся за ними, убивают за них, ссорятся из-за них. Вообще сплошное разочарование. Но мы живем в материальном мире и, если говорить о цифрах, средняя зарплата очень маленькая. Учитывая постоянный рост цен, средняя должна быть не меньше 2000 евро. А у пенсий просто позорная сумма. Я знаю, что многим пенсионерам приходится работать дополнительно, чтобы оплачивать свои счета и жить более-менее. Нельзя это так оставлять. Считаю, что Эстония может платить пенсию не меньше 2000 евро. Пенсионерам 2000 и работающим 2000 надо уровнять. Это будет человечно. А если честно, то деньги – зло.

Комментарий автора

Традиционно с первых чисел нового года во множестве стран мира происходит увеличение ставки минимальных зарплат. Эстония не является исключением. В 2023 году ставка минимальной заработной платы в нашей стране достигла 725 евро, а ставка минимальной почасовой оплаты выросла до 4,30 евро. Таким образом, минималка увеличилась на 71 евро, что увеличивает налоговые поступления в бюджет страны на 16 млн евро. Много ли людей вынуждены получать минимальную зарплату? На этот вопрос отвечают цифры Налогово-таможенного департамента. За первые восемь месяцев 2022 года минимальную зарплату в 654 евро в месяц получали 15 900 работающих на полную ставку людей, или 3,3% от всех работников. Еще 3,5%, а это 17 250 человек, получали зарплату в размере от 655 до 724 евро в месяц.

При минимальной зарплате в 725 евро средняя пенсия составит 703 евро, а для людей, достигших возраста получения пенсии по старости, будет применяться освобождение от подоходного налога в размере 704 евро, это освободит среднюю пенсию от такого налога.

Стоит напомнить, что увеличение ставки минимальной заработной платы приводит к росту зарплат в частном и государственном секторах, увеличению пособий, таких как родительская компенсация, оплата отпуска по уходу за ребенком. Кроме того, рост минимальной зарплаты стимулирует увеличение пособий и компенсаций, выплачиваемых органами местного самоуправления, а также влияет на цены предлагаемых услуг, таких как плата за место в детском саду.

Увеличение ставки минимальной зарплаты осуществляется в рамках общеевропейской экономической политики. По заявлению министра здравоохранения и труда Пеэпа Петерсона, Директива Европейского союза дает рекомендации относительно справедливой минимальной заработной платы, а это позволяет надеяться на ускорение темпа повышения минимальной заработной платы в нашей стране.

«Через год справедливой минимальной заработной платой могла бы стать сумма в 900, затем – 1000 и, наконец, 1200 евро. Мы можем договориться об ускоренном ее повышении уже в следующем году», - отметил Пеэп Петерсон.

Эстония, по версии исследовательского портала Picodi.com на тему «Минимальная зарплата в мире 2023», по росту зарплат в процентном выражении занимает 23 место из 67 стран (увеличение на 14,2%). Самые быстро растущие проценты продемонстрировали Аргентина (102%) и Турция (100%), а в таких странах, как Испания, Гонког, Израиль, Саудовская Аравия и Кипр, роста не было совсем.

В опросе Rus.Postimees приняли участие более 30 человек. Своим мением поделились жители Рапла,Тарту, Маарду и Таллинна.

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