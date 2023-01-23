Минимальная заработная плата с 1 января 2023 года выросла до 725 евро, средняя пенсия повысилась до 703 евро. Также увеличилось пособие по безработице, его максимальная сумма может достигать 327,05 евро в месяц. Однако многие не удовлетворены своим финансовым положением. Rus.Postimees спросил жителей Эстонии, какой доход достаточен, чтобы чувствовать себя комфортно?
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Зарплаты и пенсии: сколько нужно, чтобы хватало?
Кроме того, мы поинтересовались, в чем людям приходиться себе отказывать, и чего у государства не хватает для роста уровня жизни – бюджетных средств или политической воли?
Владимир Ильин, экспедитор (Таллинн)
Сейчас выжить можно только на 1500 чистыми
Надо поднимать зарплаты. Часовая оплата должна расти параллельно инфляции. Вы что? Сейчас грязными 1200 евро - ну, не деньги. И бизнес зажат так же, как и другие. Я вот своим сотрудникам, а у меня четыре таких фургона, не могу зарплату поднять, потому что издержки все забирают. У нас инфляция 25%, и что? Как можно не индексировать зарплаты, если инфляция такая? Сейчас выжить можно только на 1500 чистыми. А пенсионеры, тут и говорить нечего. Я хожу по магазинам все вижу. Бабушки и дедушки только просрочку покупают. Очередь к прилавкам с просрочкой, и там одни пенсионеры. Это как? Они заслужили такое, что ли? Тут вина не бюджета. Тут не хватает не денег, а совести у тех, кто там наверху нами рулит. Надо о людях думать. Если они деньги находят на себя, на громадные выплаты компенсаций, отпускных, то пусть и пенсионерах не забывают.
Алла Лиес, библиотекарь (Тарту)
Жить, чтобы не бедствовать, но и роскоши нам не надо
Я всю жизнь работала на таких работах, где зарплата была невысокой. В отделе кадров Института Животноводства, потом в библиотеке для слепых. Но я с самого детства привыкла жить по доходам. Я не рассчитывала на лишнее и не покупала что-то такое, без чего прожить можно. Меня спасает то, что у нашей семьи всегда была земля. У меня банки с огорода. Я не ленюсь, все консервирую, выращиваю. Мы с мужем любим трудиться на земле и пенсии мне хватает. Правда, у меня она высокая, вот не знаю почему 690, а у мужа 590, но у нас даже откладывается что-то. У нас такая традиция, жить так, чтобы не бедствовать, но и роскоши нам не надо. По магазинам ходишь, смотришь и удивляешься, сколько всего лишнего продают. Так что не знаю, сколько нужно людям зарплаты или пенсии. Все от характера зависит, от того, как человек привык жить, где он ищет свои ценности жизненные.
Юлия Коворотняя, портниха (Таллинн)
Мы забыли настоящие проблемы
У меня такое ощущение, что сейчас всего всем мало. Наверное, это от того, что все привыкли сравнивать с чем-то заоблачным. В Эстонии все более-менее. Всем можно найти работу, все могут учиться. Если не нравится зарплата, повысь свой уровень, иди на другую работу. С пенсионерами сложнее, конечно. Когда такие высокие коммунальные счета приходят, они не знают, как распределить свою пенсию. Но тут нужно все это субсидировать государством, тогда и пенсии на все хватать будет. Мы давно привыкли к хорошему и нас возмущает, когда интернет не работает, связь не работает, что-то опаздывает. Это такое отношение, которое говорит, что мы забыли настоящие проблемы. Да, хорошо бы больше 1000 все получали на руки, и чтобы пенсионеры по 800, но откуда это всем обеспечить? Может бизнес лучше поддерживать, а вот он налогами и поднимет наш общий уровень жизни.
Иви Эльвест, пенсионерка (Тарту)
Пенсионеру на 1000 можно себя достойно содержать
Я сама пенсионерка, и если никаких нет кредитных обязательств и всяких штрафов, которые человек должен платить, то 1000 было бы нормально. Простому пенсионеру на 1000 вполне можно себя достойно содержать. Я смогу себе что-то позволить, что-то купить, отложить на подарки, даже съездить куда-то отдохнуть. Что касается зарплаты, то тут минимум должна быть 1500. Если мы живем тихо и одиноко, ну, кто вдвоем, то молодые работающие - всегда семьями. Там и траты другие, и дети, и машина нужна, и одежда постоянно меняется. Это самый минимум, на который можно жить. А вот как это сделать? Здесь от политиков много зависит. Да, экономика, бюджет ограничен, но они могут расставлять приоритеты. Надо думать им, для этого мы их выбираем.
Наталья Дмитриева, пенсионерка (Рапла)
Пенсии где-то 650 или 700
Зарплата должна расти. Если зарплата растет, то и пенсии растут, и минимальные пособия. Сейчас так все дорого, если меньше 1000 получаешь, выжить очень трудно. Должны мы уважать труд свой, как иначе? 1300 или 1400, вот те деньги, которые могут что-то, это не что хочешь себе позволить, но хоть что-то себе купить для семьи, для детей. А отсюда считаем и пенсии, где-то 650 или 700. Смотрите, цены на электричество растут, на отопление растут. Я живу на даче у сестры, и многие ради экономии переехали на дачи, и что? У них конвекторное отопление в месяц обходится в 180 евро. Это куда? Если нет в нашем госбюджете денег на повышение пенсий и зарплат, так давайте как-то компенсировать эту коммуналку. Это же не живые деньги – взял и отдал. Надо планировать заботу о людях. Я понимаю, все зависит от бюджета, он не бездонный, и всякие обещания политиков – это слова. Какая политическая воля, если денег нет? От политических желаний ничего не зависит. Таких, как я, очень много, а денег мало.
Борис Иваничев, строитель (Таллинн)
Достаточно заботы от государства, да и зарплаты нормальные
Люди так устроены, что сколько им денег не дай, все им мало. Шутка. Если посмотреть вокруг, то ни в городе, ни в поселке каком-то ты не увидишь голодающего. Это первое, и оно говорит, что денег у всех достаточно, чтобы кушать. Теперь, если я два раза в Египет хочу ездить, то мне зарплаты не хватает, а если я отдыхать езжу в Ида-Вирумаа, то мне достаточно. Рыбалка, грибы, охота. У нас в Эстонии человек получает все, что ему нужно. Чтобы стабильно и безбедно жить, хватает сейчас и минимальной зарплаты, и минимальной пенсии. Вот со студентами, может, другой подход нужен. Если человек к науке тянется, получается у него, надо стимулировать, надо платить столько, чтобы он не отвлекался, а если так-сяк, лишь бы лекции отсидеть, то и стипендии хватит. У пенсионеров свои огороды. Да, тарифы высокие, но так компенсации же платят. Я считаю, достаточно у нас заботы от государства и зарплаты нормальные. Излишества вредны.
Екатерина Садовская, нутрициолог (Маарду)
Пенсионерам 2000 и работающим 2000 надо уровнять
Зарплата не нужна. Я бы вообще ее убрала и ввела бы бартер, взаимообмен. Деньги правят миром, привит вещизм, материализм. Сейчас людям все нужно покупать за деньги, даже эмоции. Они гонятся за ними, убивают за них, ссорятся из-за них. Вообще сплошное разочарование. Но мы живем в материальном мире и, если говорить о цифрах, средняя зарплата очень маленькая. Учитывая постоянный рост цен, средняя должна быть не меньше 2000 евро. А у пенсий просто позорная сумма. Я знаю, что многим пенсионерам приходится работать дополнительно, чтобы оплачивать свои счета и жить более-менее. Нельзя это так оставлять. Считаю, что Эстония может платить пенсию не меньше 2000 евро. Пенсионерам 2000 и работающим 2000 надо уровнять. Это будет человечно. А если честно, то деньги – зло.
Комментарий автора
Традиционно с первых чисел нового года во множестве стран мира происходит увеличение ставки минимальных зарплат. Эстония не является исключением. В 2023 году ставка минимальной заработной платы в нашей стране достигла 725 евро, а ставка минимальной почасовой оплаты выросла до 4,30 евро. Таким образом, минималка увеличилась на 71 евро, что увеличивает налоговые поступления в бюджет страны на 16 млн евро. Много ли людей вынуждены получать минимальную зарплату? На этот вопрос отвечают цифры Налогово-таможенного департамента. За первые восемь месяцев 2022 года минимальную зарплату в 654 евро в месяц получали 15 900 работающих на полную ставку людей, или 3,3% от всех работников. Еще 3,5%, а это 17 250 человек, получали зарплату в размере от 655 до 724 евро в месяц.
При минимальной зарплате в 725 евро средняя пенсия составит 703 евро, а для людей, достигших возраста получения пенсии по старости, будет применяться освобождение от подоходного налога в размере 704 евро, это освободит среднюю пенсию от такого налога.
Стоит напомнить, что увеличение ставки минимальной заработной платы приводит к росту зарплат в частном и государственном секторах, увеличению пособий, таких как родительская компенсация, оплата отпуска по уходу за ребенком. Кроме того, рост минимальной зарплаты стимулирует увеличение пособий и компенсаций, выплачиваемых органами местного самоуправления, а также влияет на цены предлагаемых услуг, таких как плата за место в детском саду.
Увеличение ставки минимальной зарплаты осуществляется в рамках общеевропейской экономической политики. По заявлению министра здравоохранения и труда Пеэпа Петерсона, Директива Европейского союза дает рекомендации относительно справедливой минимальной заработной платы, а это позволяет надеяться на ускорение темпа повышения минимальной заработной платы в нашей стране.
«Через год справедливой минимальной заработной платой могла бы стать сумма в 900, затем – 1000 и, наконец, 1200 евро. Мы можем договориться об ускоренном ее повышении уже в следующем году», - отметил Пеэп Петерсон.
Эстония, по версии исследовательского портала Picodi.com на тему «Минимальная зарплата в мире 2023», по росту зарплат в процентном выражении занимает 23 место из 67 стран (увеличение на 14,2%). Самые быстро растущие проценты продемонстрировали Аргентина (102%) и Турция (100%), а в таких странах, как Испания, Гонког, Израиль, Саудовская Аравия и Кипр, роста не было совсем.
В опросе Rus.Postimees приняли участие более 30 человек. Своим мением поделились жители Рапла,Тарту, Маарду и Таллинна.
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