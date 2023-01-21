Главы МИД стран Балтии призывают Германию передать танки Украине

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу («Отечество»), министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис опубликовали одинаковый призыв в Twitter:

Мы, министры иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии, призываем Германию сейчас же отправить танки «Леопард» в Украину. Это необходимо, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе. Как ведущая держава Европы, Германия несет особую ответственность в этом вопросе.

«Дайте эти танки, дайте разрешения на эти танки», - также заявил Рейнсалу на заседании «Отечечтва». - Мы не можем медлить. Промедление с этими решениями стоит человеческих жизней».

We, 🇪🇪 🇱🇻 🇱🇹 Foreign Ministers, call on Germany to provide Leopard tanks to Ukraine now. This is needed to stop Russian aggression, help Ukraine and restore peace in Europe quickly. Germany as the leading European power has special responsibility in this regard. — Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) January 21, 2023

Украина не получит ожидаемых танков от американцев или немцев

Украина в настоящее время не получит ни танков «Абрамс» производства США, ни танков «Леопард» из Германии – такое решение было принято на вчерашней встрече министров обороны стран, оказывающих помощь Украине.