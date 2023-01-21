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Главы МИД стран Балтии призывают Германию передать танки Украине

Брита-Мария Алас
, ежедневный редактор новостей Эстонии
Главы МИД стран Балтии призывают Германию передать танки Украине
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Министры иностранных дел стран Балтии в Праге в прошлом году.
Министры иностранных дел стран Балтии в Праге в прошлом году. Фото: Martin Divisek

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы призывают Германию передумать и все-таки отправить в Украину современные танки «Леопард».

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу («Отечество»), министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис опубликовали одинаковый призыв в Twitter:

Мы, министры иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии, призываем Германию сейчас же отправить танки «Леопард» в Украину. Это необходимо, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе. Как ведущая держава Европы, Германия несет особую ответственность в этом вопросе.

«Дайте эти танки, дайте разрешения на эти танки», - также заявил Рейнсалу на заседании «Отечечтва». - Мы не можем медлить. Промедление с этими решениями стоит человеческих жизней».

Украина не получит ожидаемых танков от американцев или немцев

Украина в настоящее время не получит ни танков «Абрамс» производства США, ни танков «Леопард» из Германии – такое решение было принято на вчерашней встрече министров обороны стран, оказывающих помощь Украине.

В случае с немецкими «Леопардами» давление добавили несколько стран - в первую очередь Польша, и, например, Финляндия, заявив о том, что они готовы отправить «Леопарды» из своих запасов на Украину, если Германия, страна-производитель танков, дала бы на это разрешение.

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