Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы призывают Германию передумать и все-таки отправить в Украину современные танки «Леопард».
Главы МИД стран Балтии призывают Германию передать танки Украине
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу («Отечество»), министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис опубликовали одинаковый призыв в Twitter:
Мы, министры иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии, призываем Германию сейчас же отправить танки «Леопард» в Украину. Это необходимо, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе. Как ведущая держава Европы, Германия несет особую ответственность в этом вопросе.
«Дайте эти танки, дайте разрешения на эти танки», - также заявил Рейнсалу на заседании «Отечечтва». - Мы не можем медлить. Промедление с этими решениями стоит человеческих жизней».
We, 🇪🇪 🇱🇻 🇱🇹 Foreign Ministers, call on Germany to provide Leopard tanks to Ukraine now. This is needed to stop Russian aggression, help Ukraine and restore peace in Europe quickly. Germany as the leading European power has special responsibility in this regard.— Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) January 21, 2023
Украина не получит ожидаемых танков от американцев или немцев
Украина в настоящее время не получит ни танков «Абрамс» производства США, ни танков «Леопард» из Германии – такое решение было принято на вчерашней встрече министров обороны стран, оказывающих помощь Украине.
В случае с немецкими «Леопардами» давление добавили несколько стран - в первую очередь Польша, и, например, Финляндия, заявив о том, что они готовы отправить «Леопарды» из своих запасов на Украину, если Германия, страна-производитель танков, дала бы на это разрешение.