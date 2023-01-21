Европейский парламент поддержал создание специального суда по преступлениям агрессии против Украины во время пленарного заседания в Страсбурге. Урмас Паэт, вице-председатель комитета по иностранным делам Европарламента, заявил в своем выступлении, что Европейский Союз и другие страны, которые продолжают считать международное право важным, должны объединить усилия, чтобы ни одно преступление не осталось незамеченным, а преступник не остался безнаказанным.
Паэт: ЕС должен сыграть активную роль в создании российского трибунала по военным преступлениям
«У меня нет иллюзий, что такой трибунал может быть создан через ООН, пока Россия заседает в Совете Безопасности с правом вето. Поэтому необходимо найти максимально широкую международную коалицию и создать трибунал по военным преступлениям для России. ЕС должен играть в этом активную роль», - добавил он.
По словам Паэта, на сегодняшний день выявлено более 60 000 военных преступлений. «В Украине обнаружено множество массовых захоронений мирных жителей со следами пыток. Тысячи мирных жителей погибли в результате взрывов жилых домов. По состоянию на начало января Мониторинговая миссия ООН по правам человека зафиксировала 6 919 погибших и более 11 000 раненых мирных жителей. Эти цифры, вероятно, выше. 14 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома», - сказал Паэт в своем выступлении.
«У всех этих убийств и других зверств есть конкретные командиры и исполнители. Все они должны быть наказаны за совершенные ими злодеяния. Международный трибунал - это меньшее, что ЕС и мир могут сделать для жертв преступлений, совершенных в Украине, и их родственников», - добавил Паэт.