Департамент транспорта: дороги могут быть опасно скользкими

С утра дорожное покрытие на основных и второстепенных дорогах в основном сухое или мокрое после обработки реагентами. Второстепенные дороги покрыты наезженным снегом и ледяными наростами. Туман местами ограничивает видимость в Северной, Центральной и Южной Эстонии. Температура повсюду ниже нуля, передала пресс-служба ведомства.