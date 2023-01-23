Департамент транспорта предупреждает участников дорожного движения, что в понедельник дорожные условия будут зимними, а дороги могут быть опасно скользкими.
Департамент транспорта: дороги могут быть опасно скользкими
Департамент транспорта: дороги могут быть опасно скользкими
С утра дорожное покрытие на основных и второстепенных дорогах в основном сухое или мокрое после обработки реагентами. Второстепенные дороги покрыты наезженным снегом и ледяными наростами. Туман местами ограничивает видимость в Северной, Центральной и Южной Эстонии. Температура повсюду ниже нуля, передала пресс-служба ведомства.
В понедельник днем будет облачно. Местами пройдет небольшой снег, возможен туман, ограничивающий видимость и способствующий образованию инея. Дороги могут быть скользкими. Температура воздуха от 1 до 7 градусов ниже нуля.
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