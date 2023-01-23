Рабочие места многих жителей Эстонии могут быть опасны для здоровья. Узнайте, касается ли это и вас

Трудовая инспекция напоминает, что измерения содержания радона в воздухе в рабочем помещении должны проводить все работодатели, рабочие места которых расположены в зоне с высоким риском радона. К числу этих регионов относятся все крупные города и уезды.

Работодатель должен организовать измерение содержания радона в воздухе на рабочем месте, которое находится в зоне повышенной радоноопасности и расположено:

под землей;

на цокольном этаже здания;

на этаже здания внешняя стена которого соприкасается с грунтом;

или на первом этаже здания, если нет подземного этажа.

Поэтому содержание радона в воздухе необходимо измерять во всех местах, которые имеют непосредственный контакт с землей. Земельные участки с повышенным риском радона находятся, например, в Таллинне, Тарту, Выру, Тюри, Йыхви, Кейла, Силламяэ, в волости Виймси, Йыгева и т.д.

Полный список регионов с повышенным риском радона можно найти здесь.

Радон – бесцветный и не имеющий запаха высокорадиоактивный газ, который тяжелее воздуха. Длительное воздействие высоких уровней радона может вызвать рак легких. Содержание радона в воздухе помещений здания увеличивается при закрытых дверях и окнах и отсутствии движения воздуха в помещении.