В этом году для многих работодателей истекает пятилетний срок, в течение которого они должны были измерить уровень радона в своих рабочих помещениях.
Рабочие места многих жителей Эстонии могут быть опасны для здоровья. Узнайте, касается ли это и вас
Трудовая инспекция напоминает, что измерения содержания радона в воздухе в рабочем помещении должны проводить все работодатели, рабочие места которых расположены в зоне с высоким риском радона. К числу этих регионов относятся все крупные города и уезды.
Работодатель должен организовать измерение содержания радона в воздухе на рабочем месте, которое находится в зоне повышенной радоноопасности и расположено:
- под землей;
- на цокольном этаже здания;
- на этаже здания внешняя стена которого соприкасается с грунтом;
- или на первом этаже здания, если нет подземного этажа.
Поэтому содержание радона в воздухе необходимо измерять во всех местах, которые имеют непосредственный контакт с землей. Земельные участки с повышенным риском радона находятся, например, в Таллинне, Тарту, Выру, Тюри, Йыхви, Кейла, Силламяэ, в волости Виймси, Йыгева и т.д.
Полный список регионов с повышенным риском радона можно найти здесь.
Радон – бесцветный и не имеющий запаха высокорадиоактивный газ, который тяжелее воздуха. Длительное воздействие высоких уровней радона может вызвать рак легких. Содержание радона в воздухе помещений здания увеличивается при закрытых дверях и окнах и отсутствии движения воздуха в помещении.
Результаты измерений содержания радона в воздухе должны контролироваться в порядке, предусмотренном Законом об измерениях. Это означает, что измерение должно быть выполнено компетентным специалистом, который аккредитован или признан профессионально компетентным замерщиком, который должен следовать соответствующей методологии измерения.
Если по результатам измерений выясняется, что референтный уровень содержания радона в воздухе рабочих помещений выше, необходимо актуализировать анализ риска рабочей среды и ознакомить с ним работников. Также необходимо внедрить меры, которые позволили бы снизить риски для здоровья работников. Например, принять строительные меры (дополнительная вентиляция, дополнительная изоляция рабочих мест, если это возможно и целесообразно) или ограничить рабочее время в рабочих помещениях с более высоким уровнем радона.
Компаниям, которые работают в арендованных помещениях, Трудовая инспекция рекомендует обсудить измерение уровня радона с собственником здания. Измерение является обязанностью работодателя, но если надлежащее измерение выполняется собственником здания, ответственность работодателя считается выполненной. Работодатель обязан получить результаты измерений и при необходимости принять меры по снижению риска для здоровья.