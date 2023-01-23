Вопрос читателя: должен ли работодатель оплачивать работнику массаж?

Отвечает консультант по рабочей среде Трудовой инспекции Пирет Кальюла:

Цель медосмотра – выяснить, подходит ли работа для состояния здоровья работника. Задача врача по гигиене труда состоит в том, чтобы определить состояние здоровья работника, а затем оценить пригодность рабочей среды и организации труда для работника. Если при медицинском осмотре установлено, что для сохранения здоровья работника необходимо внести изменения в работу, рабочую среду или организацию труда, врач устанавливает ограничения или вносит предложения по сохранению здоровья работника. В случае игнорирования информации, предоставленной врачом по охране труда, состояние здоровья работника может ухудшиться.

Работодатель обязан соблюдать ограничения или исключения, указанные в строке «решение». Например, решение по гигиене труда гласит, что работнику запрещается перемещать тяжести вручную или что работнику необходимы вспомогательные средства для выполнения работы (например, бандаж).

С начала текущего года работодатель обязан выполнять предложения врача по охране труда по улучшению рабочей среды и условий труда и укреплению здоровья работников, если это не влечет за собой несоразмерно больших затрат для работодателя. При необходимости работодатель может включить предложения в план мероприятий по анализу рисков.