«Сотрудники нашей компании прошли медосмотр. Теперь мы получили решения медкомиссии и встал вопрос, если в решении написано "Необходим массаж плечевого пояса и спины 10 раз", является ли данное предписание обязательным к выполнению и должен ли работодатель все оплачивать из своего кармана?» – обратился предприниматель с запросом в Трудовую инспекцию.
Вопрос читателя: должен ли работодатель оплачивать работнику массаж?
Отвечает консультант по рабочей среде Трудовой инспекции Пирет Кальюла:
Цель медосмотра – выяснить, подходит ли работа для состояния здоровья работника. Задача врача по гигиене труда состоит в том, чтобы определить состояние здоровья работника, а затем оценить пригодность рабочей среды и организации труда для работника. Если при медицинском осмотре установлено, что для сохранения здоровья работника необходимо внести изменения в работу, рабочую среду или организацию труда, врач устанавливает ограничения или вносит предложения по сохранению здоровья работника. В случае игнорирования информации, предоставленной врачом по охране труда, состояние здоровья работника может ухудшиться.
Работодатель обязан соблюдать ограничения или исключения, указанные в строке «решение». Например, решение по гигиене труда гласит, что работнику запрещается перемещать тяжести вручную или что работнику необходимы вспомогательные средства для выполнения работы (например, бандаж).
С начала текущего года работодатель обязан выполнять предложения врача по охране труда по улучшению рабочей среды и условий труда и укреплению здоровья работников, если это не влечет за собой несоразмерно больших затрат для работодателя. При необходимости работодатель может включить предложения в план мероприятий по анализу рисков.
Работодатель имеет право по своему усмотрению реализовывать предложения врача по гигиене труда, т. е. работодатель не обязан реализовывать такие предложения, которые влекут за собой несоразмерно высокие затраты. Работодатель исходит из того, разумны ли расходы, принимая во внимание положение конкретной компании и содержание предложения.
Например, могут учитываться следующие факторы: затраты работодателя на реализацию предложения, варианты финансирования, целесообразность изменений, приводит ли предложение к существенному организационному изменению/ухудшению качества работы, выгода в результате изменений на конкретного работника, а также на других работников.
Как работодатель, вы обязательно должны обсудить с поставщиком услуг по гигиене труда меры, применяемые в рабочей среде, и регулярно оценивать их уместность и эффективность. Чтобы предложения врача по гигиене труда также соответствовали возможностям работодателя, рекомендуется, чтобы работодатель и врач по гигиене труда сотрудничали в выборе мер по улучшению рабочей среды и укреплению здоровья работников.
Врач по гигиене труда также вносит предложения работнику в решение (пометка делается только на решение, которое получает работник, работодатель их не видит). Это означает, что врач по гигиене труда указывает сделанные работнику предложения в отдельном решении.