Министерство иностранных дел Российской Федерации предписало послу Эстонии Маргусу Лайдре покинуть Россию до 7 февраля. Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в ответ заявил, что посол России в Таллинне отправится домой одновременно с послом Эстонии, 7 февраля. Эстонские политики дали по этому поводу комментарии.
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«Почему Эстония не первой выслала посла РФ?»: комментируют эстонские политики
«Почему Эстония не первой выслала посла РФ?»: комментируют эстонские политики
По словам члена правления «Ээсти 200», научного сотрудника Международного центра обороны и безопасности, Калева Стойческу, реакция России на решение МИД Эстонии сократить число дипломатических сотрудников в Таллинне до восьми человек была предсказуема с самого начала.
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