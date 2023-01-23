«Хотим создать прецедент»: Эстония отдаст Украине все свои гаубицы калибром 155 миллиметров

«Мы отдаем все наши 155-мм гаубицы Украине и хотим создать прецедент, чтобы у других стран не было оправданий, почему они не могут поставить Украине оружие, необходимое ей для победы в войне», - заявил посол Эстонии в Украине Каймо Кууск.

При этом военная помощь Украине составляет более 1% ВВП Эстонии, подчеркнули в посольстве.

Ранее Rus.Postimees писал, что члены правительства Эстонии поддержали предложение министра обороны Ханно Певкура (Партия реформ) предоставить Украине самый большой на сегодняшний день объем военной помощи, в том числе оружие для стрельбы с закрытых позиций и противотанковое оружие, а также боеприпасы на общую сумму 113 миллионов евро.