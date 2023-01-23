Эстония передаст украине все свои гаубицы калибром 155 миллиметров, сообщает посольство Эстонии в Киеве.
«Хотим создать прецедент»: Эстония отдаст Украине все свои гаубицы калибром 155 миллиметров
«Мы отдаем все наши 155-мм гаубицы Украине и хотим создать прецедент, чтобы у других стран не было оправданий, почему они не могут поставить Украине оружие, необходимое ей для победы в войне», - заявил посол Эстонии в Украине Каймо Кууск.
При этом военная помощь Украине составляет более 1% ВВП Эстонии, подчеркнули в посольстве.
Ранее Rus.Postimees писал, что члены правительства Эстонии поддержали предложение министра обороны Ханно Певкура (Партия реформ) предоставить Украине самый большой на сегодняшний день объем военной помощи, в том числе оружие для стрельбы с закрытых позиций и противотанковое оружие, а также боеприпасы на общую сумму 113 миллионов евро.
«Эстонцы на своем болезненном историческом опыте знают, что происходит, когда зло побеждает и большая страна поглощает маленькие. Если Украина падет, свобода в других частях мира также окажется под угрозой. Помогая Украине защитить свою независимость, мы защищаем право на свободу и демократию всех стран, в том числе и Эстонии», - заявила тогда премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ).