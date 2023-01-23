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«Хотим создать прецедент»: Эстония отдаст Украине все свои гаубицы калибром 155 миллиметров

rus.postimees.ee
«Хотим создать прецедент»: Эстония отдаст Украине все свои гаубицы калибром 155 миллиметров
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Karl Kraus/Eesti Kaitsevägi

Эстония передаст украине все свои гаубицы калибром 155 миллиметров, сообщает посольство Эстонии в Киеве. 

«Мы отдаем все наши 155-мм гаубицы Украине и хотим создать прецедент, чтобы у других стран не было оправданий, почему они не могут поставить Украине оружие, необходимое ей для победы в войне», - заявил посол Эстонии в Украине Каймо Кууск.

При этом военная помощь Украине составляет более 1% ВВП Эстонии, подчеркнули в посольстве. 

Ранее Rus.Postimees писал, что члены правительства Эстонии поддержали предложение министра обороны Ханно Певкура (Партия реформ) предоставить Украине самый большой на сегодняшний день объем военной помощи, в том числе оружие для стрельбы с закрытых позиций и противотанковое оружие, а также боеприпасы на общую сумму 113 миллионов евро.

«Эстонцы на своем болезненном историческом опыте знают, что происходит, когда зло побеждает и большая страна поглощает маленькие. Если Украина падет, свобода в других частях мира также окажется под угрозой. Помогая Украине защитить свою независимость, мы защищаем право на свободу и демократию всех стран, в том числе и Эстонии», - заявила тогда премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ).

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