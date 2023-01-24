Эстония отдаст Украине все свои гаубицы. Это повлияет на нашу обороноспособность?

По словам младшего лейтенанта пресс-службы Сил обороны Лийс Ваксманн, решение передачи всех буксируемых гаубиц Украине не повлияет на обороноспособность Эстонии, потому что на замену им уже есть самоходные артиллерийские установки (САУ) K9 Kõu.

«Приобретая САУ K9, Силы обороны изначально планировали постепенно заменить все 155-миллиметровые гаубицы, - сказала Rus.Postimees младший лейтенант Ваксманн. По ее словам, 155-мм гаубицы способны проработать еще несколько лет, и вместо того, чтобы бы их просто списать, целесообразнее было передать эти гаубицы Украине, которая борется с агрессором.

В настоящее время у Эстонии имеется 18 САУ K9 и до конца года прибудет еще шесть. «Исходя из этого, можно сказать, что артиллерии сегодня уже достаточно. Подготовка идет интенсивно, и к концу года оба наших артиллерийских дивизиона будут укомплектованы новыми САУ», - сказала Ваксманн. Она добавила, что технические возможности мобильных орудий значительно выше, чем у буксируемых. «Другими словами, даже сегодня возможности САУ К9 превосходят технические возможности буксируемых гаубиц».

Ваксманн объяснила, что новые САУ K9 просты и надежны, а также подходят для использования как призывниками, так и резервистами.