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ВАДИМ ШТЕПА ⟩ Как поддерживать дипотношения с Zазеркальем?

Вадим Штепа
, публицист
Как поддерживать дипотношения с Zазеркальем?
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Вадим Штепа.
Вадим Штепа. Фото: личный архив

Дипломатический кризис в отношениях России и Эстонии вызвал в верхней палате российского парламента очередной поток претензий к соседней стране. Общеизвестно, что вся российская власть сейчас пребывает в состоянии военно-имперской истерии, но специфическая логика нынешних выпадов особенно показательно раскрывает суть реального мировоззрения сегодняшних правителей Российской Федерации, пишет публицист Вадим Штепа.

Как известно, в январе Эстония потребовала от России привести численность дипломатов и других посольских сотрудников к паритету, то есть уравнять количества работающих в двух дипмиссиях людей. С точки зрения международного права, это вполне законное требование. Напротив, ситуация, когда в Москве работает всего 8 эстонских дипломатов, а в Таллинне - 21 российский, выглядит явным нарушением принципа дипломатического равноправия.

Здание посольства Эстонии в Москве.
Здание посольства Эстонии в Москве. Фото: Välisministeerium

«Преемницей» антисоветизма стала в современной России русофобия

Но оказалось, что для российской стороны эта диспропорциональность является вполне естественной, а как раз ее выправление трактуется как «откровенная русофобия». Такое выражение употребил зампред комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.

Возникает ощущение, что словечко «русофобия» стало играть в РФ ту же пропагандистскую роль, которую играл термин «антисоветизм» во времена СССР, когда так именовалась любая критика советского режима. Но в этот раз в «русофобию» вкладывается еще и смысл оскорбленного имперского величия. Мол, «великая Россия» по определению должна иметь в своей дипмиссии больше дипломатов, чем «какая-то» Эстония - в своей.

В своем заявлении Джабаров уходит и в историю, излагая такие ее версии, что у всякого непредвзятого человека неизбежно вызовут оторопь. Так, он подчеркивает: «в 1991 году Россия безвозмездно предоставила Эстонии выход из СССР, без каких-либо контрибуций, репараций и выплат». Но вообще-то Эстония 20 августа 1991 года восстановила свою независимость самостоятельно, и этот факт Госсовет СССР признал 6 сентября. Как могла Россия что-то «предоставить», если на тот момент сама еще была союзной республикой?

А в части «безвозмездности» российский сенатор, вероятно, имеет в виду, что Эстония должна была еще и заплатить за то, что ее полвека оккупировали? Вряд ли он печалится об отсутствии репараций со стороны России, ведь это, по его логике, была бы «откровенная русофобия».

Когда же Эстония в 1918 году впервые обрела независимость, она, по словам Джабарова, «лихо побежала к нацистской Германии». Хотя в действительности никакого нацизма в Германии тогда еще не существовало, а вот когда он появился и укрепился, с ним лихо подружился как раз СССР, разделив в пакте Молотова-Риббентропа «сферы влияния» в Европе.

Но об этом историческом факте в нынешней России говорить нельзя: «отождествление действий СССР и нацистской Германии» карается. Поэтому в заявлениях Джабарова звучит какое-то историческое зазеркалье. Или, точнее, Zазеркалье, если использовать известный символ российской неоимперской политики. Куда оно способно привести?

Все последовательные союзники Украины вызывают у России гнев

Учитывая, что Эстония и другие Балтийские страны оказывают существенную поддержку Украине в ее героическом сопротивлении кремлевской агрессии, нагнетание враждебной риторики по отношению к ним со стороны российской власти и пропаганды выглядит неизбежным. Вряд ли Россия решится на прямое вторжение в страны НАТО, но будет максимально обострять обстановку и затруднять остатки дипломатических отношений.

Просто такова имперская логика, в которую нынешняя российская власть провалилась уже напрочь. С этих позиций соседние страны, некогда отделившиеся от империи, не только не признаются равноправными, но и воспринимаются со злобным ресентиментом.

Вполне возможно продолжение инициативы, выдвинутой в прошлом году одним из самых «отмороженных» думских депутатов, касающейся отзыва признания независимости Балтийских стран. Конечно, никаких реальных последствий это иметь не будет, к тому же одна РФ в принципе не может пересматривать решения Госсовета СССР, в который входили представители разных республик. Но имперская логика заставляет нынешних российских политиков выступать от лица всего СССР. Или даже от лица Российской империи.

Временный прием заявлений о выходе из гражданства РФ грозит стать постоянным

Показательно, что российское посольство в Таллинне прекратило прием заявлений о выходе из гражданства РФ. Про эту меру говорится, что она действует «временно», но многие знают, что «временные трудности» в России имеют обыкновение затягиваться до бесконечности. Хотя число желающих выйти из российского гражданства, особенно после начала войны против Украины, существенно выросло.

Здание посольства России в Таллинне.
Здание посольства России в Таллинне. Фото: Liis Treimann

Но если это посольство не исполняет своих функций, может быть, Эстонии имеет смысл подумать о продолжении реализации политики паритета? Эстонское посольство в Москве занимает одно довольно небольшое здание, тогда как российское в Таллинне - очень существенную территорию в Старом городе. Может быть, справедливо бы было передать это пространство для размещения украинских беженцев?

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