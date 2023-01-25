ВАДИМ ШТЕПА ⟩ Как поддерживать дипотношения с Zазеркальем?

А в части «безвозмездности» российский сенатор, вероятно, имеет в виду, что Эстония должна была еще и заплатить за то, что ее полвека оккупировали? Вряд ли он печалится об отсутствии репараций со стороны России, ведь это, по его логике, была бы «откровенная русофобия».

Когда же Эстония в 1918 году впервые обрела независимость, она, по словам Джабарова, «лихо побежала к нацистской Германии». Хотя в действительности никакого нацизма в Германии тогда еще не существовало, а вот когда он появился и укрепился, с ним лихо подружился как раз СССР, разделив в пакте Молотова-Риббентропа «сферы влияния» в Европе.

Но об этом историческом факте в нынешней России говорить нельзя: «отождествление действий СССР и нацистской Германии» карается. Поэтому в заявлениях Джабарова звучит какое-то историческое зазеркалье. Или, точнее, Zазеркалье, если использовать известный символ российской неоимперской политики. Куда оно способно привести?

Все последовательные союзники Украины вызывают у России гнев

Учитывая, что Эстония и другие Балтийские страны оказывают существенную поддержку Украине в ее героическом сопротивлении кремлевской агрессии, нагнетание враждебной риторики по отношению к ним со стороны российской власти и пропаганды выглядит неизбежным. Вряд ли Россия решится на прямое вторжение в страны НАТО, но будет максимально обострять обстановку и затруднять остатки дипломатических отношений.