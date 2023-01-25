Дипломатический кризис в отношениях России и Эстонии вызвал в верхней палате российского парламента очередной поток претензий к соседней стране. Общеизвестно, что вся российская власть сейчас пребывает в состоянии военно-имперской истерии, но специфическая логика нынешних выпадов особенно показательно раскрывает суть реального мировоззрения сегодняшних правителей Российской Федерации, пишет публицист Вадим Штепа.
ВАДИМ ШТЕПА ⟩ Как поддерживать дипотношения с Zазеркальем?
Как известно, в январе Эстония потребовала от России привести численность дипломатов и других посольских сотрудников к паритету, то есть уравнять количества работающих в двух дипмиссиях людей. С точки зрения международного права, это вполне законное требование. Напротив, ситуация, когда в Москве работает всего 8 эстонских дипломатов, а в Таллинне - 21 российский, выглядит явным нарушением принципа дипломатического равноправия.
«Преемницей» антисоветизма стала в современной России русофобия
Но оказалось, что для российской стороны эта диспропорциональность является вполне естественной, а как раз ее выправление трактуется как «откровенная русофобия». Такое выражение употребил зампред комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.
Возникает ощущение, что словечко «русофобия» стало играть в РФ ту же пропагандистскую роль, которую играл термин «антисоветизм» во времена СССР, когда так именовалась любая критика советского режима. Но в этот раз в «русофобию» вкладывается еще и смысл оскорбленного имперского величия. Мол, «великая Россия» по определению должна иметь в своей дипмиссии больше дипломатов, чем «какая-то» Эстония - в своей.
В своем заявлении Джабаров уходит и в историю, излагая такие ее версии, что у всякого непредвзятого человека неизбежно вызовут оторопь. Так, он подчеркивает: «в 1991 году Россия безвозмездно предоставила Эстонии выход из СССР, без каких-либо контрибуций, репараций и выплат». Но вообще-то Эстония 20 августа 1991 года восстановила свою независимость самостоятельно, и этот факт Госсовет СССР признал 6 сентября. Как могла Россия что-то «предоставить», если на тот момент сама еще была союзной республикой?
А в части «безвозмездности» российский сенатор, вероятно, имеет в виду, что Эстония должна была еще и заплатить за то, что ее полвека оккупировали? Вряд ли он печалится об отсутствии репараций со стороны России, ведь это, по его логике, была бы «откровенная русофобия».
Когда же Эстония в 1918 году впервые обрела независимость, она, по словам Джабарова, «лихо побежала к нацистской Германии». Хотя в действительности никакого нацизма в Германии тогда еще не существовало, а вот когда он появился и укрепился, с ним лихо подружился как раз СССР, разделив в пакте Молотова-Риббентропа «сферы влияния» в Европе.
Но об этом историческом факте в нынешней России говорить нельзя: «отождествление действий СССР и нацистской Германии» карается. Поэтому в заявлениях Джабарова звучит какое-то историческое зазеркалье. Или, точнее, Zазеркалье, если использовать известный символ российской неоимперской политики. Куда оно способно привести?
Все последовательные союзники Украины вызывают у России гнев
Учитывая, что Эстония и другие Балтийские страны оказывают существенную поддержку Украине в ее героическом сопротивлении кремлевской агрессии, нагнетание враждебной риторики по отношению к ним со стороны российской власти и пропаганды выглядит неизбежным. Вряд ли Россия решится на прямое вторжение в страны НАТО, но будет максимально обострять обстановку и затруднять остатки дипломатических отношений.
Просто такова имперская логика, в которую нынешняя российская власть провалилась уже напрочь. С этих позиций соседние страны, некогда отделившиеся от империи, не только не признаются равноправными, но и воспринимаются со злобным ресентиментом.
Вполне возможно продолжение инициативы, выдвинутой в прошлом году одним из самых «отмороженных» думских депутатов, касающейся отзыва признания независимости Балтийских стран. Конечно, никаких реальных последствий это иметь не будет, к тому же одна РФ в принципе не может пересматривать решения Госсовета СССР, в который входили представители разных республик. Но имперская логика заставляет нынешних российских политиков выступать от лица всего СССР. Или даже от лица Российской империи.
Временный прием заявлений о выходе из гражданства РФ грозит стать постоянным
Показательно, что российское посольство в Таллинне прекратило прием заявлений о выходе из гражданства РФ. Про эту меру говорится, что она действует «временно», но многие знают, что «временные трудности» в России имеют обыкновение затягиваться до бесконечности. Хотя число желающих выйти из российского гражданства, особенно после начала войны против Украины, существенно выросло.
Но если это посольство не исполняет своих функций, может быть, Эстонии имеет смысл подумать о продолжении реализации политики паритета? Эстонское посольство в Москве занимает одно довольно небольшое здание, тогда как российское в Таллинне - очень существенную территорию в Старом городе. Может быть, справедливо бы было передать это пространство для размещения украинских беженцев?