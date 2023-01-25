Мэрия Тарту: наш новый шрифт не имеет отношения к кириллице и не должен никого задевать

Прежде всего необходимо уточнить, что тартуский шрифт имеет три разнохарактерных версии: Kodanik, Geneetik и Semiootik, которые предназначены для использования в разных областях.

По словам Отсус, Semiootik - наиболее выразительный и игривый вариант шрифта, и его использование требует точного понимания контекста. У данной версии шрифта есть в свою очередь еще три версии, форма букв в которых варьюируются.

«Semiootik не имеет прямого отношения к русскому языку и создавался с использованием латинских букв. Задумка шрифта состоит в том, чтобы придать новый смысл форме существующих букв - если развернуть некоторые буквы или изменить их размер, они начинают напоминать совсем другие буквы, т.е. их значение меняется, - объясняет Отсус. - Изначально форма буквы "r", о которой идет речь у Панкратова, - это перевернутая буква "L". Такая угловатая "r" - не редкое явление, а скорее широко распространенный стилистический прием».

Отсус также подчеркнула, что шрифт, как и остальные составляющие визуального идентитета Тарту, перед началом использования был протестирован на пользователях, и на основе их отзывов были внесены некоторые изменения.