Представитель завода, построившего паром «Эстония»: мы доверяем нашей следственной группе

В опубликованном в понедельник промежуточном отчете, составленном центрами по расследованию инцидентов с безопасностью Эстонии, Швеции и Финляндии, говорится, что на основании собранных в ходе расследования материалов, можно утверждать, что паром «Эстония» не был пригодным для выхода в море. В отчете ясно указано, что судоходная компания заказала мореходное судно, но завод Meyer Werft, построивший судно, не построил его в соответствии таким требованиям. Когда судно было готово, классификационное объединение сертифицировало его как соответствующее требованиям к мореходному судну, хотя судно им не соответствовало.