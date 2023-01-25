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Представитель завода, построившего паром «Эстония»: мы доверяем нашей следственной группе

Тарво Мадсен
, журналист
Представитель завода, построившего паром «Эстония»: мы доверяем нашей следственной группе
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Паром «Эстония».
Паром «Эстония». Фото: Ly Menov

Представитель построившего паром «Эстония» завода Meyer Werft сказал Postimees, что они доверяют своей следственной группе и парижскому суду, который подтвердил, что строитель и компания, выдавшая сертификат, не виноваты в крушении судна. Нынешнее совместное расследование трех стран он не комментировал.

В опубликованном в понедельник промежуточном отчете, составленном центрами по расследованию инцидентов с безопасностью Эстонии, Швеции и Финляндии, говорится, что на основании собранных в ходе расследования материалов, можно утверждать, что паром «Эстония» не был пригодным для выхода в море. В отчете ясно указано, что судоходная компания заказала мореходное судно, но завод Meyer Werft, построивший судно, не построил его в соответствии таким требованиям. Когда судно было готово, классификационное объединение сертифицировало его как соответствующее требованиям к мореходному судну, хотя судно им не соответствовало.

Представитель построившего паром «Эстония» немецкого завода Meyer Werft Петер Хакманн сказал Postimees, что они когда-то проводили собственное расследование с немецкими экспертами и придерживаются его результатов. Решение также принял парижский суд, который заявил, что судостроитель и компания, выдавшая сертификат, не несут ответственности. «Все было объяснено и решено с юридической точки зрения», - сказал Хакманн Postimees.

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