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Фото ⟩ Очередной «гастролер» искал жертв в Эстонии: его задержала полиция

Тийт Лойм
, репортер
Очередной «гастролер» искал жертв в Эстонии: его задержала полиция
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Фото: Lõuna prefektuur

Во вторник, 24 января, в полицию поступило сообщение из Выру об автомобиле, в котором находились предлагаемые на продажу товары сомнительного происхождения. Полиция быстро пресекла торговлю.

Бдительный человек заметил подозрительного торговца и сообщил об этом по номеру 112. Вскоре полицейским патрулям удалось задержать подходящий по описанию автомобиль и проверить полученную информацию, сообщил веб-констебль Янар Коэметс.

При проверке водителя автомобиля было установлено, что у него нет действующих водительских прав. При осмотре продаваемых товаров выяснилось, что на инструменты были наклеены наклейки известных брендов. «В машине были различные инструменты, которые имели признаки подделки торговой марки. Вещи полиция забрала на хранение, а люди были доставлены в полицейское отделение для выяснения обстоятельств», - уточнила пресс-секретарь Лыунаской префектуры Рагне Кейск.

Благодаря бдительности людей и вмешательству полиции, торговля сомнительными товарами была прекращена.

Обнаруженные в автомобиле инструменты сомнительного происхождения. 
Обнаруженные в автомобиле инструменты сомнительного происхождения. Фото: Lõuna prefektuur

Полиция призывает сообщать о подозрительных торговцах на номер 112.

Полиция предупреждает, что если человек все-таки покупает что-то у такого торговца, а потом хочет отказаться от купленного товара, права потребителей в договорных отношениях между частными лицами не действуют - в случае частных лиц применяются только условия согласованные сторонами на месте.

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