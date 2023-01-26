На сегодняшнем заседании правительства «Отечество» предложит партнерам по коалиции связать реформу универсальной услуги с вотумом доверия правительству. Если реформисты и соцдемы не поддержат этот план, надо будет думать дальше, сказал Postimees министр внешней торговли и информационных технологий Кристьян Ярван («Отечество»).
«Отечество» придумало план, как до выборов успеть провести реформу универсальной услуги
Реформа универсальной услуги находится в затруднительном положении, так как выборы не за горами, и закон просто не успеют принять в обычном порядке. Однако руководство «Отечества» придумало план, как сделать универсальную услугу более привлекательной для потребителей еще до выборов.
«Мы хотим связать этот законопроект с вотумом доверия правительству. Сделав это, его также можно будет рассматривать как самостоятельный законопроект», - пояснил сегодня утром министр Ярван, добавив, что альтернативным вариантом было бы связать его с законопроектом 696, который уже находится на рассмотрении в Рийгикогу.
Универсальная услуга 2.0 была представлена партнерам по коалиции на заседании правительства в понедельник. Насколько известно Postimees, реформисты и соцдемы не то чтобы сильно одобряют идею «Отечества». «Их позиция заключалась в том, что необходимо провести более тщательный анализ. Это понятно. Но сегодня они смогли проанализировать этот вопрос, это также было разъяснено в СМИ. Я думаю, что проблем не будет».
По словам Ярвана, у партнеров по коалиции просто нет причин возражать против законопроекта. «Когда мы делали универсальную услугу, основная претензия была к тому, что у потребителя пропадет мотивация к смещению потребления. Своим сегодняшним предложением мы решим эту проблему», - пообещал министр.
Проект был переписан
Тот факт, что законопроект можно сделать более привлекательным для партнеров по коалиции, упомянув об управлении потреблением, также проявился при подготовке законопроекта. Насколько известно Postimees, в первой версии законопроекта биржевую цену планировалось применять таким образом, чтобы в дни, когда биржевая цена дешевле универсальной услуги, применялась среднедневная биржевая цена. Однако недостатком этого подхода было бы то, что потребители не станут корректировать свое потребление.
«Да, на сегодня в законопроекте предусмотрен почасовой подход. Вначале мы опасались, что почасовая оплата может быть административно слишком обременительна для продавцов электроэнергии. Но продавцы электроэнергии подтвердили, что это не проблема. Скорее, они предпочли бы почасовой расчет», - пояснил Ярван.
Что произойдет, если реформисты и соцдемы не захотят привязать законопроект к вотуму доверия? «Тогда надо будет думать. Но я не понимаю, почему они должны возражать. Ведь им тоже приходится обосновывать перед своими избирателями, почему они не хотят развивать универсальную услугу в положительном направлении. Если Партия реформ постоянно говорила о саморегулировании потребления, то сейчас им будет трудно этому противостоять. Универсальная услуга сегодня насчитывает более 300 000 домашних потребителей, она затрагивает многих людей», - сказал член правительственной делегации «Отечества».
По словам министра внешней торговли и информационных технологий, Eesti Energia больше всего борется с законопроектом. «Другие участники рынка говорят, что так потребитель получает самую дешевую цену. Конечно, Eesti Energia, как всегда, говорит, что это наносит им убытки. Однако на самом деле они имеют рекордную прибыль. Сегодня, если на электробирже низкая цена, то Enefit Power получает огромные деньги. Мне это не кажется справедливым», - заявил Ярван.
Enefit Power останется без компенсации
На самом деле Министерство экономики и коммуникации могло уже прошлой осенью придумать сегодняшнее гибридное решение, в которой биржевой пакет и универсальная услуга были бы объединены. По словам Ярвана, это было бы слишком большой затеей сразу. «Если сделать слишком большой законопроект, его будет сложнее принять. Скорее, более разумно использовать стартовый подход и сначала решить большие проблемы, а затем начать решать проблемы поменьше».
По словам ответственного за законопроект министра, гибридное решение универсальной услуги и биржевого пакета, где в зависимости от дня применяется более выгодная цена, не означает, что ценообразование универсальной услуги как-либо изменится. «Нет, методология остается точно такой же. Этот законопроект не влияет на ценообразование Департамента конкуренции. Руководитель этого департамента даже заявил, что, если цена будет окончательно утверждена, она может быть дешевле, чем сегодняшняя временная цена. У них совершенно противоположные аргументы от Enefit Power», - сказал министр.
Производитель электроэнергии Enefit Power больше всего потеряет от предложенного «Отечеством» законопроекта, так как в настоящее время компания получает компенсацию от продавцов энергии за часы с более низкой биржевой ценой, чем универсальная услуга, но сама оплачивает разницу в цене в случае более дорогих часов. Однако после вступления реформы в силу компенсационный механизм станет односторонним. (Подробнее читайте здесь)
В то же время правительство не планирует предлагать Enefit Power какую либо компенсацию за это. «Если биржевая цена стабильно ниже цены универсальных услуг, то им просто незачем открывать собственные станции. И никто не приказывает им производить электроэнергию в убыток на сланцевых электростанциях», - сказал Ярван.
Глава Eesti Energia Хандо Суттер в понедельник выступил с резкой критикой реформы универсальной услуги в комиссии по государственному бюджету, заявив, в частности, что предлагаемое изменение будет препятствовать способности государственной компании инвестировать в новые производственные мощности. В то же время сам министр Ярван говорил о необходимости строительства дополнительной сланцевой электростанции.
Ярван не видит здесь противоречия. «Новая сланцевая электростанция в любом случае должна быть построена за отчисления из государственного бюджета. Я не верю, что новая станция будет построена за счет прибыли Enefit Power», - заключил он.