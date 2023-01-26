«Отечество» придумало план, как до выборов успеть провести реформу универсальной услуги

«Да, на сегодня в законопроекте предусмотрен почасовой подход. Вначале мы опасались, что почасовая оплата может быть административно слишком обременительна для продавцов электроэнергии. Но продавцы электроэнергии подтвердили, что это не проблема. Скорее, они предпочли бы почасовой расчет», - пояснил Ярван.

Что произойдет, если реформисты и соцдемы не захотят привязать законопроект к вотуму доверия? «Тогда надо будет думать. Но я не понимаю, почему они должны возражать. Ведь им тоже приходится обосновывать перед своими избирателями, почему они не хотят развивать универсальную услугу в положительном направлении. Если Партия реформ постоянно говорила о саморегулировании потребления, то сейчас им будет трудно этому противостоять. Универсальная услуга сегодня насчитывает более 300 000 домашних потребителей, она затрагивает многих людей», - сказал член правительственной делегации «Отечества».

По словам министра внешней торговли и информационных технологий, Eesti Energia больше всего борется с законопроектом. «Другие участники рынка говорят, что так потребитель получает самую дешевую цену. Конечно, Eesti Energia, как всегда, говорит, что это наносит им убытки. Однако на самом деле они имеют рекордную прибыль. Сегодня, если на электробирже низкая цена, то Enefit Power получает огромные деньги. Мне это не кажется справедливым», - заявил Ярван.

Enefit Power останется без компенсации