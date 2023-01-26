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«Главный русофоб нашего времени – это, конечно, Путин». Политолог Федор Крашенинников дал большое интервью Rus.Postimees

, журналист
«Главный русофоб нашего времени – это, конечно, Путин». Политолог Федор Крашенинников дал большое интервью Rus.Postimees
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Политолог Федор Крашенинников во время интервью в редакции Rus.Postimees, Таллинн, Эстония, 25 января 2023 года.
Политолог Федор Крашенинников во время интервью в редакции Rus.Postimees, Таллинн, Эстония, 25 января 2023 года. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Что мешает Западу договариваться о поставках необходимого Киеву оружия. Почему на ядерные угрозы Москвы нет смысла обращать внимания и стоит ли смеяться над теми, кто называет командующего армией РФ в Украине «нормальным мужиком». Об этом и о многом другом в большом интервью Rus.Postimees рассказал политолог Федор Крашенинников, который приезжал в Таллинн из Вильнюса.

Федор Крашенинников посетил Таллинн по приглашению пространства Reforum. Rus.Postimees среди прочего узнал, что такое русская оппозиция в эмиграции, чем Навальный похож на Ленина и что ждет русских Эстонии, которые верят Путину. 

- Федор, одна из главных новостей недели - немцы дадут символическую роту тяжелых танков Киеву. Следом, как мы понимаем, танки дадут США. Берлин и Вашингтон, наконец, договорились, как они разделят европейские рынки торговли тяжелыми вооружениями?

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