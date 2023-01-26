Что мешает Западу договариваться о поставках необходимого Киеву оружия. Почему на ядерные угрозы Москвы нет смысла обращать внимания и стоит ли смеяться над теми, кто называет командующего армией РФ в Украине «нормальным мужиком». Об этом и о многом другом в большом интервью Rus.Postimees рассказал политолог Федор Крашенинников, который приезжал в Таллинн из Вильнюса.
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«Главный русофоб нашего времени – это, конечно, Путин». Политолог Федор Крашенинников дал большое интервью Rus.Postimees
«Главный русофоб нашего времени – это, конечно, Путин». Политолог Федор Крашенинников дал большое интервью Rus.Postimees
Федор Крашенинников посетил Таллинн по приглашению пространства Reforum. Rus.Postimees среди прочего узнал, что такое русская оппозиция в эмиграции, чем Навальный похож на Ленина и что ждет русских Эстонии, которые верят Путину.
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