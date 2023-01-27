Конец легальной наркоторговли: Эстония вводит запрет на оборот одного каннабиноида

По данным Налогово-таможенного департамента, заказ вещества из-за границы приобрел массовый характер. «Во время проверок почтовых и курьерских отправлений летом и осенью прошлого года мы выявили целый ряд случаев, когда люди пытались заказать HHC из-за границы, – сказал руководитель службы по борьбе с наркопреступлениями Рауль Коппельмаа. – В конце года количество случаев и объем заказов значительно увеличились, в результате чего мы обратились с просьбой как можно скорее внести HHC в список наркотических и психотропных веществ, чтобы ограничить широкое распространение и доступность вредных для здоровья веществ». По словам Коппельмаа, Налогово-таможенный департамент регулярно проверяет ситуацию с трансграничной торговлей и напоминает людям, что почтовые посылки такого рода могут крайне негативно сказаться на будущем их получателей.

Новое психоактивное вещество HHC (гексагидроканнабинол) представляет собой полусинтетический каннабиноид, который может быть получен синтетическим путем, кроме того, он в небольших количествах присутствует в растениях конопли. HHC впервые появился на европейском рынке наркотиков осенью 2022 года. По данным системы раннего предупреждения Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании, его распространение было стремительным – в течение нескольких месяцев вещество было обнаружено как минимум в двенадцати странах Европейского союза.

Все чаще HHC попадает на анализ в Эстонский институт судебной медицины. Налогово-таможенный департамент конфисковывал этот каннабиоид в почтовых отправлениях из Нидерландов, Чехии и Польши, а Департамент полиции и погранохраны – у частных лиц в Таллинне и Йыгевамаа. HHC поставляется в виде жевательных резинок, цветочных бутонов и растительных остатков.

Министерство социальных дел, Департамент лекарственных средств и Налогово-таможенный департамент напоминают, что добавление HHC в жидкость для электронных сигарет уже незаконно, поскольку, согласно Закону о табаке, жидкости для электронных сигарет не могут содержать вещества, которые в ненагретом или нагретом виде опасны для здоровья человека.