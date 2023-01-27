Конец легальной наркоторговли: Эстония вводит запрет на оборот одного каннабиноида

Министерство социальных дел направило на согласование законопроект, согласно которому гексагидроканнабинол (ГГК, англ. HHC) будет добавлен в список наркотических и психотропных веществ. Цель поправки – ограничить широкое распространение и доступность HHC, поскольку он представляет серьезную угрозу для здоровья населения. Отныне обращение с этим веществом является незаконным и наказуемым. Добавление HHC в жидкость для электронных сигарет уже является незаконным.
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«HHC – это новое психоактивное вещество, которое появилось на европейском рынке в прошлом году. Оно оказывает на здоровье такое же пагубное воздействие, как и другие каннабиноиды. При этом неизвестно, какие последствия в долгосрочной перспективе вызовет употребление вещества, – сказала советник отдела общественного здравоохранения Министерства социальных делКристийн Микко. – Принимая во внимание общую неосведомленность пользователей о потенциальных рисках для здоровья, связанных с этим новым веществом, его активное распространение через интернет-каналы в Европе, в том числе и в Эстонии, а также большой интерес к рекламному продвижению на нашем рынке, важно ограничить его доступность и тем самым защитить здоровье населения».
С предложением добавить каннабиоид HHC в список наркотических и психотропных веществ выступил Департамент лекарственных средств. «Поскольку гексагидроканнабинол не проходил никаких клинических исследований, его свойства и токсикологический профиль неизвестны. Также неизвестно происхождение, точный состав и степень чистоты продуктов, содержащих HHC. Среди прочего, потребитель вещества имеет серьезный риск передозировки, так как неизвестны так называемые безопасные дозы введения», – прокомментировала инициативу специалист отдела надзора Департамента лекарственных средств Кристи Тыниссон.
В основе предложения департамента лежит информация, предоставленная Эстонским институтом судебной медицины, а также поступившие из других стран и от Европейского центра мониторинга распространения наркотиков и наркомании тревожные предупреждения о последствиях приема HHC.
По данным Налогово-таможенного департамента, заказ вещества из-за границы приобрел массовый характер. «Во время проверок почтовых и курьерских отправлений летом и осенью прошлого года мы выявили целый ряд случаев, когда люди пытались заказать HHC из-за границы, – сказал руководитель службы по борьбе с наркопреступлениями Рауль Коппельмаа. – В конце года количество случаев и объем заказов значительно увеличились, в результате чего мы обратились с просьбой как можно скорее внести HHC в список наркотических и психотропных веществ, чтобы ограничить широкое распространение и доступность вредных для здоровья веществ». По словам Коппельмаа, Налогово-таможенный департамент регулярно проверяет ситуацию с трансграничной торговлей и напоминает людям, что почтовые посылки такого рода могут крайне негативно сказаться на будущем их получателей.
Новое психоактивное вещество HHC (гексагидроканнабинол) представляет собой полусинтетический каннабиноид, который может быть получен синтетическим путем, кроме того, он в небольших количествах присутствует в растениях конопли. HHC впервые появился на европейском рынке наркотиков осенью 2022 года. По данным системы раннего предупреждения Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании, его распространение было стремительным – в течение нескольких месяцев вещество было обнаружено как минимум в двенадцати странах Европейского союза.
Все чаще HHC попадает на анализ в Эстонский институт судебной медицины. Налогово-таможенный департамент конфисковывал этот каннабиоид в почтовых отправлениях из Нидерландов, Чехии и Польши, а Департамент полиции и погранохраны – у частных лиц в Таллинне и Йыгевамаа. HHC поставляется в виде жевательных резинок, цветочных бутонов и растительных остатков.
Министерство социальных дел, Департамент лекарственных средств и Налогово-таможенный департамент напоминают, что добавление HHC в жидкость для электронных сигарет уже незаконно, поскольку, согласно Закону о табаке, жидкости для электронных сигарет не могут содержать вещества, которые в ненагретом или нагретом виде опасны для здоровья человека.
В ноябре 2022 года Rus.Postimees уже писал, что в Эстонии можно приобрести гексагидроканнабинол (ГГК), по эффекту лишь на 20 процентов уступающий классической нелегальной марихуане.