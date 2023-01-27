Первый в РФ заочный срок по статье о фейках получил майор в отставке

Олег Кашинцев, майор полиции в отставке, был признан виновным в распространении «фейков» о российской армии и заочно приговорен к восьми годам колонии, пишет проект «Сетевые свободы».

Это первый заочный приговор по статье 207.3 УК РФ.

Адвокат Ильнур Шарапов сообщает, что Басманный суд Москвы удовлетворил требования гособвинения в полном объеме. Кашинцев был лишен звания, а также права вести соцсети и занимать должности в правоохранительных органах в течение четырех лет.

В июле прошлого года бывший майор полиции Кашинцев был объявлен в розыск. Правозащитник Павел Чиков сообщал, что Кашинцев проходит по уголовному делу по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ.

На красной площади с плакатом в поддержку Навального

В декабре 2021 года Кашинцев вышел в полицейской форме и с плакатом в поддержку Навального на одиночную акцию на Красную площадь. На него составили тогда два протокола - о нарушении правил участия в публичном мероприятии и незаконном ношении полицейской формы.

Кашинцев отслужил в полиции 18 лет, 14 из которых он проработал в уголовном розыске. В 2019 году ушел в отставку, формально по выслуге лет. Журналистам же Кашинцев заявил, что ушел исходя из своих политических убеждений. Свой восьмилетний срок он получил заочно, так как покинул Россию.

В 2022 году Кашинцева обвинили в распространении «фейков» о российской армии из-за нескольких постов, опубликованных весной.