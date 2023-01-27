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Первый в РФ заочный срок по статье о фейках получил майор в отставке

rus.postimees.ee
Первый в РФ заочный срок по статье о фейках получил майор в отставке
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Фото: BBC News

Бывший полицейский, вышедший на Красную площадь с плакатом в поддержку Алексея Навального, был заочно осужден по статье о «военных фейках». Это первый подобный приговор после начала российского военного вторжения в Украину.

Олег Кашинцев, майор полиции в отставке, был признан виновным в распространении «фейков» о российской армии и заочно приговорен к восьми годам колонии, пишет проект «Сетевые свободы».

Это первый заочный приговор по статье 207.3 УК РФ.

Адвокат Ильнур Шарапов сообщает, что Басманный суд Москвы удовлетворил требования гособвинения в полном объеме. Кашинцев был лишен звания, а также права вести соцсети и занимать должности в правоохранительных органах в течение четырех лет.

В июле прошлого года бывший майор полиции Кашинцев был объявлен в розыск. Правозащитник Павел Чиков сообщал, что Кашинцев проходит по уголовному делу по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ.

На красной площади с плакатом в поддержку Навального

В декабре 2021 года Кашинцев вышел в полицейской форме и с плакатом в поддержку Навального на одиночную акцию на Красную площадь. На него составили тогда два протокола - о нарушении правил участия в публичном мероприятии и незаконном ношении полицейской формы.

Кашинцев отслужил в полиции 18 лет, 14 из которых он проработал в уголовном розыске. В 2019 году ушел в отставку, формально по выслуге лет. Журналистам же Кашинцев заявил, что ушел исходя из своих политических убеждений. Свой восьмилетний срок он получил заочно, так как покинул Россию.

В 2022 году Кашинцева обвинили в распространении «фейков» о российской армии из-за нескольких постов, опубликованных весной.

Гособвинение назвало ложными фактами утверждения Кашинцева о ведении Россией войны с Украиной, о намерении России захватить территории Украины, утверждение об уничтожении вооруженными силами гражданского населения, а также о совершении военнослужащими убийств мирных жителей, пыток, изнасилований и мародерства, пишет проект «Сетевые свободы».

Первый заочно осужденный

«Решение открывает тренд на заочные приговоры по статье 207.3 УК», - пишет в правозащитник Павел Чиков своем телеграм-канале.

Госдума проголосовала за внесение этой статьи в Уголовный кодекс России в начале марта - вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Первые три уголовных дела появились уже в середине марта, в том числе против известного блогера Вероники Белоцерковской.

Первый приговор по ч.1 ст. 207.3 УК РФ был вынесен жителю поселка Оловянная Петру Мыльникову в конце мая 2022 года. Он был оштрафован на 1 млн рублей.

Первый приговор к лишению свободы сроком на семь лет получил московский муниципальный депутат Алексей Горинов в начале июля 2022.

Коллега Чикова - Илья Яшин был приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы в декабре. Это пока самый большой срок по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ.

Генпрокурор России Игорь Краснов на этой неделе  заявил, что за 2022 год было возбуждено 187 уголовных дел о «военных фейках», по которым проходят 149 обвиняемых. Разница в цифрах обусловлена тем, что некоторые из обвиняемых имеют несколько эпизодов.

Чиков отмечал, что число новых дел о «военных фейках» плавно сокращается с сентября, и в декабре было заведено всего восемь уголовных дел в отношении трех обвиняемых.

«Из всех 187 дел только 23 преступления совершены за пределами Российской Федерации», - подчеркнул правозащитник.

Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов вчера подтвердил, что и против него в прошлом году возбудили дело о «военных фейках», однако он в числе тех, кто уже давно покинул Россию.

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