Бывший полицейский, вышедший на Красную площадь с плакатом в поддержку Алексея Навального, был заочно осужден по статье о «военных фейках». Это первый подобный приговор после начала российского военного вторжения в Украину.
Первый в РФ заочный срок по статье о фейках получил майор в отставке
Олег Кашинцев, майор полиции в отставке, был признан виновным в распространении «фейков» о российской армии и заочно приговорен к восьми годам колонии, пишет проект «Сетевые свободы».
Это первый заочный приговор по статье 207.3 УК РФ.
Адвокат Ильнур Шарапов сообщает, что Басманный суд Москвы удовлетворил требования гособвинения в полном объеме. Кашинцев был лишен звания, а также права вести соцсети и занимать должности в правоохранительных органах в течение четырех лет.
В июле прошлого года бывший майор полиции Кашинцев был объявлен в розыск. Правозащитник Павел Чиков сообщал, что Кашинцев проходит по уголовному делу по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ.
На красной площади с плакатом в поддержку Навального
В декабре 2021 года Кашинцев вышел в полицейской форме и с плакатом в поддержку Навального на одиночную акцию на Красную площадь. На него составили тогда два протокола - о нарушении правил участия в публичном мероприятии и незаконном ношении полицейской формы.
Кашинцев отслужил в полиции 18 лет, 14 из которых он проработал в уголовном розыске. В 2019 году ушел в отставку, формально по выслуге лет. Журналистам же Кашинцев заявил, что ушел исходя из своих политических убеждений. Свой восьмилетний срок он получил заочно, так как покинул Россию.
В 2022 году Кашинцева обвинили в распространении «фейков» о российской армии из-за нескольких постов, опубликованных весной.
Гособвинение назвало ложными фактами утверждения Кашинцева о ведении Россией войны с Украиной, о намерении России захватить территории Украины, утверждение об уничтожении вооруженными силами гражданского населения, а также о совершении военнослужащими убийств мирных жителей, пыток, изнасилований и мародерства, пишет проект «Сетевые свободы».
Первый заочно осужденный
«Решение открывает тренд на заочные приговоры по статье 207.3 УК», - пишет в правозащитник Павел Чиков своем телеграм-канале.
Госдума проголосовала за внесение этой статьи в Уголовный кодекс России в начале марта - вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину.
Первые три уголовных дела появились уже в середине марта, в том числе против известного блогера Вероники Белоцерковской.
Первый приговор по ч.1 ст. 207.3 УК РФ был вынесен жителю поселка Оловянная Петру Мыльникову в конце мая 2022 года. Он был оштрафован на 1 млн рублей.
Первый приговор к лишению свободы сроком на семь лет получил московский муниципальный депутат Алексей Горинов в начале июля 2022.
Коллега Чикова - Илья Яшин был приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы в декабре. Это пока самый большой срок по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ.
Генпрокурор России Игорь Краснов на этой неделе заявил, что за 2022 год было возбуждено 187 уголовных дел о «военных фейках», по которым проходят 149 обвиняемых. Разница в цифрах обусловлена тем, что некоторые из обвиняемых имеют несколько эпизодов.
Чиков отмечал, что число новых дел о «военных фейках» плавно сокращается с сентября, и в декабре было заведено всего восемь уголовных дел в отношении трех обвиняемых.
«Из всех 187 дел только 23 преступления совершены за пределами Российской Федерации», - подчеркнул правозащитник.
Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов вчера подтвердил, что и против него в прошлом году возбудили дело о «военных фейках», однако он в числе тех, кто уже давно покинул Россию.
Издателю «Медиазоны» Петру Верзилову предъявили обвинение по делу о «фейках» об армии из‑за постов про войну в Украине— Пётр Верзилов (@gruppa_voina) January 26, 2023
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