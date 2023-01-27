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Солман: Райк фактически аннулировала закрытие российского консульства в Нарве

BNS
Солман: Райк фактически аннулировала закрытие российского консульства в Нарве
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Рийна Солман.
Рийна Солман. Фото: Madis Veltman

По словам состоящей в партии «Отечество» министра государственного управления Рийны Солман, мэр Нарвы Катри Райк (Социал-демократическая партия) фактически аннулировала принятое прошлой весной решение МИД закрыть в Нарве генеральное консульство РФ, когда начала бесплатно предлагать объединению российских граждан помещения для консульских услуг.

«То, что мэр Нарвы по сути открыла заместительное консульство для российских граждан, не самая удивительная новость, но все же несколько странная. Эстония закрыла генеральное консульство России в Нарве в знак протеста против преступлений в Буче и Ирпене. То, что мэр Нарвы фактически аннулировала это решение, говорит прежде всего о том, что люди не видят широкий контекст своих действий», - отметила Солман.

По словам министра, она понимает, с какими дилеммами столкнулась Райк. «Когда 36 процентов ее работодателей российские граждане, а чуть меньшее их количество - люди с серыми паспортами, слуге народа в Нарве - в хорошем смысле этого слова, приходится делать то, чего от нее требуют. Иначе ее уволят, это совершенно нормальные трудовые отношения. Но вопрос в том, где проходит граница и на какие следующие уступки будут готовы пойти социал-демократы, чтобы получить голоса российских граждан и остаться у власти», - отметила Солман.

Министр задалась вопросом: если городские власти открыто спонсируют российский госаппарат во время российской террористической войны, каков потенциал российского влияния в городе? «Сейчас у России, скорее всего, из-за войны нет интереса и средств для реализации своего влияния, но ситуация может очень быстро измениться. Для меня на фоне теневого консульства в Нарве вновь поднимается тема права участия в выборах местных самоуправлений, которое сейчас распространяется на российских граждан», - сказала Солман.

Солман выразила уверенность, что право голоса, которым обладают российские граждане, приводит к незаметному присутствию российского государства в Эстонии. «Сперва в Ида-Вирумаа, а затем и в других регионах, потому что и в Украине не ограничились Крымом. Стремление эстонских политиков понравиться российским гражданам опасно, потому что оно открывает путь для российского влияния в Эстонии. Сейчас оно мешает социал-демократам принимать морально четкие решения», - сказала Солман.

Она напомнила, что в 2018 году после захвата Крыма и продолжавшейся годами войны в Украине Путин набрал в Эстонии 94 процента голосов, тогда как совокупный результат в России составил около 77 процентов. Проголосовали 34 процента российских граждан с правом голоса - это самый высокий показатель в странах Балтии. «Много голосов за Путина поступило и в Нарве и именно на том избирательном участке, который был расположен в закрытом консульстве, вместо которого теперь открыли новое неофициальное. Избирательная активность российских граждан на этих выборах была особенно высокой с учетом того, что для того, чтобы проголосовать в Эстонии, им пришлось далеко добираться до консульства - на всю Эстонию было открыто три участка, нельзя было проголосовать на каждом углу и в интернете, как делают наши граждане на выборах в Эстонии», - сказала Солман.

Что касается российских граждан, которые на холоде ждут в очереди своих документов, Солман сказала, что всех волнуют человеческие проблемы. «Напомню, что такие граждане живут во многих наших городах, но теневое консульство открыли именно в Нарве, и именно социал-демократы. Напоминаю уважаемой мэру, что обслуживанием своих граждан должна заниматься Российская Федерация, а не Эстонская Республика», - подчеркнула Солман.

По ее словам, в Эстонии достаточно возможностей для отправки документов. «В Эстонии работает совершенно приличная почтовая система, которой можно посылать, например, заказные письма. А то, что пенсионеры должны каждый год подтверждать, что они еще живы, очередное доказательство беспомощности российского государства. Можно было бы таким образом организовать процедуры, чтобы людям не пришлось сотнями стоять в очередь, как в советское время за колбасой. Так что это вновь говорит только об одном - времена меняются, а российское государство не меняется и не заботится о своих гражданах», - сказала Солман.

ERR написал в среду вечером, что российское посольство раз в месяц доставляет документы пожилым и нетрудоспособным гражданам России в Нарве. Прием проходит в местном объединении российских граждан, а городская управа Нарвы предоставляет НКО бесплатные помещения на втором этаже центральной библиотеки, так как из-за холода объединению сложно принять несколько сотен человек в прохладных офисных помещениях, когда нет туалетов, а ожидающие в очереди стоят на заснеженной улице.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что в соответствии с международными соглашениями и Венской конвенцией Россия имеет право выполнять консульские обязанности за пределами Таллинна не чаще одного раза в месяц два дня подряд. Эстония также передаст пояснительную ноту посольству России. Сама Эстония также осуществляет такие разовые консульские миссии на территории России - чисто исходя из практических консульских нужд своих граждан.

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