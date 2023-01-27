Солман: Райк фактически аннулировала закрытие российского консульства в Нарве

Солман выразила уверенность, что право голоса, которым обладают российские граждане, приводит к незаметному присутствию российского государства в Эстонии. «Сперва в Ида-Вирумаа, а затем и в других регионах, потому что и в Украине не ограничились Крымом. Стремление эстонских политиков понравиться российским гражданам опасно, потому что оно открывает путь для российского влияния в Эстонии. Сейчас оно мешает социал-демократам принимать морально четкие решения», - сказала Солман.

Она напомнила, что в 2018 году после захвата Крыма и продолжавшейся годами войны в Украине Путин набрал в Эстонии 94 процента голосов, тогда как совокупный результат в России составил около 77 процентов. Проголосовали 34 процента российских граждан с правом голоса - это самый высокий показатель в странах Балтии. «Много голосов за Путина поступило и в Нарве и именно на том избирательном участке, который был расположен в закрытом консульстве, вместо которого теперь открыли новое неофициальное. Избирательная активность российских граждан на этих выборах была особенно высокой с учетом того, что для того, чтобы проголосовать в Эстонии, им пришлось далеко добираться до консульства - на всю Эстонию было открыто три участка, нельзя было проголосовать на каждом углу и в интернете, как делают наши граждане на выборах в Эстонии», - сказала Солман.