По словам состоящей в партии «Отечество» министра государственного управления Рийны Солман, мэр Нарвы Катри Райк (Социал-демократическая партия) фактически аннулировала принятое прошлой весной решение МИД закрыть в Нарве генеральное консульство РФ, когда начала бесплатно предлагать объединению российских граждан помещения для консульских услуг.
Солман: Райк фактически аннулировала закрытие российского консульства в Нарве
«То, что мэр Нарвы по сути открыла заместительное консульство для российских граждан, не самая удивительная новость, но все же несколько странная. Эстония закрыла генеральное консульство России в Нарве в знак протеста против преступлений в Буче и Ирпене. То, что мэр Нарвы фактически аннулировала это решение, говорит прежде всего о том, что люди не видят широкий контекст своих действий», - отметила Солман.
По словам министра, она понимает, с какими дилеммами столкнулась Райк. «Когда 36 процентов ее работодателей российские граждане, а чуть меньшее их количество - люди с серыми паспортами, слуге народа в Нарве - в хорошем смысле этого слова, приходится делать то, чего от нее требуют. Иначе ее уволят, это совершенно нормальные трудовые отношения. Но вопрос в том, где проходит граница и на какие следующие уступки будут готовы пойти социал-демократы, чтобы получить голоса российских граждан и остаться у власти», - отметила Солман.
Министр задалась вопросом: если городские власти открыто спонсируют российский госаппарат во время российской террористической войны, каков потенциал российского влияния в городе? «Сейчас у России, скорее всего, из-за войны нет интереса и средств для реализации своего влияния, но ситуация может очень быстро измениться. Для меня на фоне теневого консульства в Нарве вновь поднимается тема права участия в выборах местных самоуправлений, которое сейчас распространяется на российских граждан», - сказала Солман.
Солман выразила уверенность, что право голоса, которым обладают российские граждане, приводит к незаметному присутствию российского государства в Эстонии. «Сперва в Ида-Вирумаа, а затем и в других регионах, потому что и в Украине не ограничились Крымом. Стремление эстонских политиков понравиться российским гражданам опасно, потому что оно открывает путь для российского влияния в Эстонии. Сейчас оно мешает социал-демократам принимать морально четкие решения», - сказала Солман.
Она напомнила, что в 2018 году после захвата Крыма и продолжавшейся годами войны в Украине Путин набрал в Эстонии 94 процента голосов, тогда как совокупный результат в России составил около 77 процентов. Проголосовали 34 процента российских граждан с правом голоса - это самый высокий показатель в странах Балтии. «Много голосов за Путина поступило и в Нарве и именно на том избирательном участке, который был расположен в закрытом консульстве, вместо которого теперь открыли новое неофициальное. Избирательная активность российских граждан на этих выборах была особенно высокой с учетом того, что для того, чтобы проголосовать в Эстонии, им пришлось далеко добираться до консульства - на всю Эстонию было открыто три участка, нельзя было проголосовать на каждом углу и в интернете, как делают наши граждане на выборах в Эстонии», - сказала Солман.
Что касается российских граждан, которые на холоде ждут в очереди своих документов, Солман сказала, что всех волнуют человеческие проблемы. «Напомню, что такие граждане живут во многих наших городах, но теневое консульство открыли именно в Нарве, и именно социал-демократы. Напоминаю уважаемой мэру, что обслуживанием своих граждан должна заниматься Российская Федерация, а не Эстонская Республика», - подчеркнула Солман.
По ее словам, в Эстонии достаточно возможностей для отправки документов. «В Эстонии работает совершенно приличная почтовая система, которой можно посылать, например, заказные письма. А то, что пенсионеры должны каждый год подтверждать, что они еще живы, очередное доказательство беспомощности российского государства. Можно было бы таким образом организовать процедуры, чтобы людям не пришлось сотнями стоять в очередь, как в советское время за колбасой. Так что это вновь говорит только об одном - времена меняются, а российское государство не меняется и не заботится о своих гражданах», - сказала Солман.
ERR написал в среду вечером, что российское посольство раз в месяц доставляет документы пожилым и нетрудоспособным гражданам России в Нарве. Прием проходит в местном объединении российских граждан, а городская управа Нарвы предоставляет НКО бесплатные помещения на втором этаже центральной библиотеки, так как из-за холода объединению сложно принять несколько сотен человек в прохладных офисных помещениях, когда нет туалетов, а ожидающие в очереди стоят на заснеженной улице.
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что в соответствии с международными соглашениями и Венской конвенцией Россия имеет право выполнять консульские обязанности за пределами Таллинна не чаще одного раза в месяц два дня подряд. Эстония также передаст пояснительную ноту посольству России. Сама Эстония также осуществляет такие разовые консульские миссии на территории России - чисто исходя из практических консульских нужд своих граждан.