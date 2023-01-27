Президент Алар Карис: «шипы» Кайтселийта готовы больно жалить врага

«К сожалению, для Эстонии безопасность не является чем-то само собой разумеющимся, каждый из нас должен думать о гособороне. В случае войны подразделения территориальной обороны должны уметь защищать свои родные края, и именно поэтому важно хорошо знать местность и отрабатывать свои действия. Общаясь с участниками учений, чувствуется, что шипы Кайтселийта готовы больно ужалить соперника», - сказал Карис.

«Считаю очень важным, что внезапные учения проводятся и в территориальной обороне, проверяется готовность членов добровольной организации. Именно так мы сможем отшлифовать военные навыки членов Кайтселийта, повысить скорость, с которой его бойцы будут готовы к выполнению поставленных перед ними задач», - отметил глава государства.

Вместе с командующим Силами обороны, генералом Мартином Херемом, Карис встретился с бойцами Кайтселийта, участвующими в учениях на местности. Начальник Ляэнеского округа территориальной обороны Кайтселийта и командир дружины ополчения Пярнуского уезда, подполковник Тыну Мийль рассказал президенту, как начались и как развиваются учения.

«Силы обороны, безусловно, извлекут очень полезные уроки из того факта, что проходит проверка гибкой готовности - готовы ли те, кому разрешено вернуться домой на работу после учений, вернуться на свой пост в течение нескольких часов», - добавил президент Карис.