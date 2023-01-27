В пятницу на встрече с членами ополчения Кайтселийт, прибывшими в Пярнуский уезд на учения «Шип», президент Алар Карис подчеркнул, что «шипы» Кайтселийта готовы жалить врага.
Президент Алар Карис: «шипы» Кайтселийта готовы больно жалить врага
«К сожалению, для Эстонии безопасность не является чем-то само собой разумеющимся, каждый из нас должен думать о гособороне. В случае войны подразделения территориальной обороны должны уметь защищать свои родные края, и именно поэтому важно хорошо знать местность и отрабатывать свои действия. Общаясь с участниками учений, чувствуется, что шипы Кайтселийта готовы больно ужалить соперника», - сказал Карис.
«Считаю очень важным, что внезапные учения проводятся и в территориальной обороне, проверяется готовность членов добровольной организации. Именно так мы сможем отшлифовать военные навыки членов Кайтселийта, повысить скорость, с которой его бойцы будут готовы к выполнению поставленных перед ними задач», - отметил глава государства.
Вместе с командующим Силами обороны, генералом Мартином Херемом, Карис встретился с бойцами Кайтселийта, участвующими в учениях на местности. Начальник Ляэнеского округа территориальной обороны Кайтселийта и командир дружины ополчения Пярнуского уезда, подполковник Тыну Мийль рассказал президенту, как начались и как развиваются учения.
«Силы обороны, безусловно, извлекут очень полезные уроки из того факта, что проходит проверка гибкой готовности - готовы ли те, кому разрешено вернуться домой на работу после учений, вернуться на свой пост в течение нескольких часов», - добавил президент Карис.
«Благодарю всех бойцов, которые оторвались от своей повседневной работы и деятельности и прибыли на учения, поддержав тем самым гособорону Эстонии. Не менее важна поддержка семьи и работодателей, таким образом они тоже способствуют нашей безопасности», - подчеркнул глава государства.
«Желаю сил для участия в маневрах всем резервистам, а также членам Кайтселийта Пярнуского уезда, Сааремаа и Ляэнемаа», - добавил Карис.
«Это первые дополнительные учения, сосредоточенные только на структуре территориальной обороны и проверке ее боеготовности. Первые из призванных явились к месту сбора за считанные часы. То, как действовали прибывшие, указывало на то, что у них сохранились приобретенные ранее навыки, готовность к выполнению задач военного времени. Поэтому я уверен, что эти мужчины и женщины способны успешно противостоять врагу», - заявил Херем.
В четверг правительство решило объявить о дополнительных учебных сборах «Шип», на которые будут приглашены 830 члена Кайтселийта, входящих в состав частей территориальной обороны. Дополнительные учебные сборы носят практический характер, непосредственной угрозы безопасности Эстонии нет.