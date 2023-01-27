Российский МИД предписал послу Латвии покинуть Россию в течение двух недель

Согласно заявлению МИД, в пятницу, 27 января, в министерство была вызвана временная поверенная в делах Латвии Дация Рутка. Ей был «выражен решительный протест» в связи с решением руководства Латвии понизить уровень российско-латвийских дипломатических отношений.

Также российские чиновники пригрозили, что «провокационный демарш латвийских властей по понижению уровня дипотношений» будет иметь последствия.

Очередной дипломатический скандал разгорелся между Россией и странами Балтии в начале этой недели.

23 января Россия объявила о решении понизить уровень дипломатического представительства в Эстонии до временного поверенного в делах, послу Эстонии было предписано покинуть страну до 7 февраля. В российском МИД это было названо «ответной мерой» на требование Эстонии сократить число работников российского посольства в стране.

Латвийское министерство иностранных дел после этого также решило понизить уровень дипотношений с Россией до временного поверенного - из-за продолжающейся агрессии России против Украины и в знак солидарности с Эстонией.