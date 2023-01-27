Теракт рядом с синагогой в Иерусалиме: восемь человек убиты, еще несколько получили ранения

Нападение произошло в еврейском районе Восточного Иерусалима. Как сообщает местное радио, нападение произошло около 20:00 по местному времени. Мужчина открыл огонь по людям, выходившим из синагоги после пятничной ночной молитвы. Полиция сообщила, что террорист был застрелен после того, как открыл огонь по полицейским, пытаясь убежать.

Police spokesperson: This evening, around 8:15 p.m., a terrorist arrived at a building used as a synagogue on Neve Yaakov St. in Jerusalem and fired at several people who were there. pic.twitter.com/eqo0D6D0SY — Joe Truzman (@JoeTruzman) January 27, 2023

The Jerusalem Post пишет, что нападавший был убит сотрудниками полиции при попытке скрыться с места преступления. Предполагаемый террорист, которого ликвидировали - Фади Айиш, гражданин Израиля, житель Шуафата.

המחבל שביצע את הפיגוע הרצחני: פאדי עייש, אזרח ישראלי, תושב שועפאטhttps://t.co/1ebNArYNUo pic.twitter.com/Exu82U3iXY — החדשות - N12 (@N12News) January 27, 2023

Накануне стало известно, что Израиль сбил две из трех ракет, выпущенных из сектора Газа в направлении Ашкелона. «Исламский джихад» и ХАМАС заявляли ранее, что в связи с гибелью девяти палестинцев в ходе перестрелки во время операции в Дженине будет нанесен ответный удар.