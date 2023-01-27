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Теракт рядом с синагогой в Иерусалиме: восемь человек убиты, еще несколько получили ранения

rus.postimees.ee
Теракт рядом с синагогой в Иерусалиме: восемь человек убиты, еще несколько получили ранения
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Автомобиль, на котором террорист убил семь человек в синагоге в районе Неве-Яков в Иерусалиме.
Автомобиль, на котором террорист убил семь человек в синагоге в районе Неве-Яков в Иерусалиме. Фото: POLICE SPOKESPERSON'S UNIT

В Иерусалиме рядом с синагогой открыли стрельбу, в результате убиты восемь человек, еще несколько получили ранения.

Нападение произошло в еврейском районе Восточного Иерусалима. Как сообщает местное радио, нападение произошло около 20:00 по местному времени. Мужчина открыл огонь по людям, выходившим из синагоги после пятничной ночной молитвы. Полиция сообщила, что террорист был застрелен после того, как открыл огонь по полицейским, пытаясь убежать.

The Jerusalem Post пишет, что нападавший был убит сотрудниками полиции при попытке скрыться с места преступления. Предполагаемый террорист, которого ликвидировали - Фади Айиш, гражданин Израиля, житель Шуафата.

Накануне стало известно, что Израиль сбил две из трех ракет, выпущенных из сектора Газа в направлении Ашкелона. «Исламский джихад» и ХАМАС заявляли ранее, что в связи с гибелью девяти палестинцев в ходе перестрелки во время операции в Дженине будет нанесен ответный удар.

Сегодня, 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.

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