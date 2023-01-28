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Семью шокировал счет за отопление квартиры: «Это кошмар!»

Маариус Сувисте
, репортер
Семью шокировал счет за отопление квартиры: «Это кошмар!»
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Карель Альяс увидел огромный счет за коммунальные услуги, самую большую сумму надо заплатить за отопление.
Карель Альяс увидел огромный счет за коммунальные услуги, самую большую сумму надо заплатить за отопление. Фото: Maarius Suviste

Когда глава семьи, проживающей в многоквартирном доме, Карель Альяс увидел на своем телефоне счет за коммунальные услуги, он сначала не поверил своим глазам. «Кошмар!» - сказал он. И телефон вдруг выпал у него из рук. На вопрос жены Пирет, что случилось, он ответил: «Посмотри на счет за отопление!»

Счет за коммунальные услуги за декабрь для семьи с двумя детьми, проживающей в трехкомнатной квартире площадью 79 квадратных метров, составил 499,58 евро. При этом только за центральное отопление семья должна заплатить 408,63 евро. Кроме того, есть еще счет за электричество, который составил почти 70 евро.

«Даже за 400 евро мы не получали нормальное отопление - приходилось по вечерам использовать обогреватель, поскольку было холодно», - сказал Карель Альяс.

Не лучше дела обстоят и у соседей, проживающих в другом конце дома, - у большой семьи. «Это кошмар! Колоссальный счет!» - сказала Майре Бретт-Павел. За трехкомнатную квартиру в почтовый ящик упал самый большой счет, который они когда-либо получали, - 488 евро, сумма за отопление на несколько центов меньше, чем 400 евро.

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