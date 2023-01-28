Когда глава семьи, проживающей в многоквартирном доме, Карель Альяс увидел на своем телефоне счет за коммунальные услуги, он сначала не поверил своим глазам. «Кошмар!» - сказал он. И телефон вдруг выпал у него из рук. На вопрос жены Пирет, что случилось, он ответил: «Посмотри на счет за отопление!»
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Семью шокировал счет за отопление квартиры: «Это кошмар!»
Семью шокировал счет за отопление квартиры: «Это кошмар!»
Счет за коммунальные услуги за декабрь для семьи с двумя детьми, проживающей в трехкомнатной квартире площадью 79 квадратных метров, составил 499,58 евро. При этом только за центральное отопление семья должна заплатить 408,63 евро. Кроме того, есть еще счет за электричество, который составил почти 70 евро.
«Даже за 400 евро мы не получали нормальное отопление - приходилось по вечерам использовать обогреватель, поскольку было холодно», - сказал Карель Альяс.