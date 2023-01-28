Семью шокировал счет за отопление квартиры: «Это кошмар!»

Когда глава семьи, проживающей в многоквартирном доме, Карель Альяс увидел на своем телефоне счет за коммунальные услуги, он сначала не поверил своим глазам. «Кошмар!» - сказал он. И телефон вдруг выпал у него из рук. На вопрос жены Пирет, что случилось, он ответил: «Посмотри на счет за отопление!»