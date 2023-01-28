Сестра Ким Чен Ына: Северная Корея всегда будет «в одном окопе» с Россией, а мир был бы лучше без США

Северная Корея раскритиковала решение Вашингтона поставить Украине танки и заявила, что США «расширяют опосредованную войну» для уничтожения России.

Наряду с Китаем Россия является одним из немногих международных друзей Северной Кореи и неоднократно поддерживала ее режим.

Ким Ё Чжон, влиятельная сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, обвинила Вашингтон в кризисе в Украине в заявлении, опубликованном поздно вечером в пятницу, и назвала отправку танков в Киев «еще одним переходом красной линии».

«За всем этим скрывается зловещее намерение США реализовать свою гегемонистскую цель дальнейшего расширения войны за уничтожение России», - сказала Ким.

«Вашингтон здесь главный преступник. Пхеньян всегда будет в одном окопе с народом России, - заявила она. - Мир сейчас был бы ярче, безопаснее и спокойнее, если бы Соединенных Штатов не существовало».

На прошлой неделе Белый дом сообщил, что Северная Корея поставила оружие российской ЧВК «Вагнер», против которой США ужесточили санкции.

«Вагнер ищет торговцев оружием по всему миру для поддержки своих военных операций в Украине», - заявил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.

«Мы можем подтвердить, что Северная Корея осуществила первую поставку оружия Вагнеру, который заплатил за оборудование», - сказал Кирби.