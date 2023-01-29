Праздник сотрудников фирмы OG Elektra был словно музыкальный фестиваль: гостей развлекали группы Ottawan, Haddaway, Kate Ryan, Shanon, 5MIINUST и HUNT. Во время выступления рэп исполнителей 5MIINUST на сцене загорелось устройство, которое извлекает огонь для создания спецэффектов во время шоу.
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Во время корпоратива Олега Гросся на сцене произошел пожар
Во время корпоратива Олега Гросся на сцене произошел пожар
Коллектив не стал отвлекаться на небольшое возгорание, но в перерывах между песнями рэперы отмечали, что от сцены следует отойти. Гости, вероятно, даже не осознавали, что пламя - это не часть шоу.