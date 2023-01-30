Украинские беженцы могут использовать в Эстонии не облагаемый налогом доход. Но есть нюансы

По словам руководителя службы услуг Налогово-таможенного департамента, предоставляемых нерезидентам, Кристель Илумяэ, сейчас до периода подачи деклараций о доходах, подходящее время пересмотреть данные своего налогового резидентства.

«Чтобы воспользоваться возможными налоговыми льготами, как военным беженцам, так и всем остальным, кто изменил государство проживания и получил доход в Эстонии, следует обратиться в Налогово-таможенный департамент для определения своего налогового резидентства, после чего с февраля появится возможность подачи декларации о доходах», - говорит Илумяэ.

Определение резидентства важно потому, что доходы лица в Эстонии и за рубежом облагаются налогом, и окончательное обязательство по подоходному налогу определяется в государстве резидентства. Для этого резиденты Эстонии должны декларировать в декларации о доходах все свои доходы, независимо от того, в каком государстве они были получены, а также подоходный налог был уплачен в Эстонии или за рубежом. Резидентство также определяет право на определенные налоговые льготы, пособия и преимущества, включая расчет не облагаемого налогом дохода.