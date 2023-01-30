Может ли работодатель задавать соискателю личные вопросы - узнавать о его семейном положении, религиозных взглядах, наличии детей и убеждениях? С таким вопросом обратился житель Эстонии в Инспекцию труда.
Вопрос читателя: может ли работодатель спрашивать о моем семейном положении или наличии детей?
Отвечает ведущий юрист-консультант Инспекции труда Владимир Логачев:
Перед заключением трудового договора стороны должны провести переговоры и обсудить условия труда. Разумно фиксировать переговоры в письменной форме, чтобы избежать возможных споров по содержанию договоренностей: например, отправить проект договора и предлагаемые изменения по электронной почте.
В переговорах, предшествующих заключению трудового договора, также стоит обратить внимание на другие темы: продолжительность испытательного срока, срок действия договора (в случае срочного договора заключение должно быть обоснованным), неконкуренция, имущественная ответственность, продолжительность отпуска и возможность использования отпуска (установлен ли в учреждении коллективный отпуск или время отпуска можно выбрать самостоятельно), возможность совмещения работы и семейной жизни (оплачиваемые выходные, гибкий график работы, уход за детьми) и возможность работать удаленно.
При подготовке к заключению трудового договора работодатель может запрашивать у соискателя только ту информацию, в которой он имеет законный интерес. Это означает, что вопросы можно задавать на те темы, которые непосредственно связаны с выполнением рабочих задач.
При подаче вопроса работодатель должен обосновать, для чего нужна информация и как она связана с работой. Например, если работника ищут для религиозного объединения, работодатель может иметь обоснованный интерес к религиозным взглядам соискателя. Если одним из обязательных условий поступления на службу в полицию является прохождение медицинского освидетельствования, то работодателю уместно узнать о состоянии здоровья кандидата. Наличие детей, однако, не означает, что человек автоматически не справляется с работой. Сотрудник может быть очень находчивым в решении различных ситуаций.
Работодатель, как правило, не имеет права запрашивать информацию о семейном положении, наличии детей, планировании семьи, службе в армии, религиозных или политических взглядах, убеждениях, сексуальной ориентации, состоянии здоровья, физических недостатках.
Также представленный выше список не означает, что соискатель не мог остановиться на каком-то из упомянутых пунктов в предконтрактных переговорах. Если предвидится, что из-за маленьких детей можно будет договориться о более позднем начале рабочего дня, то стоит обговорить это во избежание дальнейших проблем.
Если соискатель подозревает, что он подвергся дискриминации в процессе найма, и хочет знать причину, по которой его не взяли на работу, работодатель должен предоставить ему письменное объяснение. В нем следует указать, почему соискателя не взяли на работу или почему другие кандидаты оказались более подходящими.