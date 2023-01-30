Вопрос читателя: может ли работодатель спрашивать о моем семейном положении или наличии детей?

Отвечает ведущий юрист-консультант Инспекции труда Владимир Логачев:

Перед заключением трудового договора стороны должны провести переговоры и обсудить условия труда. Разумно фиксировать переговоры в письменной форме, чтобы избежать возможных споров по содержанию договоренностей: например, отправить проект договора и предлагаемые изменения по электронной почте.

В переговорах, предшествующих заключению трудового договора, также стоит обратить внимание на другие темы: продолжительность испытательного срока, срок действия договора (в случае срочного договора заключение должно быть обоснованным), неконкуренция, имущественная ответственность, продолжительность отпуска и возможность использования отпуска (установлен ли в учреждении коллективный отпуск или время отпуска можно выбрать самостоятельно), возможность совмещения работы и семейной жизни (оплачиваемые выходные, гибкий график работы, уход за детьми) и возможность работать удаленно.

При подготовке к заключению трудового договора работодатель может запрашивать у соискателя только ту информацию, в которой он имеет законный интерес. Это означает, что вопросы можно задавать на те темы, которые непосредственно связаны с выполнением рабочих задач.