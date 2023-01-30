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Каллас ответила Хельме: EKRE продвигает тезисы Кремля

Неле Куллеркупп
, журналист
Каллас ответила Хельме: EKRE продвигает тезисы Кремля
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Мартин Хельме и Кая Каллас.
Мартин Хельме и Кая Каллас. Фото: Mihkel Maripuu

По словам премьер-министра и лидера Партии реформ Кайи Каллас, Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) публично позиционирует себя против поддержки Украины. «Это вредно для Украины, но также и для собственной безопасности Эстонии, поскольку, если Украина проиграет, это только придаст дополнительный импульс агрессивным амбициям России», - объясняет Каллас причину, по которой правительство до сих пор так активно помогало Украине.

В субботнем интервью Postimees лидер EKRE Мартин Хельме раскритиковал действия правительства Каллас по поддержке Киева. По словам Хельме, это зашло слишком далеко, поскольку все больше ощущается тот болезненный факт, что помощь оказывается за счет благосостояния эстонского народа.

«Помощь Украине, на наш взгляд, не означает, что нужно наводнять Эстонию иммигрантами. На самом деле помощь Украине невозможна, если все люди сбегут из Украины. Чтобы помочь Украине, Эстонии не нужно принимать сто тысяч или еще больше человек. Это одно очень фундаментальное различие между нами и другими. А во-вторых, помощь Украине также должна быть по средствам, - объясняет Хельме позицию EKRE . - Мы не можем сделать себя бедными. Мы не можем сказать жителям Эстонии, что ваша операция на бедре будет отложена на полгода, поскольку мы помогаем Украине. Мы не можем сказать народу Эстонии, что вы больше не можете отправить своего ребенка в эстоноязычную школу, поскольку мы помогаем Украине. Мы не можем сказать нашим людям, что собираемся забрать все деньги, предназначенные на кружки. Мы не можем помогать за счет основных средств к существованию эстонского народа. Здесь проходит черта, и мы не пересекали бы ее».

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