По словам премьер-министра и лидера Партии реформ Кайи Каллас, Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) публично позиционирует себя против поддержки Украины. «Это вредно для Украины, но также и для собственной безопасности Эстонии, поскольку, если Украина проиграет, это только придаст дополнительный импульс агрессивным амбициям России», - объясняет Каллас причину, по которой правительство до сих пор так активно помогало Украине.
Для подписчиков
Каллас ответила Хельме: EKRE продвигает тезисы Кремля
Каллас ответила Хельме: EKRE продвигает тезисы Кремля
В субботнем интервью Postimees лидер EKRE Мартин Хельме раскритиковал действия правительства Каллас по поддержке Киева. По словам Хельме, это зашло слишком далеко, поскольку все больше ощущается тот болезненный факт, что помощь оказывается за счет благосостояния эстонского народа.