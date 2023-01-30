Каллас ответила Хельме: EKRE продвигает тезисы Кремля

«Помощь Украине, на наш взгляд, не означает, что нужно наводнять Эстонию иммигрантами. На самом деле помощь Украине невозможна, если все люди сбегут из Украины. Чтобы помочь Украине, Эстонии не нужно принимать сто тысяч или еще больше человек. Это одно очень фундаментальное различие между нами и другими. А во-вторых, помощь Украине также должна быть по средствам, - объясняет Хельме позицию EKRE . - Мы не можем сделать себя бедными. Мы не можем сказать жителям Эстонии, что ваша операция на бедре будет отложена на полгода, поскольку мы помогаем Украине. Мы не можем сказать народу Эстонии, что вы больше не можете отправить своего ребенка в эстоноязычную школу, поскольку мы помогаем Украине. Мы не можем сказать нашим людям, что собираемся забрать все деньги, предназначенные на кружки. Мы не можем помогать за счет основных средств к существованию эстонского народа. Здесь проходит черта, и мы не пересекали бы ее».