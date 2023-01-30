В трагическом ДТП погиб священник православной церкви отец Афрат

Эту новость на своей странице в Facebook подтвердила Таллиннская церковь святого Симеона и святой Анны. «Отец Афрат погиб в автокатастрофе сегодня вечером, в день памяти своего однофамильца. Вечная память, почтенный отец!» - написали в соцсетях.

Авария произошла в ночь на воскресенье. В Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Керсалу в волости Ляэне-Харью автомобиль Ford Transit врезался в дерево.

«К сожалению, столкновение было настолько сильным, что оба пассажира автомобиля, двое мужчин, скончались на месте. По предварительным данным, сидевшую за рулем автомобиля 28-летнюю женщину с подозрением на алкогольное опьянение доставили в больницу», - сказал дежурный руководитель патрульной службы Ляэне-Харьюского отделения полиции Стеффен Тамм.

По предварительным же данным, мужчины не были пристегнуты ремнями безопасности.