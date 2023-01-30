Православный священник отец Афрат (урожденный Эрго Лаас) погиб в автокатастрофе в возрасте 45 лет.
В трагическом ДТП погиб священник православной церкви отец Афрат
Эту новость на своей странице в Facebook подтвердила Таллиннская церковь святого Симеона и святой Анны. «Отец Афрат погиб в автокатастрофе сегодня вечером, в день памяти своего однофамильца. Вечная память, почтенный отец!» - написали в соцсетях.
Авария произошла в ночь на воскресенье. В Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Керсалу в волости Ляэне-Харью автомобиль Ford Transit врезался в дерево.
«К сожалению, столкновение было настолько сильным, что оба пассажира автомобиля, двое мужчин, скончались на месте. По предварительным данным, сидевшую за рулем автомобиля 28-летнюю женщину с подозрением на алкогольное опьянение доставили в больницу», - сказал дежурный руководитель патрульной службы Ляэне-Харьюского отделения полиции Стеффен Тамм.
По предварительным же данным, мужчины не были пристегнуты ремнями безопасности.
Афрат/Эрго Лаас был эстонским православным священнослужителем - диаконом, священником и запасным капелланом. Родился 19.03.1977 в Таллинне.
- Он был рукоположен в сан диакона митрополитом Таллинским и всея Эстонии Стефаном в церкви святого Александра в Тарту 25.12.2002, и священником - 14.02.2004;
- священник Тартуского прихода святого Александра;
священник прихода Пыльтсамаа Пюхавайму;
священник в Синдском Богоявленском приходе;
- священник прихода святого Георгия в Вярске 2005-2011;
- священник прихода Саатсе Параскеева 2005–2011;
- священник Таллиннского прихода святого Симеона и святой Анны с 2011 г.;
- капеллан Тартуской тюрьмы 2004–2006 гг.;
- запасной капеллан в Силах обороны.