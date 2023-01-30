Комментируя совместную акцию Русской православной церкви и движения Koos («Вместе»), председатель Таллиннского городского собрания Евгений Осиновский (соцдемы) сказал, что теперь либо митрополит Евгений должен отказаться от политического сотрудничества, либо МВД должно аннулировать его вид на жительство.
Глава МВД: мы вызовем митрополита Евгения на беседу, Осиновский: если он не прекратит политическую деятельность, его ВНЖ надо аннулировать
Накануне годовщины вторжения России в Украину митрополит Евгений проведет на Тоомпеа в соборе Александра Невского молебен. Молебен организуется совместно с прокремлевским движением Koos («Вместе»), которое будет участвовать в парламентских выборах вместе с Объединенной левой партией Эстонии (ОЛПЭ).
«Конечно, это грубое лицемерие в ситуации, когда Московский патриархат и его глава Кирилл лично оправдывают агрессию и убийства в Украине. Делать это с политическими кандидатами, которые старательно повторяют кремлевские тезисы об украинской войне, - это подтверждение реального отношения», - считает Оссиновский.
В этой ситуации у эстонского государства в глазах Осиновского есть два варианта: «Во-первых, митрополит Евгений должен отказаться от этой политической акции, чтобы на деле подтвердить свои прежние заявления о том, что он вне партийной политики». В то же время митрополит утверждает, что никакого соглашения о сотрудничестве не было и что он ничего не знал о предвыборном мероприятии. «Ну что ж, теперь это доведено до его сведения, и ошибка может быть исправлена», - сказал Оссиновский.
«Другой вариант - МВД аннулирует его вид на жительство и вежливо попросит его уехать. Эстонское государство ранее уже сообщило уважаемому митрополиту, что мы не потерпим политической деятельности в Эстонии церкви, которая переплетена с правительством государства-агрессора. По моему мнению, он переступил эту черту», - говорит председатель собрания.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс также дал комментарий в связи с последними событиями. «Наша точка зрения всегда была такой: любая политическая деятельность церкви в Эстонии неприемлема, церковь и политика должны быть отделены друг от друга. Если такое происходит, это немедленно следует прекратить. Тем более это неприемлемо, когда вмешивающийся в политику деятель является гражданином-страны агрессора и может повлиять на своих последователей», - заявил Ляэнеметс.
«В данном случае, если есть видео, в котором митрополит вместе с представителями политического движения вместе выступает, то это недопустимо. Особенно недопустима такая деятельность незадолго до выборов. Конечно, Объединенная левая партия Эстонии - довольно маргинальная политическая сила, но мы понимаем, зачем ее члены это делают. Они хотят через провокацию получить внимание и поддержку. Министерство внутренних дел незамедлительно вызовет митрополита Евгения на беседу и доведет до его сведения, что он должен политические акции прекратить», - заключил министр.