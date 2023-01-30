Глава МВД: мы вызовем митрополита Евгения на беседу, Осиновский: если он не прекратит политическую деятельность, его ВНЖ надо аннулировать

Накануне годовщины вторжения России в Украину митрополит Евгений проведет на Тоомпеа в соборе Александра Невского молебен. Молебен организуется совместно с прокремлевским движением Koos («Вместе»), которое будет участвовать в парламентских выборах вместе с Объединенной левой партией Эстонии (ОЛПЭ).

«Конечно, это грубое лицемерие в ситуации, когда Московский патриархат и его глава Кирилл лично оправдывают агрессию и убийства в Украине. Делать это с политическими кандидатами, которые старательно повторяют кремлевские тезисы об украинской войне, - это подтверждение реального отношения», - считает Оссиновский.

В этой ситуации у эстонского государства в глазах Осиновского есть два варианта: «Во-первых, митрополит Евгений должен отказаться от этой политической акции, чтобы на деле подтвердить свои прежние заявления о том, что он вне партийной политики». В то же время митрополит утверждает, что никакого соглашения о сотрудничестве не было и что он ничего не знал о предвыборном мероприятии. «Ну что ж, теперь это доведено до его сведения, и ошибка может быть исправлена», - сказал Оссиновский.

«Другой вариант - МВД аннулирует его вид на жительство и вежливо попросит его уехать. Эстонское государство ранее уже сообщило уважаемому митрополиту, что мы не потерпим политической деятельности в Эстонии церкви, которая переплетена с правительством государства-агрессора. По моему мнению, он переступил эту черту», - говорит председатель собрания.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс также дал комментарий в связи с последними событиями. «Наша точка зрения всегда была такой: любая политическая деятельность церкви в Эстонии неприемлема, церковь и политика должны быть отделены друг от друга. Если такое происходит, это немедленно следует прекратить. Тем более это неприемлемо, когда вмешивающийся в политику деятель является гражданином-страны агрессора и может повлиять на своих последователей», - заявил Ляэнеметс.

Лаури Ляэнеметс Фото: Madis Veltman