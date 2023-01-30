В феврале, накануне годовщины вторжения России в Украину, митрополит Евгений проведет на Тоомпеа в соборе Александра Невского молебен. Молебен организуется совместно с прокремлевским движением Koos, которое будет участвовать в парламентских выборах вместе с Объединенной левой партией Эстонии (ОЛПЭ). Ранее митрополит Евгений заявлял, что занимается только духовными делами и в политике не участвует.
Православная церковь и прокремлевские активисты проведут в Таллинне молебен прямо перед выборами
Сегодня в Telegram-канале Айво Петерсона, который известен как руководитель движения Koos/«Вместе», появилась информация о том, что 22 февраля, за две недели до выборов в Рийгикогу, движение организует на Тоомпеа политическую акцию совместно с Эстонской православной церковью Московского патриархата.
Как следует из видео Петерсона, все желающие приглашаются принять участие во «всенародном молебне, который будет отслужен в православном кафедральном соборе Александра Невского в Таллинне на Тоомпеа». Проведет богослужение митрополит Таллинский и всея Эстонии, предстоятель Эстонской православной церкви Евгений.
Организаторы сообщают, что для всех участников акции на Тоомпеа будет организована полевая кухня, будут раздавать горячие напитки, также им предоставят возможность выступить на сцене (видимо, на площади Лосси между зданиями Рийгикогу и собора) и высказать суждение о том, «как жителям Эстонии жить в мире и согласии со всеми беженцами, прибывшими в Эстонию из Украины». Для желающих приехать из Ида-Вирумаа и принять участие в молебне будет организован автобус за счет организаторов.
Митрополит и церковь вне политики? Похоже, теперь нет
Именно это следует из видеозаписи в TikTok, в которой митрополит Евгений на фоне иконы объясняет вместе с руководителями Koos цель молебна, запланированного, как следут из сообщений движения, в сочетании с политическим митингом ОЛПЭ и Koos.
Совместное проведение Евгением молебна с политическим митингом и полевой кухней на Тоомпеа сложно назвать чем-то иным, кроме прямого участия в политической агитации.
Митрополит подчеркнул в видео, записанном вместе с прокремлевскими политическими активистами, что молебен будет совершаться за мир. Редакция Rus.Postimees попросила канцелярию ЭПЦ МП предоставить комментарий. В частности, мы хотим узнать, считает ли церковь правильным и приемлемым участие в предвыборных акциях конкретных политических сил. Как только мы получим комментарий ЭПЦ МП, мы сразу его опубликуем.
Владыка Евгений в предыдущих интервью всячески подчеркивал свою аполитичность. В интервью Елене Повериной в студии Rus.Postimees митрополит он сказал: «По уставу священник не должен быть членом какой-либо партии, потому что к нему приходят люди со своими духовными и душевными переживаниями. Если прихожанин и священник будут членами разных партий, он откажется к нему идти. Этого не должно быть! Мы максимально минимизируем какие-то суждения на политические темы – это не наш вопрос!»
Церковь и прокремлевский Koos теперь вместе
Движение Koos («Вместе»), которое не получило статус партии и для компенсации этого недостатка заключило союз с Объединенной левой партией Эстонии, будет участвовать в выборах. Об этом Rus.Postimees писал подробно.
Политическая повестка движения Koos носит явный прокремлевский характер. В своих постах Аво Петерсон подчеркивает, что с Россией нужно жить в дружбе и согласии, а поддержка Эстонией Украины неприемлема. Украинские беженцы, по мнению вдохновителей Koos/ОЛПЭ, в Эстонии представляют угрозу. В сети есть видео, в котором в течении полутора часов сторонники движения обсуждают происходящую «украинизацию Эстонии». В ноябре представители избирательного блока ОЛПЭ и Koos участвовали в телешоу пропагандиста Владимира Соловьева, в котором рассказывали о растущей в Эстонии «русофобии».
На канале Koos можно найти посты, посвященные славе русского духа и оружия:
Петерсон активно защищал посольство России весной 2022 года от излишне, по его мнению, радикальных соотечественников. Речь шла о стихийно образовавшейся у посольства стены скорби и протеста против агрессии России против Украины. Он даже ходил вдоль стендов и срезал ножницами плакаты, записывая это на камеру. Вопрос о том, что Россия – это прямая угроза, и мирные переговоры с ее нынешним руководством попросту опасны, деятели Koos переводят в дискуссию о восьми годах напряженности на Донбассе, давлении США и обнищании Европы.
Одного из лидеров Koos, Олега Иванова, как носителя пророссийских взглядов цитировало Радио Дании (DR). «Я знаю, что Путин инициировал военную операцию. Но я также знаю, что, если бы этого не сделал Путин, украинская армия напала бы на Донбасс в течение нескольких дней», - приводит датский источник слова Иванова, воспроизводящие картину российского телевидения.
Указанное движение активно поддерживается медийным ресурсом Александра Корнилова. На портале, редактором которого является господин Корнилов, десятки новостей посвящены поддержке избирательного блока ОЛПЭ и Koos. Весной бывший руководитель Координационного совета российских соотечественников в Эстонии Александр Корнилов был лишен вида на жительство в Эстонии и сейчас живет в Москве.