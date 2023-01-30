Православная церковь и прокремлевские активисты проведут в Таллинне молебен прямо перед выборами

Сегодня в Telegram-канале Айво Петерсона, который известен как руководитель движения Koos/«Вместе», появилась информация о том, что 22 февраля, за две недели до выборов в Рийгикогу, движение организует на Тоомпеа политическую акцию совместно с Эстонской православной церковью Московского патриархата.

Как следует из видео Петерсона, все желающие приглашаются принять участие во «всенародном молебне, который будет отслужен в православном кафедральном соборе Александра Невского в Таллинне на Тоомпеа». Проведет богослужение митрополит Таллинский и всея Эстонии, предстоятель Эстонской православной церкви Евгений.

Лидеры движения Koos рекламируют предвыборный молебен вместе в митрополитом Евгением в социальных сетях. Фото: Скриншот с видео для сети TikTok.

Организаторы сообщают, что для всех участников акции на Тоомпеа будет организована полевая кухня, будут раздавать горячие напитки, также им предоставят возможность выступить на сцене (видимо, на площади Лосси между зданиями Рийгикогу и собора) и высказать суждение о том, «как жителям Эстонии жить в мире и согласии со всеми беженцами, прибывшими в Эстонию из Украины». Для желающих приехать из Ида-Вирумаа и принять участие в молебне будет организован автобус за счет организаторов.

Митрополит и церковь вне политики? Похоже, теперь нет

Именно это следует из видеозаписи в TikTok, в которой митрополит Евгений на фоне иконы объясняет вместе с руководителями Koos цель молебна, запланированного, как следут из сообщений движения, в сочетании с политическим митингом ОЛПЭ и Koos.