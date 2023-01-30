Центрист Андрус Тамм готвов поспорить с Катри Райк и утверждает, что за долгие годы работы в Нарве его ни разу не называли «фашистом».
Эстонец в Нарве ⟩ Я работал здесь 23 года, за это время никто ни разу не назвал меня «фашистом»
«В Postimees опубликованы две статьи, в которых говорится о том, что эстоноязычных называют в Нарве "фашистами": вчера мэр Нарвы Катри Райк заявила, что «назвать эстоноговорящего человека "фашистом" - обычное дело для Нарвы», а сегодня ее заявление прокомментировала присяжный адвокат Диана Минуметс», - пишет Тамм.
Однако, по его словам, дела обстоят совершенно иначе: «Я живу и работаю в Нарве почти 23 года, примерно столько же, сколько и нынешний мэр Катри Райк. У меня большое количество друзей и знакомых среди нарвитян, и ни разу за это время меня не назвали "фашистом"».
Тамм заявляет, что ему писал бывший мэр Нарвы (2002–2013 и 2015–2019) Тармо Таммисте, который также был озадачен заявлением Райк. «За время своего долгого пребывания на посту мэра он тоже не сталкивался с тем, чтобы его называли "фашистом"», - говорит Тамм и добавляет, что нарвитяне возмущаются этому заявлению в местных группах в Facebook.
«И, как мне написал один русскоязычный, но свободно говорящий по-эстонски нарвитянин, когда-то они с друзьями называли "фашистом" соседа, который топил котят. Но эстонцев ни он, ни его друзья никогда так не называли», - пишет Тамм.
Тамм считает, что если кто-то называет мэра "фашистом", то это не оскорбление по национальному признаку, а оценка его действий. «Нет необходимости изображать Нарву более уродливой, чем она есть на самом деле, и отпугивать эстоноязычных людей от посещения этого города», - сказал он.