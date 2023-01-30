Эстонец в Нарве ⟩ Я работал здесь 23 года, за это время никто ни разу не назвал меня «фашистом»

Однако, по его словам, дела обстоят совершенно иначе: «Я живу и работаю в Нарве почти 23 года, примерно столько же, сколько и нынешний мэр Катри Райк. У меня большое количество друзей и знакомых среди нарвитян, и ни разу за это время меня не назвали "фашистом"».

Тамм заявляет, что ему писал бывший мэр Нарвы (2002–2013 и 2015–2019) Тармо Таммисте, который также был озадачен заявлением Райк. «За время своего долгого пребывания на посту мэра он тоже не сталкивался с тем, чтобы его называли "фашистом"», - говорит Тамм и добавляет, что нарвитяне возмущаются этому заявлению в местных группах в Facebook.

«И, как мне написал один русскоязычный, но свободно говорящий по-эстонски нарвитянин, когда-то они с друзьями называли "фашистом" соседа, который топил котят. Но эстонцев ни он, ни его друзья никогда так не называли», - пишет Тамм.