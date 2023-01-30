Арикас: Швеция готова и дальше расследовать гибель парома «Эстония»

По его словам, точные сроки представления окончательного отчета исследований также остаются открытыми. «Это также будет зависеть от того, какие именно исследования будут проводиться и в какой момент времени. К сожалению, конец января - лучшее время для проведения исследований, так как с апреля содержание кислорода в воде уже повышается, и вода становится мутной. Тогда есть вероятность, что мы спустимся туда с подводными аппаратами, но ничего не увидим. Тогда придется выбирать: рискнуть и попытаться провести исследования летом или перенести их на следующий осенне-зимний период», - пояснил Арикас и добавил, что, судя по текущему плановому ходу исследований, окончательный отчет может быть представлен в начале 2024 года.