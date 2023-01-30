Рене Арикас, покидающий пост руководителя Эстонского центра расследований безопасности (OJK), заявил, что Швеция готова продолжить софинансирование расследования крушения парома «Эстония» на равных условиях при условии, что Эстония внесет свой вклад.
Арикас: Швеция готова и дальше расследовать гибель парома «Эстония»
«Расследование гибели парома "Эстония" до сих пор финансировалось государством Эстонии в размере 3 миллионов евро и государством Швеции также в размере 3 миллионов евро. Планируется продолжать использовать модель совместного финансирования. Уже в декабре прошлого года шведская сторона объявила, что в принципе готова предоставить дополнительное финансирование для проведения различных расследований. Если Эстония найдет средства для продолжения исследований, Швеция готова принять участие в финансировании», - сказал Арикас на внеочередном заседании специальной комиссии по контролю над государственным бюджетом в Рийгикогу, на котором обсуждались вопросы расследования и финансирования катастрофы «Эстонии» и возникшие в связи с этим проблемы.
По словам Арикаса, Швеция хочет договориться о более точных условиях финансирования в марте, когда будет формироваться бюджет расследования. «Затем Швеция хотела бы получить ответ, какие действия Эстония планирует осуществить и в каком объеме, тогда также могут быть выделены шведские средства софинансирования», – сказал он.
Арикас не сказал, сколько будет стоить завершение исследований затонувшего судна «Эстония». «Трудно сказать, будет ли это 3 млн евро или 4 млн евро, это будет зависеть от решений о том, какие исследования проводить, - сказал он. – Скорее, мы могли бы двигаться вперед шаг за шагом и финансировать компьютерное моделирование, обследование затонувшего судна, обследование автомобильной палубы и передачу различных образцов аппарели, как это запланировано в настоящее время. После этого можно будет двигаться дальше».
По его словам, точные сроки представления окончательного отчета исследований также остаются открытыми. «Это также будет зависеть от того, какие именно исследования будут проводиться и в какой момент времени. К сожалению, конец января - лучшее время для проведения исследований, так как с апреля содержание кислорода в воде уже повышается, и вода становится мутной. Тогда есть вероятность, что мы спустимся туда с подводными аппаратами, но ничего не увидим. Тогда придется выбирать: рискнуть и попытаться провести исследования летом или перенести их на следующий осенне-зимний период», - пояснил Арикас и добавил, что, судя по текущему плановому ходу исследований, окончательный отчет может быть представлен в начале 2024 года.
В середине января правительство утвердило Мярта Отса новым главой OJK, который к своим обязанностям 1 февраля.
OJK, Шведский совет по расследованию несчастных случаев и Финский совет по расследованию несчастных случаев, которые расследовали причины затопления парома «Эстония», опубликовали в понедельник промежуточный отчет, в котором сделан вывод о том, что судно не было пригодно для выхода в море.
Ожидается, что предварительная оценка будет завершена в 2024 году, что совпадает с крайним сроком внесения поправок в национальный закон Финляндии о захоронениях. OJK инициировала предварительную оценку 2 октября 2020 года на основании видеоматериалов, опубликованных компанией Monster Media Group Limited в сентябре того же года, на которых видна дыра на правом борту затонувшего парома «Эстония».