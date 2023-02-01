Известный эксперт российской действительности, публицист и экс-депутат Госдумы РФ Александр Невзоров приговорен к восьми годам лишения свободы за «клевету» на российскую армию.
Где вы будете восемь лет? Александр Невзоров заочно приговорен в Москве сидеть в тюрьме до 2031 года
Басманный суд Москвы в среду 1 февраля заочно приговорил журналиста Александра Невзорова к восьми годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о российских военных. Судья Евгения Николаева признада Невзоров виновным в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС РФ в Украине по пункту "д" ч. 2 ст. 207.3 УК (максимальная санкция – до 10 лет лишения свободы – прим.ред.).
По приговору российского суда одному из самых популярных блогеров рунета запрещено администрировать любые интернет-ресурсы в течение четырех лет. На YouTube-канал Невзорова подписаны почти 2 миллиона пользователей. Telegram-канал публициста и с недавних пор гражданина Украины читают 1 140 000 подписчиков.
Судья уточнила, что срок наказания будет исчисляться с момента задержания Александра Невзорова на территории России либо его экстрадиции.
Комментариев от Невзорова на решение Басманного суда Москвы пока не поступало. Вместо этого он опубликовал пост о новом решении «существа» по имени «Путин».
31 января гособвинение запросило для него девять лет лишения свободы в колонии общего режима. Защита Невзорова настаивала на оправдании, отмечая, что публицист распространял сведения из открытых источников.
Уголовное дело против автора легендарной перестроечной телепередачи «600 секунд» было возбуждено 22 марта 2022 года. В апреле Минюст РФ включил Невзорова в список «иностранных агентов». В мае он был заочно арестован и объявлен в розыск.
Генпрокуратура РФ утверждала, что преступление Невзорова было сделано «по мотивам политической ненависти», когда он разместил в своих каналах в Telegram и Youtube, «под видом достоверной заведомо ложную информацию об умышленном уничтожении российскими военнослужащими родильного дома городской больницы №3 в Мариуполе и мирного населения в Буче Киевской области Украины».
Накануне приговора Александр Невзоров дал большое интервью Rus.Postimees, где в том числе рассказал, что практически не следит за судом над собой.
«Если вы знаете мою биографию, вы понимаете, что это, наверное, не самое яркое событие в ней, и уделять ему очень много внимания не надо. Я прекрасно понимаю, что мне сейчас на этом суде изготавливают нимб мученика, борца с войной, борца с режимом. Это будет драгоценный нимб, вероятно, уже очень скоро. Проблема только в том, что мне не нужен такой нимб. Он нужен тем, кто будет заниматься политикой. У меня таких планов вообще нету. Я, как только закончится информационная война и меня отпустят с этого фронта, буду занят своими делами. Конечно, это комедийный суд. Потому что ко мне никто никогда не обратился ни с одним вопросом по существу этого дела. Ни прокуроры, ни опера. То есть он проходит не только в мое отсутствие, но еще и при моем полнейшем абсолютном неучастии. Меня очень мало беспокоит, что там происходит в Мордоре», - объяснял Невзоров.
В интервью Rus.Postimees Невзоров пояснил и почему он не извиняется перед Литвой за свою работу на московскую пропаганду в 1991 году во время штурма телецентра в Вильнюсе.
«Мои взаимоотношения с прибалтийскими государствами - это действительно отдельная, болезненная для всех, кроме меня, история. Совершенно честно скажу, почему я не извиняюсь, почему я не ползу на брюхе. Во-первых, потому что я не умею этого делать. Да, у меня выжжено на лбу клеймо и прятаться от этого бессмысленно. И главное - совершенно не нужно. У меня был жуткий опыт, который я приобрел в течение этих сорока лет безостановочной работы в этой сфере. И клеймо это не запудрить, не стереть. Ну и пусть меня либо принимают с этим клеймом «бывшего врага». А я был врагом, об этом заявлял открыто, - пояснил Невзоров в январе 2023 года в разговоре с Rus.Postimees. - Но сейчас я - друг. И об этом я тоже заявляю открыто. И совершенно, конечно, офигеваю от храбрости эстонцев, от храбрости латышей, от храбрости литовцев. Ведь они же не где-то живут и не где-то базируются в Южной Америке. Они же под боком у этого бывшего монстра. Они же ходят в сантиметре от клыков и когтей дракона. И при этом они ведут себя так гордо и так красиво! Конечно, меня не может не подкупать это благородство и эта красота поведения балтийских государств. И я честно говорю Литве – Литва, вот либо ты меня принимаешь таким, какой я есть, со всем моим тяжелым опытом, но уже в качестве друга, либо не принимаешь. Но я от этого тебя любить меньше не буду и восхищаться меньше не буду. Когда мне говорят про то время, мне немножко странно. Потому что странно предъявлять человеку претензии в том, что он болел чумой. Особенно, если он родился в бараке и был инфицирован чумой с детства. Все мы были инфицированы совковым патриотизмом ужасно. И на его преодоление ушло довольно много времени, очень много сил».
Публицист уточнял, что ему не закрыт въезд в страны Балтии, а его визитов сюда не предвидится из-за банального отсутствия необходимости приезда.
«На человеческом уровне Невзорова можно простить. Но государство не человек, и память и рефлексы государства выходят за рамки человеческих. Поэтому страны Балтии не должны встречать его с распростертыми объятиями. Невзоров освещал резню советскими танками в Вильнюсе в 1991 году с точки зрения Великой России, и был вместе с ОМОНом, который атаковал погранзаставу Лухамаа в том же году. Эти дела не должны быть забыты», - отмечал редактор отдела мнений Postimees Эркки Баховски.