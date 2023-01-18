Интервью ⟩ Александр Невзоров – русским Эстонии: «Не будет русского мира в Эстонии. Все кончилось»

В этом большом разговоре Rus.Postimees затронул все актуальные проблемы, которые будоражат общество и Эстонии, и Украины, и России как в последние месяцы, так и прямо сейчас. - Александр Глебович, позвольте сначала поблагодарить за готовность поговорить для Эстонии. Это важно. Есть вопросы и по глобальным делам, и по местным…

- Да. Понятно, что сейчас и Эстония, и Латвия, и Литва, и весь цивилизованный мир с тоской вглядывается в руки россиян, в надежде, что там начнет вырастать или появится какой-то булыжник (Невзоров знаком с интервью главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу («Отечество»), которое он дал летом 2022 года Rus.Postimees, где упоминаются булыжники в руках россиян – прим.ред.). Очень страшный ответ на эти ожидания был дан, по-моему, вчера вечером в Москве и Питере, где в ответ на варварскую бомбардировку Днепра были принесены несколько жалких цветочков (к памятникам представителей украинской культуры – прим.ред.).