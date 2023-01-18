Известный эксперт российской реальности, политики и общества Александр Невзоров в большом эксклюзивном интервью Rus.Postimees ответил на все вопросы о русских в Эстонии. «Переболевший фашизмом» публицист показал свой украинский паспорт, выразил уверенность, что Украина не проиграет войну Путина и признался в любви странам Балтии.
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Интервью ⟩ Александр Невзоров – русским Эстонии: «Не будет русского мира в Эстонии. Все кончилось»
Эксклюзивный разговор с Rus.Postimees
Александр Невзоров – русским Эстонии: «Не будет русского мира в Эстонии. Все кончилось»
В этом большом разговоре Rus.Postimees затронул все актуальные проблемы, которые будоражат общество и Эстонии, и Украины, и России как в последние месяцы, так и прямо сейчас.
- Александр Глебович, позвольте сначала поблагодарить за готовность поговорить для Эстонии. Это важно. Есть вопросы и по глобальным делам, и по местным…
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