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Интервью ⟩ Александр Невзоров – русским Эстонии: «Не будет русского мира в Эстонии. Все кончилось»

Эксклюзивный разговор с Rus.Postimees
, журналист
Александр Невзоров – русским Эстонии: «Не будет русского мира в Эстонии. Все кончилось»
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Александр Невзоров дал большое интервью Rus.Postimees накануне годовщины начала Путиным широкомасштабной войны в Украине
Александр Невзоров дал большое интервью Rus.Postimees накануне годовщины начала Путиным широкомасштабной войны в Украине Фото: из личного архива Александра Невзоров

Известный эксперт российской реальности, политики и общества Александр Невзоров в большом эксклюзивном интервью Rus.Postimees ответил на все вопросы о русских в Эстонии. «Переболевший фашизмом» публицист показал свой украинский паспорт, выразил уверенность, что Украина не проиграет войну Путина и признался в любви странам Балтии.

В этом большом разговоре Rus.Postimees затронул все актуальные проблемы, которые будоражат общество и Эстонии, и Украины, и России как в последние месяцы, так и прямо сейчас.

- Александр Глебович, позвольте сначала поблагодарить за готовность поговорить для Эстонии. Это важно. Есть вопросы и по глобальным делам, и по местным…

- Да. Понятно, что сейчас и Эстония, и Латвия, и Литва, и весь цивилизованный мир с тоской вглядывается в руки россиян, в надежде, что там начнет вырастать или появится какой-то булыжник (Невзоров знаком с интервью главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу («Отечество»), которое он дал летом 2022 года Rus.Postimees, где упоминаются булыжники в руках россиянприм.ред.). Очень страшный ответ на эти ожидания был дан, по-моему, вчера вечером в Москве и Питере, где в ответ на варварскую бомбардировку Днепра были принесены несколько жалких цветочков (к памятникам представителей украинской культурыприм.ред.).

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