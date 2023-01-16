Количество гражданских жертв войны в Украине выросло до 18 358 человек. За неделю ООН подтверждает убийство двух и ранение семнадцати детей.
Растет число жертв среди мирного населения Украины
«С 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, по 15 января 2023 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 18 358 жертв среди гражданского населения в стране: 7 031 убитых и 11 327 раненых», - сказано в свежей сводке на сайте ведомства Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.
Среди убитых - 2784 мужчины, 1875 женщин, 177 девочек и 221 мальчик, а также 35 детей и 1939 взрослых, пол которых пока неизвестен. Среди раненых - 2 472 мужчины, 1 764 женщины, 240 девочек и 325 мальчиков, а также 262 ребенка и 6 264 взрослых, пол которых пока неизвестен.
Таким образом за неделю гражданских жертв войны стало больше сразу на 262 человека. За прошедшую с публикации предыдущей сводки неделю подтверждается убийство двух и ранение семнадцати детей.
Как на эти данные повлияла трагедия в Днепре, где по официальным данным украинских властей на момент публикации этой новости количество погибших после ракетного удара по многоэтажному дому достигло уже 40 человек, в сообщении УВКПЧ не уточняется.
«Мы собираем информацию, чтобы обеспечить правильную юридическую квалификацию этих нарушений, - уточняла ранее в интервью Rus.Postimees официальный представитель УВКПЧ ООН Лиз Троссел. - Мы надеемся, что наши цифры будут замечены и использованы лицами, принимающими политические и военные решения как в Украине, так и в Российской Федерации, и в других странах. Эти цифры также важны для гуманитарных организаций и для будущей ответственности, а также для будущих средств правовой защиты и возмещения ущерба жертвам. Война должна прекратиться сейчас».
В конце 2022 года Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк признал, что в настоящий момент перспектива привлечь Владимира Путина к ответственности за военные преступления ВС РФ в Украине после его приказов «кажется нереалистичной».
Генпрокуратура Украины ранее сообщала о множестве зафиксированных фактов геноцида в Украине. В декабре стало известно, что Франция подключается к созданию специального трибунала по военным преступлениям ВС РФ в Украине.
«Мы должны найти способ продвинуться вперед с созданием специального трибунала по военным преступлениям», - сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас («Партия реформ») 12 января во время встречи с премьером Хорватии Андреем Пленковичем.
На этом фоне президент Хорватии раскритиковал США за поддержку Киева в противостоянии Западу, назвав антироссийские санкции «абсурдом».
Война России с Украиной, развязанная Владимиром Путиным, продолжается уже 327 дней.