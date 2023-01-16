Растет число жертв среди мирного населения Украины

«С 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, по 15 января 2023 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 18 358 жертв среди гражданского населения в стране: 7 031 убитых и 11 327 раненых», - сказано в свежей сводке на сайте ведомства Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.

Среди убитых - 2784 мужчины, 1875 женщин, 177 девочек и 221 мальчик, а также 35 детей и 1939 взрослых, пол которых пока неизвестен. Среди раненых - 2 472 мужчины, 1 764 женщины, 240 девочек и 325 мальчиков, а также 262 ребенка и 6 264 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Украинские беженцы. Фото: © UNICEF / UN0605553 / Remp

Таким образом за неделю гражданских жертв войны стало больше сразу на 262 человека. За прошедшую с публикации предыдущей сводки неделю подтверждается убийство двух и ранение семнадцати детей.

Как на эти данные повлияла трагедия в Днепре, где по официальным данным украинских властей на момент публикации этой новости количество погибших после ракетного удара по многоэтажному дому достигло уже 40 человек, в сообщении УВКПЧ не уточняется.