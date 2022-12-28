Привлечь Путина к ответственности за войну нереалистично, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека

На уточняющий вопрос про неотвратимость наказания и шансы привлечь к ответственности лично президента РФ Владимира Путина за приказы, которые сделали возможным множество военных преступлений в Украине, Тюрк ответил, что это чрезвычайно сложно как в политическом, так и в юридическом плане.

«Не хочу спекулировать, но нечто подобное кажется мне на данный момент нереалистичным», – цитирует Тюрка DW.

Владимир Путин с нимбом, в качестве которого фотографы использовали логотип Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Санкт-Петербург, 17 июня 2022 года. Фото: AP Photo/Dmitri Lovetsky

Ранее коллеги Верховного комиссара ООН по правам человека в эксклюзивном интервью Rus.Postimees рассказали, как собираются данные о количестве жертв среди мирного населения Украины, и для чего они могут быть использованы в дальнейшем.

«Наши данные находятся в открытом доступе и могут быть использованы кем угодно. Мы надеемся, что наши цифры будут замечены и использованы лицами, принимающими политические и военные решения как в Украине, так и в Российской Федерации, и в других странах. Эти цифры также важны для гуманитарных организаций и для будущей ответственности, а также для будущих средств правовой защиты и возмещения ущерба жертвам», –рассказала в интервью Rus.Postimees официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Лиз Троссел.

Всего, по данным УВКПЧ, подтверждаются убийства уже 6 884 мирных граждан в Украине (в том числе 429 детей), 10 947 гражданских лиц были ранены (в том числе 800 детей).

В начале декабря УВКПЧ сообщило о том, что его сотрудникам удалось задокументировать 441 убийство гражданских лиц, которые совершили российские оккупационные войска во время попыток атаковать столицу Украины в первый месяц войны. В докладе сообщается об убийстве 28 детей.

Сотрудник ООН с 30-летним стажем Фолькер Тюрк сменил на посту Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет в октябре 2022 года. Экс-президент Чили возглавляла это подразделение всемирного организации в течение последних четырех лет.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет на открытии 50-й сессии Совета по правам человека в Европейской штаб-квартире ООН в Женеве, Швейцария, 13 июня 2022 года. Фото: EPA