Фолькер Тюрк призвал преследовать виновных в военных преступлениях в Украине, признав, что пока складывается впечатление, что преступникам удастся уйти от наказания.
Привлечь Путина к ответственности за войну нереалистично, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека
«Преступники должны знать, что им не удастся уйти от наказания», – заявил новый Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. В интервью агентству EPD, которое 28 декабря цитирует немецкая пресса, австрийский юрист и чиновник ООН призвал начать судебные преследования преступлений, совершенных в ходе войны России против Украины.
По мнению Тюрка, в настоящее время складывается впечатление, что большинству военных преступников удастся уйти от наказания.
Комиссар ООН уточнил, что сейчас правоохранительные органы Украины расследуют уже 40 000 предполагаемых военных преступлений. Если военных преступников не смогут привлечь к ответственности в Украине или в России, тогда страны – члены ООН должны будут принять решение о создании международного трибунала, уверен верховный комиссар.
Ранее стало известно, что Франция принимает участие в работе по созданию специального военного трибунала по преступлениям ВС РФ в Украине.
Тюрк подчеркнул, что отдельные государства также могут возбуждать собственные уголовные дела против подозреваемых преступников в соответствии с принципом универсальной юрисдикции. Верховный комиссар ООН по правам человека напомнил, что Германия ранее применила универсальную юрисдикцию в деле о пытках в Сирии, когда в начале 2021 года высший земельный суд в Кобленце приговорил сирийца к четырем с половиной годам лишения свободы за пособничество преступлениям против человечности.
«История учит нас, что мельницы правосудия мелют», – перефразировал Тюрк крылатое выражение Sero molunt deorum molae (Жернова Господни мелют медленно, но неумолимо – прим.ред.).
На уточняющий вопрос про неотвратимость наказания и шансы привлечь к ответственности лично президента РФ Владимира Путина за приказы, которые сделали возможным множество военных преступлений в Украине, Тюрк ответил, что это чрезвычайно сложно как в политическом, так и в юридическом плане.
«Не хочу спекулировать, но нечто подобное кажется мне на данный момент нереалистичным», – цитирует Тюрка DW.
Ранее коллеги Верховного комиссара ООН по правам человека в эксклюзивном интервью Rus.Postimees рассказали, как собираются данные о количестве жертв среди мирного населения Украины, и для чего они могут быть использованы в дальнейшем.
«Наши данные находятся в открытом доступе и могут быть использованы кем угодно. Мы надеемся, что наши цифры будут замечены и использованы лицами, принимающими политические и военные решения как в Украине, так и в Российской Федерации, и в других странах. Эти цифры также важны для гуманитарных организаций и для будущей ответственности, а также для будущих средств правовой защиты и возмещения ущерба жертвам», –рассказала в интервью Rus.Postimees официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Лиз Троссел.
Всего, по данным УВКПЧ, подтверждаются убийства уже 6 884 мирных граждан в Украине (в том числе 429 детей), 10 947 гражданских лиц были ранены (в том числе 800 детей).
В начале декабря УВКПЧ сообщило о том, что его сотрудникам удалось задокументировать 441 убийство гражданских лиц, которые совершили российские оккупационные войска во время попыток атаковать столицу Украины в первый месяц войны. В докладе сообщается об убийстве 28 детей.
Сотрудник ООН с 30-летним стажем Фолькер Тюрк сменил на посту Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет в октябре 2022 года. Экс-президент Чили возглавляла это подразделение всемирного организации в течение последних четырех лет.
Война, развязанная Владимиром Путиным против Украины, продолжается уже 308 дней.