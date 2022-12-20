Все десять месяцев военной агрессии России против Украины Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) регулярно сообщает самые страшные цифры этой трагедии – данные о жертвах среди гражданского населения. В 300-й день войны правозащитники ООН рассказали, что общее количество подтвержденных случаев убийств и ранений среди мирных жителей достигло 17 595 человек. В интервью Rus.Postimees официальный представитель УВКПЧ Лиз Троссел пояснила, как и зачем ведется учет жертв среди мирного населения Украины.
«Эти цифры – для привлечения к ответственности». 17 595 жертв среди мирного населения Украины за 300 дней войны
Rus.Postimees узнал у сотрудников ООН, которые собирают данные о жертвах среди мирного населения Украины, как менялась динамика роста жертв среди гражданских лиц за десять месяцев войны, почему до сих пор нет точных цифр жертв в Мариуполе, и для чего вообще нужны эти данные, которые все равно далеки от реальной картины масштабов катастрофы.
- Элизабет, сколько ваших сотрудников сейчас работают в Украине? Кто эти люди?
- В настоящее время у нас около 80 коллег работают в Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ). Сюда входят сотрудники по правам человека, которые занимаются мониторингом и отчетностью, а также сотрудники службы безопасности и административные сотрудники.
- Какие территории в настоящее время недоступны для работы сотрудников вашего отдела? Где и почему труднее всего работать?
- В настоящее время у нас нет доступа на территории, оккупированные Российской Федерацией. Мы также не можем получить доступ к некоторым районам на территории, контролируемой правительством Украины, расположенным очень близко к линии фронта. Доступ туда закрыт из соображений безопасности.
- Ранее вы сообщали, что также используете спутниковые снимки для анализа в труднодоступных районах. После этого стало известно о трагедии в Буче и доказательствах, полученных с помощью спутниковых снимков. Очевидно, что это помощь спецслужб иностранных государств. Разве это не мешает быть беспристрастным?
- Как выглядит взаимодействие с российской стороной? Вы регулярно пишете в сводках, что реальное число жертв среди мирного населения выше ваших цифр, потому что нет доступа к местам, где велись интенсивные боевые действия, например, в оккупированный Мариуполь.
- Действительно, у нас нет доступа к таким местам, как Мариуполь, и это усложняет нашу мониторинговую и отчетную работу, в том числе учет жертв среди гражданского населения.
«УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения», - регулярно уточняется в новых сводках УВКПЧ ООН.
- Российская Федерация мешает вашей работе, запрещает вам работать на подконтрольных ей территориях?
- Отсутствие у нас доступа на территории Украины, оккупированные Российской Федерацией, определяется соображениями безопасности.
- УВКПЧ не предоставляет данных по тому же Мариуполю. Какие оценки жертв у вас там есть?
- Мы работаем над завершением нашей оценки жертв среди гражданского населения в Мариуполе.
«С февраля по конец апреля Мариуполь, вероятно, был самым смертоносным местом в Украине. По нашим оценкам, повреждено или разрушено до 90 процентов жилых домов, а также до 60 процентов частных домов. По оценкам, 350 000 человек были вынуждены покинуть город. Гуманитарная ситуация опустошительна, а гражданские лица продолжают нести основную тяжесть этого конфликта», - сообщала в июне Верховный комиссар ООН по правам человека Мишуль Бачелет. Тогда УВКПЧ подтверждало гибель 1348 гражданских лиц «непосредственно в ходе боевых действий» в Мариуполе, «в том числе 70 детей. «Эти смерти были вызваны авиаударами, танковыми и артиллерийскими обстрелами, а также стрелковым оружием в ходе уличных боев. Фактическое число погибших в результате боевых действий среди гражданского населения, вероятно, на тысячи больше», - констатировала в начале лета комиссар ООН.
- В конце ноября впервые в ваших отчетах общее число жертв превысило 17 000 убитых и раненых мирных жителей. Как выглядит динамика по месяцам 2022 года и в ретроспективе с 2014 года?
- По состоянию на 18 декабря мы задокументировали 17 595 жертв среди гражданского населения с начала вооруженного нападения России на Украину 24 февраля. Ежемесячная динамика представлена в наших еженедельных сводках о жертвах среди гражданского населения.
Что касается динамики жертв среди гражданского населения до 24 февраля 2022 года, вы можете найти ее здесь.
Российская пропаганда регулярно оправдывает широкомасштабную военную агрессию ВС РФ против Украины «геноцидом Киева на Донбассе». Цифры ООН наглядно корректируют ложь пропаганды.
Всего с весны 2014 года по конец 2021 года в Украине, по данным ООН, в результате вооруженного конфликта погибли 3106 мирных граждан.
- При этом вы постоянно в отчетах оговариваетесь, что не всегда можете определить пол жертв. В чем основная проблема отсутствия этих данных, как она решается, может ли быть решена в принципе?
Если мы не идентифицируем пол жертвы, это означает, что у нас еще нет этой информации. Со временем этот пробел восполняется.
«Всего 6826 убитых (2686 мужчин, 1822 женщины, 174 девочки и 216 мальчиков, а также 38 детей и 1890 взрослых, пол которых пока неизвестен). Всего ранено 10 769 человек (2 336 мужчин, 1 690 женщин, 224 девочки и 314 мальчиков, а также 252 ребенка и 5 953 взрослых, пол которых пока неизвестен)», - сказано в последней сводке УВКПЧ от 19 декабря 2022 года.
- Вы до сих пор не учитываете в своей работе официальные данные о пострадавших от местных властей. Почему?
- Мы сообщаем только цифры, основанные на нашей независимой проверке инцидентов и жертв. Мы не суммируем итоги, предоставленные другими субъектами, в том числе государственными органами; вместо этого мы подтверждаем отдельные инциденты, и наши общие цифры представляют собой сумму таких подтвержденных инцидентов.
- Ваши данные можно назвать «проверенными». Но какой коэффициент допустим в данном случае для понимания реального числа жертв? Ваши цифры нужно умножить на сколько, чтобы понять реальные масштабы потерь среди мирного населения?
- Наши данные о жертвах среди гражданского населения основаны на индивидуальных записях о потерях среди гражданского населения, в отношении которых были соблюдены критерии «разумных оснований полагать» для доказательства. То есть, когда, основываясь на массиве проверенной информации, обычно благоразумный наблюдатель имел бы разумные основания полагать, что трагедия произошла так, как описано. Мы действительно постоянно подчеркивали, что фактические цифры жертв среди гражданского населения, вероятно, будут намного выше, чем наши цифры, поскольку обстоятельства не позволяют нам проверить все предполагаемые инциденты в соответствии с этим стандартом доказывания.
- Как часто вы сталкиваетесь с трудностями определения - относится ли жертва к гражданскому населению, или это представитель военизированных формирований?
- Мы фиксируем только жертвы среди гражданского населения, т.е. гибель и ранения мирных жителей, то есть тех, кто не принимает непосредственного участия в боевых действиях. Если у нас есть какие-либо сомнения, был ли убитый или раненый гражданским лицом, мы не включаем его случай в нашу статистику и продолжаем его подтверждать.
- По официальным данным УВКПЧ, к середине декабря было убито 428 детей. Чем принципиально отличается соотношение жертв среди детей и взрослых на этой войне от того, сколько детей и взрослых погибает в других вооруженных конфликтах на Земле сейчас, в прошлом? Как выглядит эта война с точки зрения масштабов гибели детей?
- Работа Управления ООН по правам человека по регистрации жертв среди гражданского населения происходит в ограниченном числе конкретных обстоятельств, а не систематически в рамках мировых конфликтов. Там, где мы можем выполнить эту работу, операционные, контекстуальные и методологические проблемы влияют на результаты. Таким образом, сравнения различных конфликтов вряд ли приведут к значимым выводам, по крайней мере, на данном этапе.
- Вы уже несколько месяцев приводите данные о количестве жертв по видам оружия. До 10% жертв — жертвы мин. И доля таких жертв растет. Как это можно объяснить?
- Жертвы среди гражданского населения, вызванные минами и взрывоопасными пережитками войны (ВПВ), составляют 2,6 процента от общего числа жертв, зарегистрированных УВКПЧ с 24 февраля по 11 декабря 2022 года: 140 убитых и 319 раненых. Хотя они относительно невелики в процентном отношении к общему количеству, они весьма значительны в абсолютных числах. Для сравнения: за период вооруженного конфликта на востоке Украины, который предшествовал полномасштабному вооруженному нападению Российской Федерации на Украину, с середины апреля 2014 года по 23 февраля 2022 года (т.е. почти 8 лет), УВКПЧ зафиксировало 367 погибших мирных жителей и 876 травмы среди гражданского населения, вызванные минами. Учитывая, что Украина сильно загрязнена минами и взрывоопасными пережитками войны, мы ожидаем, что число жертв среди гражданского населения, вызванных этим фактором, будет только расти.
- Видите ли вы связь между тем, как меняются данные о жертвах среди гражданского населения, и данные о применении новых видов вооружений обеими сторонами?
- С 24 февраля 2022 года абсолютное большинство зафиксированных нами жертв среди мирного населения в Украине приходится на оружие взрывного действия широкого действия. Это оружие не новое.
За 18 дней декабря от мин погибли 17 мирных жителей, а еще 19 человек получили ранения. Это 8% от общего числа всех гражданских жертв декабря. 92% жертв декабря (106 убитых и 320 раненых) – жертвы взрывного оружия широкого действия.
- Кто и как сейчас использует ваши данные? Могут ли они быть использованы для будущих уголовных процессов над военными преступниками?
- Наши данные находятся в открытом доступе и могут быть использованы кем угодно. Мы надеемся, что наши цифры будут замечены и использованы лицами, принимающими политические и военные решения как в Украине, так и в Российской Федерации, и в других странах. Эти цифры также важны для гуманитарных организаций и для будущей ответственности, а также для будущих средств правовой защиты и возмещения ущерба жертвам. Война должна прекратиться сейчас, но до тех пор, пока не будут остановлены боевые действия, мы настоятельно призываем все стороны полностью соблюдать свои международно-правовые обязательства и принимать все возможные меры для сохранения жизни гражданских лиц и гражданских объектов.
В настоящее время продолжается процесс подготовки специального международного трибунала по преступлениям России в Украине. В его создании участвует в том числе Франция. Генпрокурор Украины ранее заявлял о 300 фактах геноцида со стороны ВС РФ.
- Имеют ли ваши сотрудники право оценивать характер действий военных, собирать доказательства геноцида?
- Мы собираем информацию о нарушениях международного права в области прав человека и международного гуманитарного права, чтобы обеспечить правильную юридическую квалификацию этих нарушений.
- Видите ли вы в своей работе признаки того, что СМИ, граждане отдельных стран или правительства привыкают к этим кошмарным данным и со временем все меньше интересуются потребителями информации?
- Трудно спекулировать от имени других людей. Это вопрос индивидуальных субъективных ощущений.
- Были ли в эти ужасные месяцы травмы или другие неприятности у ваших сотрудников и партнеров?
- Ситуация с безопасностью в Украине беспокоит не только наших сотрудников, но и все гражданское население Украины. Нацеленность Российской Федерации на важнейшую энергетическую инфраструктуру с 10 октября еще больше ухудшает ситуацию, вызывая значительный дефицит электроэнергии и воды и сказываясь на системе отопления по всей стране. Это ставит мирных жителей, особенно лиц, находящихся в уязвимом положении, в крайне тяжелые условия этой зимой.
- Как изменилась ваша работа после смены руководства? Фолькер Тюрк заменил Мишель Бачелет в конце августа.
- Работа ММПЧУ, которая идет в Украине с 2014 года, беспрепятственно продолжилась и во время перехода к новому Верховному комиссару. Вторая окружная миссия Фолькера Тюрка в качестве Верховного комиссара была в Украине с 4 по 7 декабря, в ходе которой он встретился с высокопоставленными национальными и региональными правительственными чиновниками и гражданским обществом, а также с представителями групп жертв, включая родственников пропавших без вести или взятых в плен гражданских лиц. и военнопленных. Украина остается приоритетной областью работы УВКПЧ, учитывая серьезную ситуацию с правами человека в стране после вооруженного нападения России.
«Около 17,7 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи, а 9,3 миллиона нуждаются в продовольствии и средствах к существованию. Треть населения была вынуждена покинуть свои дома. Около 7,89 миллиона человек покинули страну, большинство из которых женщины и дети, а 6,5 миллиона человек являются внутренне перемещенными лицами. Это означает, что жизнь вырвана с корнем», - из выступления Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка в Киеве 7 декабря.
Война России с Украиной продолжается уже 300 дней.