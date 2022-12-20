«Эти цифры – для привлечения к ответственности». 17 595 жертв среди мирного населения Украины за 300 дней войны

- Вы до сих пор не учитываете в своей работе официальные данные о пострадавших от местных властей. Почему?

- Мы сообщаем только цифры, основанные на нашей независимой проверке инцидентов и жертв. Мы не суммируем итоги, предоставленные другими субъектами, в том числе государственными органами; вместо этого мы подтверждаем отдельные инциденты, и наши общие цифры представляют собой сумму таких подтвержденных инцидентов.

- Ваши данные можно назвать «проверенными». Но какой коэффициент допустим в данном случае для понимания реального числа жертв? Ваши цифры нужно умножить на сколько, чтобы понять реальные масштабы потерь среди мирного населения?

- Наши данные о жертвах среди гражданского населения основаны на индивидуальных записях о потерях среди гражданского населения, в отношении которых были соблюдены критерии «разумных оснований полагать» для доказательства. То есть, когда, основываясь на массиве проверенной информации, обычно благоразумный наблюдатель имел бы разумные основания полагать, что трагедия произошла так, как описано. Мы действительно постоянно подчеркивали, что фактические цифры жертв среди гражданского населения, вероятно, будут намного выше, чем наши цифры, поскольку обстоятельства не позволяют нам проверить все предполагаемые инциденты в соответствии с этим стандартом доказывания.

Похороны в Буче, Украина, 31 августа 2022 года. Фото: AP Photo

- Как часто вы сталкиваетесь с трудностями определения - относится ли жертва к гражданскому населению, или это представитель военизированных формирований?