ООН подтверждает ранения еще у десяти детей в Украине за неделю. Общее число гражданских жертв развязанной Путиным войны приближается к восемнадцати тысячам.
429 детей погибли от рук военных в Украине
Количество гражданских жертв войны, которая продолжается в Украине уже 308 дней, за прошедшую неделю выросло сразу на 236 человек. Об этом говорят цифры, опубликованные в новой сводке Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
«С 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, по 26 декабря 2022 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 17 831 жертву среди гражданского населения в стране: 6 884 убитых и 10 947 раненых», - сказано в сообщении.
Таким образом, за семь дней с момента публикации предыдущей сводки, ООН подтверждает убийство еще 59 человек. Раненых за семь дней стало больше на 178 гражданских лиц. В том числе ранения получили еще 10 детей. Один ребенок погиб.
«Всего убито 6884 человека (2719 мужчин, 1832 женщины, 175 девочек и 216 мальчиков, а также 38 детей и 1904 взрослых, пол которых пока неизвестен). Всего ранено 10 947 человек (2 364 мужчины, 1 709 женщин, 229 девочек и 318 мальчиков, а также 253 ребенка и 6 074 взрослых, пол которых пока неизвестен)», - гласят страшные цифры ООН.
В ведомстве Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка отмечают, что «фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения».
«Большинство зафиксированных жертв среди гражданского населения произошло в результате применения оружия взрывного действия с широким радиусом поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, реактивных снарядов и ударов с воздуха», - вновь уточняют правозащитники.
О том, как собираются эти данные, а главное, для чего они будут использоваться в дальнейшем, ранее в большом интервью Rus.Postimees рассказала официальный представитель УВКПЧ Лиз Троссел.
«Мы надеемся, что наши цифры будут замечены и использованы лицами, принимающими политические и военные решения как в Украине, так и в Российской Федерации, и в других странах. Эти цифры также важны для гуманитарных организаций и для будущей ответственности, а также для будущих средств правовой защиты и возмещения ущерба жертвам», - заявила представитель ООН в интервью.
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк 28 декабря заявил о необходимости усиления международных усилий по привлечению военных преступников к ответственности за то, что они уже сделали и продолжают делать в Украине.
«Преступники должны знать, что им не удастся уйти от наказания, - заявил Тюрк, отметив, что в настоящее время добиться привлечения к ответственности лично Владимира Путина нереально. - Не хочу спекулировать, но нечто подобное кажется мне на данный момент нереалистичным».
1 декабря МИД Франции заявил, что Париж «начал работу с европейскими и украинскими партнерами» над созданием специального трибунала по военным преступлениям в Украине.