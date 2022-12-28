429 детей погибли от рук военных в Украине

Количество гражданских жертв войны, которая продолжается в Украине уже 308 дней, за прошедшую неделю выросло сразу на 236 человек. Об этом говорят цифры, опубликованные в новой сводке Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

«С 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, по 26 декабря 2022 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 17 831 жертву среди гражданского населения в стране: 6 884 убитых и 10 947 раненых», - сказано в сообщении.

Похороны в Буче, Украина, 31 августа 2022 года. Фото: AP Photo

Таким образом, за семь дней с момента публикации предыдущей сводки, ООН подтверждает убийство еще 59 человек. Раненых за семь дней стало больше на 178 гражданских лиц. В том числе ранения получили еще 10 детей. Один ребенок погиб.

«Всего убито 6884 человека (2719 мужчин, 1832 женщины, 175 девочек и 216 мальчиков, а также 38 детей и 1904 взрослых, пол которых пока неизвестен). Всего ранено 10 947 человек (2 364 мужчины, 1 709 женщин, 229 девочек и 318 мальчиков, а также 253 ребенка и 6 074 взрослых, пол которых пока неизвестен)», - гласят страшные цифры ООН.

Украинские беженцы. Фото: © UNICEF / UN0605553 / Remp