«Убиты десять женщин и один мальчик». ООН впервые подтверждает больше 18 000 гражданских жертв в Украине

Еженедельная сводка по гражданским жертвам войны в Украине от Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) задержалась на сутки. Эти страшные цифры обычно публикуются в начале недели. Первые цифры 2023 года о гражданских жертвах впервые за десять месяцев войны фиксируют больше восемнадцати тысяч жертв среди мирного населения Украины.

«С 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, по 9 января 2023 года УВКПЧ зафиксировало 18 096 жертв среди гражданского населения в стране», - сказано в сообщении на сайте ведомства Фолькера Тюрка.

Среди убитых - 2758 мужчин, 1857 женщин, 176 девочек и 220 мальчиков, а также 35 детей и 1906 взрослых, пол которых пока неизвестен. Среди раненых - 2 425 мужчин, 1 739 женщин, 234 девочки и 322 мальчика, а также 254 ребенка и 6 170 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Таким образом, с последней декабрьской сводки УВКПЧ количество подтвержденных гражданских жертв выросло на 265 человек.

Похороны трехмесячной Киры, ее мамы Валерии и бабушки Людмилы в Одессе, 27 апреля 2022 года. В результате ракетного удара России по Одессе 23 апреля погибли восемь человек, около 20 получили ранения. Фото: EPA/STEPAN FRANKO

С начала 2023 года погибли по меньшей мере 34 мирных жителя. В том числе 16 мужчин, 10 женщин, 1 мальчик, а также 7 взрослых, пол которых пока неизвестен. С 1 января ранен 101 гражданский. 7% жертв января пострадали, или погибли от мин. Все остальные – жертвы «взрывного оружия широкого действия».