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«Убиты десять женщин и один мальчик». ООН впервые подтверждает больше 18 000 гражданских жертв в Украине

rus.postimees.ee
«Убиты десять женщин и один мальчик». ООН впервые подтверждает больше 18 000 гражданских жертв в Украине
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8-летняя Ева в городе Ирпень недалеко от Киева. Ева живет с семьей в модульном городке после того, как во время боев за Ирпень был полностью разрушен их дом. Сейчас Ева делит комнату в 10 квадратных метров со своей мамой Тамарой и старшей сестрой Софией. Киевская область, 21 декабря 2022 года.
8-летняя Ева в городе Ирпень недалеко от Киева. Ева живет с семьей в модульном городке после того, как во время боев за Ирпень был полностью разрушен их дом. Сейчас Ева делит комнату в 10 квадратных метров со своей мамой Тамарой и старшей сестрой Софией. Киевская область, 21 декабря 2022 года. Фото: © UNICEF / UN0760470 / Hrom

Количество убитых и раненых мирных жителей Украины в первые дни 2023 года достигло отметки в 18 096 человек. С начала года погибли по меньшей мере 34 гражданских лица.

Еженедельная сводка по гражданским жертвам войны в Украине от Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) задержалась на сутки. Эти страшные цифры обычно публикуются в начале недели. Первые цифры 2023 года о гражданских жертвах впервые за десять месяцев войны фиксируют больше восемнадцати тысяч жертв среди мирного населения Украины.

«С 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, по 9 января 2023 года УВКПЧ зафиксировало 18 096 жертв среди гражданского населения в стране», - сказано в сообщении на сайте ведомства Фолькера Тюрка.

Среди убитых - 2758 мужчин, 1857 женщин, 176 девочек и 220 мальчиков, а также 35 детей и 1906 взрослых, пол которых пока неизвестен. Среди раненых - 2 425 мужчин, 1 739 женщин, 234 девочки и 322 мальчика, а также 254 ребенка и 6 170 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Таким образом, с последней декабрьской сводки УВКПЧ количество подтвержденных гражданских жертв выросло на 265 человек.

Похороны трехмесячной Киры, ее мамы Валерии и бабушки Людмилы в Одессе, 27 апреля 2022 года. В результате ракетного удара России по Одессе 23 апреля погибли восемь человек, около 20 получили ранения.
Похороны трехмесячной Киры, ее мамы Валерии и бабушки Людмилы в Одессе, 27 апреля 2022 года. В результате ракетного удара России по Одессе 23 апреля погибли восемь человек, около 20 получили ранения. Фото: EPA/STEPAN FRANKO

С начала 2023 года погибли по меньшей мере 34 мирных жителя. В том числе 16 мужчин, 10 женщин, 1 мальчик, а также 7 взрослых, пол которых пока неизвестен. С 1 января ранен 101 гражданский. 7% жертв января пострадали, или погибли от мин. Все остальные – жертвы «взрывного оружия широкого действия».

«УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения», - снова отмечают в ООН.

Эксперты УВКПЧ не могут вести мониторинг жертв на оккупированных территориях и в местах боев, объясняла ранее в большом интервью Rus.Postimees официальный представитель УВКПЧ Лиз Троссел.

Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Лиз Троссел.
Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Лиз Троссел. Фото: скриншот YouTube / UN

«Мы собираем информацию о нарушениях международного права в области прав человека и международного гуманитарного права, чтобы обеспечить правильную юридическую квалификацию этих нарушений, - уточняла госпожа Троссел. - Мы надеемся, что наши цифры будут замечены и использованы лицами, принимающими политические и военные решения как в Украине, так и в Российской Федерации, и в других странах. Эти цифры также важны для гуманитарных организаций и для будущей ответственности, а также для будущих средств правовой защиты и возмещения ущерба жертвам. Война должна прекратиться сейчас».

В конце 2022 года Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк признал, что в настоящий момент перспектива привлечь Владимира Путина к ответственности за военные преступления ВС РФ в Украине после его приказов «кажется нереалистичной».

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выступает на пресс-конференции в отделении ООН в Женеве 9 декабря 2022 года.
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выступает на пресс-конференции в отделении ООН в Женеве 9 декабря 2022 года. Фото: FABRICE COFFRINI / AFP

Генпрокуратура Украины ранее сообщала о множестве зафиксированных фактов геноцида в Украине. В декабре стало известно, что Франция подключается к созданию специального трибунала по военным преступлениям ВС РФ в Украине.

Война России с Украиной, развязанная Владимиром Путиным, продолжается уже 322 дня.

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