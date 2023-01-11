Количество убитых и раненых мирных жителей Украины в первые дни 2023 года достигло отметки в 18 096 человек. С начала года погибли по меньшей мере 34 гражданских лица.
«Убиты десять женщин и один мальчик». ООН впервые подтверждает больше 18 000 гражданских жертв в Украине
Еженедельная сводка по гражданским жертвам войны в Украине от Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) задержалась на сутки. Эти страшные цифры обычно публикуются в начале недели. Первые цифры 2023 года о гражданских жертвах впервые за десять месяцев войны фиксируют больше восемнадцати тысяч жертв среди мирного населения Украины.
«С 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, по 9 января 2023 года УВКПЧ зафиксировало 18 096 жертв среди гражданского населения в стране», - сказано в сообщении на сайте ведомства Фолькера Тюрка.
Среди убитых - 2758 мужчин, 1857 женщин, 176 девочек и 220 мальчиков, а также 35 детей и 1906 взрослых, пол которых пока неизвестен. Среди раненых - 2 425 мужчин, 1 739 женщин, 234 девочки и 322 мальчика, а также 254 ребенка и 6 170 взрослых, пол которых пока неизвестен.
Таким образом, с последней декабрьской сводки УВКПЧ количество подтвержденных гражданских жертв выросло на 265 человек.
С начала 2023 года погибли по меньшей мере 34 мирных жителя. В том числе 16 мужчин, 10 женщин, 1 мальчик, а также 7 взрослых, пол которых пока неизвестен. С 1 января ранен 101 гражданский. 7% жертв января пострадали, или погибли от мин. Все остальные – жертвы «взрывного оружия широкого действия».
«УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения», - снова отмечают в ООН.
Эксперты УВКПЧ не могут вести мониторинг жертв на оккупированных территориях и в местах боев, объясняла ранее в большом интервью Rus.Postimees официальный представитель УВКПЧ Лиз Троссел.
«Мы собираем информацию о нарушениях международного права в области прав человека и международного гуманитарного права, чтобы обеспечить правильную юридическую квалификацию этих нарушений, - уточняла госпожа Троссел. - Мы надеемся, что наши цифры будут замечены и использованы лицами, принимающими политические и военные решения как в Украине, так и в Российской Федерации, и в других странах. Эти цифры также важны для гуманитарных организаций и для будущей ответственности, а также для будущих средств правовой защиты и возмещения ущерба жертвам. Война должна прекратиться сейчас».
В конце 2022 года Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк признал, что в настоящий момент перспектива привлечь Владимира Путина к ответственности за военные преступления ВС РФ в Украине после его приказов «кажется нереалистичной».
Генпрокуратура Украины ранее сообщала о множестве зафиксированных фактов геноцида в Украине. В декабре стало известно, что Франция подключается к созданию специального трибунала по военным преступлениям ВС РФ в Украине.
Война России с Украиной, развязанная Владимиром Путиным, продолжается уже 322 дня.