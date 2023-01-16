Действующий президент страны-члена ЕС Зоран Миланович раскритиковал Вашингтон за противодействие Путину и назвал антироссийские санкции «абсурдом».
«Вашингтон и НАТО ведут войну против России». Президент Хорватии выступил против антироссийских санкций
Президент Хорватии сделал заявление, подобного которому в наступившей реальности не позволяет себе уже почти никто из европейских политиков. Зоран Миланович, который возглавил эту балканскую страну в январе 2020 года, обрушился с критикой на США и НАТО, в которое Хорватия входит уже четырнадцать лет.
«Вашингтон и НАТО ведут прокси-войну против России с помощью Украины», - цитирует политика хорватское новостное агентство HINA.
Заявление прозвучало в городе Вуковар на границе с Сербией, где президент Хорватии принял участие в церемонии посвященной 25-летию мирной реинтеграции хорватского Придунавья в 1998 году. Вуковар был спорной для хорватских и сербских властей территорией во время распада Югославии. Он был практически полностью разрушен во время боевых действий в 1991 году. Оставался под сербским контролем до конца 90-х, пока в результате переговоров не был передан хорватским властям.
На той же церемонии президент Хорватии заявил, что не видит смысла в санкциях против Москвы.
«План не может состоять в том, чтобы убрать Путина. План не может быть в санкциях. Санкции - это абсурд, мы ничего не добьемся с их помощью. Они даже не сломили санкциями Милошевича. Они переходят от войны к войне. А я кем должен быть, рабом Америки?» - сказал Зоран Миланович во время общения с журналистами.
Хорватия является парламентской республикой, где президент избирается прямым голосованием на пять лет. Он является главнокомандующим вооруженных сил и назначает премьера с согласия парламента. При этом именно президент занимается вопросами внешней политики Хорватии. Премьером Хорватии с осени 2016 года остается Андрей Пленкович.
С 1 января 2023 года Хорватия входит в Шенгенскую зону. Решение было одобрено большинством депутатов Европарламента в ноябре.
Хорватский президент Миланович ранее выступал против подготовки украинских военнослужащих на территории своей страны, выражая уверенность, что подготовка офицеров и бойцов ВСУ в странах ЕС угрожает опасными последствиями.
На этом фоне стало известно, что к военным тренировкам и обучению на территории Германии приступили 500 украинских военных. Об этом сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли.
Обучение будет проходить на полигоне в Графенвере в Баварии и продлится около пяти-восьми недель. За это время украинские военные отработают навыки для наступления или отражения атак, а также узнают, как лучше перемещать и координировать свои подразделения в бою, используя артиллерию, бронетехнику и наземные силы, уточняет AP.