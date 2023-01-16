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«Вашингтон и НАТО ведут войну против России». Президент Хорватии выступил против антироссийских санкций

rus.postimees.ee
«Вашингтон и НАТО ведут войну против России». Президент Хорватии выступил против антироссийских санкций
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Хорватии Зоран Миланович
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Хорватии Зоран Миланович Фото: nato.int

Действующий президент страны-члена ЕС Зоран Миланович раскритиковал Вашингтон за противодействие Путину и назвал антироссийские санкции «абсурдом».

Президент Хорватии сделал заявление, подобного которому в наступившей реальности не позволяет себе уже почти никто из европейских политиков. Зоран Миланович, который возглавил эту балканскую страну в январе 2020 года, обрушился с критикой на США и НАТО, в которое Хорватия входит уже четырнадцать лет.

«Вашингтон и НАТО ведут прокси-войну против России с помощью Украины», - цитирует политика хорватское новостное агентство HINA.

Председатель Военного комитета НАТО с июня 2021 года Роб Бауэр во время встречи с президентом Хорватии Зораном Милановичем в Загребе, май 2022 года.
Председатель Военного комитета НАТО с июня 2021 года Роб Бауэр во время встречи с президентом Хорватии Зораном Милановичем в Загребе, май 2022 года. Фото: nato.int

Заявление прозвучало в городе Вуковар на границе с Сербией, где президент Хорватии принял участие в церемонии посвященной 25-летию мирной реинтеграции хорватского Придунавья в 1998 году. Вуковар был спорной для хорватских и сербских властей территорией во время распада Югославии. Он был практически полностью разрушен во время боевых действий в 1991 году. Оставался под сербским контролем до конца 90-х, пока в результате переговоров не был передан хорватским властям.

На той же церемонии президент Хорватии заявил, что не видит смысла в санкциях против Москвы.

«План не может состоять в том, чтобы убрать Путина. План не может быть в санкциях. Санкции - это абсурд, мы ничего не добьемся с их помощью. Они даже не сломили санкциями Милошевича. Они переходят от войны к войне. А я кем должен быть, рабом Америки?» - сказал Зоран Миланович во время общения с журналистами.

Хорватия является парламентской республикой, где президент избирается прямым голосованием на пять лет. Он является главнокомандующим вооруженных сил и назначает премьера с согласия парламента. При этом именно президент занимается вопросами внешней политики Хорватии. Премьером Хорватии с осени 2016 года остается Андрей Пленкович.

С 1 января 2023 года Хорватия входит в Шенгенскую зону. Решение было одобрено большинством депутатов Европарламента в ноябре.

Хорватский президент Миланович ранее выступал против подготовки украинских военнослужащих на территории своей страны, выражая уверенность, что подготовка офицеров и бойцов ВСУ в странах ЕС угрожает опасными последствиями.

На этом фоне стало известно, что к военным тренировкам и обучению на территории Германии приступили 500 украинских военных. Об этом сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли.

Глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли в 2021 году.
Глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли в 2021 году. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Обучение будет проходить на полигоне в Графенвере в Баварии и продлится около пяти-восьми недель. За это время украинские военные отработают навыки для наступления или отражения атак, а также узнают, как лучше перемещать и координировать свои подразделения в бою, используя артиллерию, бронетехнику и наземные силы, уточняет AP.

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