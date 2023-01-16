«Вашингтон и НАТО ведут войну против России». Президент Хорватии выступил против антироссийских санкций

Президент Хорватии сделал заявление, подобного которому в наступившей реальности не позволяет себе уже почти никто из европейских политиков. Зоран Миланович, который возглавил эту балканскую страну в январе 2020 года, обрушился с критикой на США и НАТО, в которое Хорватия входит уже четырнадцать лет.

«Вашингтон и НАТО ведут прокси-войну против России с помощью Украины», - цитирует политика хорватское новостное агентство HINA.

Председатель Военного комитета НАТО с июня 2021 года Роб Бауэр во время встречи с президентом Хорватии Зораном Милановичем в Загребе, май 2022 года. Фото: nato.int

Заявление прозвучало в городе Вуковар на границе с Сербией, где президент Хорватии принял участие в церемонии посвященной 25-летию мирной реинтеграции хорватского Придунавья в 1998 году. Вуковар был спорной для хорватских и сербских властей территорией во время распада Югославии. Он был практически полностью разрушен во время боевых действий в 1991 году. Оставался под сербским контролем до конца 90-х, пока в результате переговоров не был передан хорватским властям.

На той же церемонии президент Хорватии заявил, что не видит смысла в санкциях против Москвы.

«План не может состоять в том, чтобы убрать Путина. План не может быть в санкциях. Санкции - это абсурд, мы ничего не добьемся с их помощью. Они даже не сломили санкциями Милошевича. Они переходят от войны к войне. А я кем должен быть, рабом Америки?» - сказал Зоран Миланович во время общения с журналистами.