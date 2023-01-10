«Будут последствия». Песков ответил Рейнсалу о конфискации активов РФ в Эстонии

После заявлений главы МИД Эстонии председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, проводя параллели с признанием отдельными странами независимости Косово от Сербии, заявил, что ответственность за развязанную Путиным войну в Украине несут Германия и Франция, поэтому именно Берлину и Парижу предстоит платить за восстановление инфраструктуры Украины.

«Ясно, что с прибалтийских стран и ряда других государств ЕС нечего взять - они могут только обеспечивать шумовую информационную завесу, - писал в своем Telegram-канале один из самых активных сторонников Путина в системе российской власти. - Как только такое решение состоится [конфискация замороженных российских активов], мы имеем право на аналогичные действия в отношении активов Германии и других государств».

Вячеслав Володин в 2018 году. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

«Изъятие российских активов - в любом случае - вопрос времени. Политика Запада в отношении Косова и Сербии была ошибочной и, на мой взгляд, нарушала установленный порядок принятия решений. Но это не может быть использовано как оправдание агрессии против Украины. Мухи отдельно, котлеты отдельно», - комментировал тогда ситуацию в интервью Rus.Postimees старший научный сотрудник Университетского колледжа Лондона Владимир Пастухов.