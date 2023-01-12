МИД России прокомментировал решение МИД Эстонии резко сократить число российских дипломатов в Таллинне. Мария Захарова назвала действия эстонского правительства «враждебными», пообещав «ответ».
Захарова ответила Рейнсалу: «Враждебные действия не останутся без ответа»
Министерство иностранных дел России отреагировало на решение МИД Эстонии сократить количество российских дипломатов после того, как в среду стало известно, что представительству РФ в Таллинне предписано оставить из 17-ти дипломатов лишь 8. 9 дипломатов РФ должны покинуть Эстонию до 1 февраля 2023 года.
В опубликованном на сайте российского МИД комментарии официального представители внешнеполитического ведомства Кремля Марии Захаровой помимо стандартных пропагандистских штампов содержится абстрактный намек на неминуемость ответа Москвы.
«Для нас давно не секрет, что Эстония является одним из наиболее враждебных по отношению к России государств. Русофобия возведена здесь в ранг официальной доктрины. Одновременно хочется, видимо, в очередной раз понравиться своим заокеанским кураторам. Эстонские власти должны осознавать, что любые их враждебные действия не останутся без ответа», - заявила госпожа Захарова.
Ранее примерно на таком же уровне конкретики Урмасу Рейнсалу («Отечество») отвечал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, когда стало известно, что Эстония планирует первой в ЕС передать Украине замороженные российские активы.
«Понятно, что власти Эстонии хотят стать отличником на этом поприще и создать некоторый прецедент. Какие бы действия в этом контексте ни предпринимались, они будут абсолютно ничтожны и незаконны с точки зрения международного права. И, безусловно, они будут иметь последствия для тех стран, которые хоть каким-то образом солидаризируются с такой идеей», - заявил рупор Кремля в минувший понедельник.
По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу сокращение числа российских дипломатов в Эстонии необходимо для достижения паритета в дипломатическом представительстве двух стран. В настоящее время в России работают всего 8 дипломатов Эстонии.
«Мы исходим еще и из практического признания того, что отношения находятся на низшей точке и политически полностью заморожены или отсутствуют. Поэтому было уместно принять это как одно четкое решение, - объяснил в комментарии Postimees принятое решение Урмас Рейнсалу. - Цель была поставлена еще летом. И мы вместе с различными учреждениями оценили это решение и сочли целесообразным добиться паритета».
Граждане Эстонии в России не останутся без консульской поддержки даже в случае высылки всех дипломатов Эстонии из РФ. Об этом в интервью Rus.Postimees заявила глава МИД Эстонии в 2015-2016 годах Марина Кальюранд, комментируя перспективы высылки из РФ эстонских дипломатов в качестве возможного «зеркального» ответа Кремля.
«Даже в том случае, если в Москве не останется ни одного эстонского дипломата, или нашего консульского сотрудника, то там есть другие посольства, представительства Евросоюза. Государства ЕС помогают друг другу. Иногда выдают даже визы от имени друг друга, выдают паспорта и так далее. То есть ситуации, при которой наши граждане в РФ останутся без защиты, я не боюсь», - сказала Кальюранд, которая уверена, что в условиях войны Эстония вообще могла бы выслать из страны российского посла.
С декабря 2021 года Россию в Эстонии представляет посол Владимир Липаев. В конце 2022 года Rus.Postimees рассказывал о странной активности подчиненных Липаева. Читайте наши материалы «Невинный треп или вербовка? Российский дипломат выманивал данные у гражданина Эстонии», и «Вышлет ли Эстония предполагаемого российского разведчика?».
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