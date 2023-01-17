Полтора миллиона: Россия резко увеличивает численность армии, заявили Шойгу и Песков

Реформа ВС РФ должна состояться в 2023-2026 годах. В ее рамках так же планируется усиление боевой составляющей Военно-морского флота, Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения, уточнил Шойгу.

В рамках реформы планируется активная военная подготовка жителей оккупированных регионов Украины и создание там военных полигонов.

Сразу после этих заявлений Кремль объяснил принятые решения войной. Но не той, которую Путин развязал против Украины, что привело к миллионам беженцев, разрушенным городам и почти двадцати тысячам жертв среди мирного населения, как сообщает ООН.

«Связано это с той войной, которую страны коллективного Запада ведут, прокси-войной, которая включает в себя и элементы косвенного участия в боевых действиях, и элементы экономической, финансовой войны, правовой войны, выхода за рамки правового поля и так далее. Вот с этим связаны такие меры», - заявил путинский пресс-секретарь.

Песков на Красной площади Москвы 9 мая 2022 года. Фото: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Термин «прокси-война» в контексте противостояния российской военной агрессии в Украине на этой неделе уже использовал президент Хорватии Зоран Миланович.

«Вашингтон и НАТО ведут прокси-войну против России с помощью Украины», - заявил один из руководителей страны члена НАТО.

Дмитрий Песков сегодня так же подтвердил проработку вопросов увеличения призывного возраста в России. В настоящее время призыву на срочную службу подлежат мужчины в возрасте 18-27 лет.