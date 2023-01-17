Минобороны РФ и Кремль заявили о резком наращивании численности российской армии, в том числе у границ с Эстонией. Шойгу обозначил цифру в полтора миллиона человек. Песков объяснил принятые решения «прокси-войной».
Полтора миллиона: Россия резко увеличивает численность армии, заявили Шойгу и Песков
Министр обороны России Сергей Шойгу говорит о наращивании военного присутствия вблизи Эстонии. Заявление прозвучало на совещании по вопросам увеличения численности армии РФ.
«Президентом РФ принято решение по увеличению численности Вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих (в 2022 году Путин уже увеличил численность военнослужащих ВС РФ до 1 151 000 человек - прим.ред.). Гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты РФ возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов Вооруженных сил: создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных сил - Московский и Ленинградский военные округа, - а также самодостаточные группировки войск на территориях новых субъектов РФ (так Москва называет оккупированные территории Украины – прим.ред.)», - цитируют Шойгу во вторник российские информационные агентства.
Шойгу уточнил, что будет сформирован «армейский корпус в Республике Карелия».
«Три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках», - рассказал министр обороны РФ о запланированных переменах в количестве войск вдоль границ с Финляндией.
Мотострелковые бригады в Западном военном округе (граничит с Эстонией – прим.ред.) будут переформатированы в дивизии. Всего новых дивизий будет семь, в том числе в Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте. О том, что Россия будет наращивать военное присутствие в Балтийском регионе, заявлялось Москвой сразу после того, как на фоне войны в Украине Финляндия и Швеция приняли решения стать странами-участницами военно-политического блока НАТО.
Реформа ВС РФ должна состояться в 2023-2026 годах. В ее рамках так же планируется усиление боевой составляющей Военно-морского флота, Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения, уточнил Шойгу.
В рамках реформы планируется активная военная подготовка жителей оккупированных регионов Украины и создание там военных полигонов.
Сразу после этих заявлений Кремль объяснил принятые решения войной. Но не той, которую Путин развязал против Украины, что привело к миллионам беженцев, разрушенным городам и почти двадцати тысячам жертв среди мирного населения, как сообщает ООН.
«Связано это с той войной, которую страны коллективного Запада ведут, прокси-войной, которая включает в себя и элементы косвенного участия в боевых действиях, и элементы экономической, финансовой войны, правовой войны, выхода за рамки правового поля и так далее. Вот с этим связаны такие меры», - заявил путинский пресс-секретарь.
Термин «прокси-война» в контексте противостояния российской военной агрессии в Украине на этой неделе уже использовал президент Хорватии Зоран Миланович.
«Вашингтон и НАТО ведут прокси-войну против России с помощью Украины», - заявил один из руководителей страны члена НАТО.
Дмитрий Песков сегодня так же подтвердил проработку вопросов увеличения призывного возраста в России. В настоящее время призыву на срочную службу подлежат мужчины в возрасте 18-27 лет.
«Вам известно о предложениях, которые были озвучены Минобороны, которые еще будут конкретизироваться, [в том числе] об увеличении призывного возраста. Вам также известно, что в целом концептуально президент Путин согласился. Поэтому сейчас весь этот инструментарий нарабатывается», - сказал Песков.
В конце 2022 года Шойгу предложил повысить призывной возраст граждан РФ с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва - до 30 лет. Его бывший заместитель, а ныне депутат Госдумы Андрей Картаполов на прошлой неделе заявил, что уже в весенний призыв 2023 года, который стартует 1 апреля, в армию начнут призывать россиян старше 27 лет.
По разным оценкам, с начала полномасштабного военного вторжения в Украину в феврале 2022 года, ВС РФ потеряли убитыми и ранеными более 100 000 солдат и офицеров. Объединенный комитет начальников штабов США в ноябре 2022 года давал оценку потерь российской армии – больше 100 000 убитыми и ранеными. В январе 2023 года представители Минобороны Украины сообщили, что Россия в развязанной Путиным войне потеряла 111 760 военных.