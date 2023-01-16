Термины времен сталинского террора зазвучали из уст Пескова, Володина, Клишаса и других соучастников полномасштабного военного вторжения в Украину. В Уголовный кодекс РФ хотят вписать «предателей» и конфискацию их имущества. Политологи ранее прогнозировали усиление внутренних репрессий на фоне военных проблем Кремля.
«Предатели», «враги», «конфискация». Кремль готовит россиян к новым репрессиям
Сразу несколько публичных политиков РФ выступили с заявлениями о допустимости поражения в правах тех россиян, кто по мнению действующей власти подпадет под определение термина «предатель».
Спикер Госдумы, один из лидеров «Единой России» Вячеслав Володин, заявил о необходимости принятия «закона для негодяев» (известный закон о запрете на иностранное усыновление российских сирот, который «Единая Россия» пролоббировала несколько лет назад, получил народное название – «закон подлецов» - прим.ред.). Бывший заместитель главы путинской администрации считает, что те граждане РФ, кто «считает возможным оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров», должны привлекаться к специальной уголовной ответственности в виде конфискации имущества. Конфискация имущества – известная в России практика, которая широко применялась в 30-е годы во времена «большого террора», и в дальнейшем в отношении репрессированных лиц.
«Правильно будет соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб», - заявил Володин в своем Telegram-канале, сетуя, что многие уехавшие из РФ критики путинского режима продолжают зарабатывать в России.
Володин спрашивает своих подписчиков, как они относятся к этой идее. Среди полутора тысяч комментариев подавляющее большинство выражает горячую поддержку инициативе. Однако многие имена сторонников новых репрессий похожи на названия аккаунтов сетевых троллей.
Сразу после этого информационного вброса Кремль признал существование «врагов народа». Признание наличия «проблемы» путинский пресс-секретарь упаковал в заботу о согражданах, уехавших из России из-за войны.
«Враги есть враги, с ними надо бороться, но все остальные - они наши граждане, и они должны оставаться нашими гражданами. Мы должны делать так, чтобы даже те, кто уехал, кто не является нашими врагами, захотели опять сюда вернуться, - цитируют Пескова российские пропагандистские ресурсы. - У всех могли быть разные причины для того, чтобы уехать. Но тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, это наши граждане, за которых нам надо бороться».
«Враг народа» - термин из римского права, понятный многим выходцам из СССР. Он широко использовался большевиками для оправдания репрессий.
Следом и соавтор путинского обнуления 2020 года, сенатор Андрей Клишас, допустил конфискацию имущества у тех, кого Володин назвал «уехавшими негодяями».
«Такой подход возможен, но необходимы формулировки состава уголовного преступления, нужно внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс», - заявил сенатор и юрист, который ранее не скрывал своего желания стать судьей Конституционного суда РФ.
После этого член Совета по правам человека при Путине (СПЧ) Кирилл Кабанов предложил не затягивать с реализацией и ввести термин «предатель» в 275-ю статью Уголовного кодекса РФ «Государственная измена» (статья предполагает наказание до 20-ти лет лишения свободы – прим.ред.).
«В этом обсуждении есть справедливый и здравый смысл - проявление предательства в любой форме должно быть наказано. Но решать эту задачу возможно только через закон. А на законодательном уровне необходимо начать с определения самого юридического понятия "предатель", возможно, через внесение соотвествующих поправок и изменений в статью 275 УК РФ "Госизмена", - написал в своем Telegram-канале Кабанов, выразив «глубочайшее сожаление», что этой нормы еще нет в российском праве. - В ближайшее время мы с коллегами по СПЧ планируем подготовить свою позицию по данной проблеме и обсудить ее с заинтересованными ведомствами».
Тема наказаний для «врагов» возникла на фоне ожидания начала новой волны мобилизации и закрытия границ России на выезд из страны и после интервью российского актера Артура Смольянинова, который покинул Россию, заявив, что готов помогать Украине на фронте с оружием в руках. После этого Следственный Комитет России возбудил против актера уголовное дело.
После объявленной в конце сентября 2022 года Путиным мобилизации из России уехало, по разным данным, до 800 тысяч человек.
Ранее о неизбежности усиление репрессий в России неоднократно заявляли различные эксперты. В интервью Rus.Postimees об этом в частности говорил старший научный сотрудник Университетского колледжа Лондона Владимир Пастухов.
«Закручивание гаек еще сильнее практически неизбежно, если война будет продолжаться. Путин удержаться может, только уходя все дальше и дальше в репрессии, закрывая контур. Гайки внутри страны сами по себе не полетят, потому что мы знаем, что такие закрытые режимы, они достаточно устойчивы. То есть это все может уйти в долгую. Если не произойдет либо мощного поражения на фронте, либо какой-то чудесной консолидации элит, которые все-таки поймут, что не обязательно идти до конца расстрельного коридора, а если у тебя есть какая-то дверь, можно попытаться выскочить», - говорил Пастухов в самом начале января 2023 года.
В России активно работает институт присвоения гражданам другого статуса, отсылающего в сталинские времена. Каждую неделю Минюст РФ пополянет списки «иностранных агентов». В последнее обновление попал постоянный автор Rus.Postimees, музыкальный критик Артемий Троицкий.
По официальным социологическим исследованиям деятельность Путина на посту президента РФ одобряют 75% граждан. По данным ВЦИОМ, Путину доверяют 78,4% россиян.
По данным независимой от Кремля службы социологии «Левада-центр», среди страхов россиян «возврат репрессий» находится на седьмом месте. Главными страхами остаются «болезнь близких» (64%), «мировая война» (54%), «болезни» (39%), «произвол властей» (37%), «нищета» (32%), «смерть» (32%).
О том как менялись настроения россиян в 2022 году ранее в интервью Rus.Postimees рассказал директор «Левада-центра» Денис Волков.