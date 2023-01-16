«Предатели», «враги», «конфискация». Кремль готовит россиян к новым репрессиям

«Враги есть враги, с ними надо бороться, но все остальные - они наши граждане, и они должны оставаться нашими гражданами. Мы должны делать так, чтобы даже те, кто уехал, кто не является нашими врагами, захотели опять сюда вернуться, - цитируют Пескова российские пропагандистские ресурсы. - У всех могли быть разные причины для того, чтобы уехать. Но тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, это наши граждане, за которых нам надо бороться».

Песков на Красной площади, 9 мая 2022 года. Фото: Kirill Kudryavtsev / AFP

«Враг народа» - термин из римского права, понятный многим выходцам из СССР. Он широко использовался большевиками для оправдания репрессий.

Следом и соавтор путинского обнуления 2020 года, сенатор Андрей Клишас, допустил конфискацию имущества у тех, кого Володин назвал «уехавшими негодяями».

«Такой подход возможен, но необходимы формулировки состава уголовного преступления, нужно внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс», - заявил сенатор и юрист, который ранее не скрывал своего желания стать судьей Конституционного суда РФ.

Сенаторы РФ Андрей Климов и Андрей Клишас. Фото: Scanpix

После этого член Совета по правам человека при Путине (СПЧ) Кирилл Кабанов предложил не затягивать с реализацией и ввести термин «предатель» в 275-ю статью Уголовного кодекса РФ «Государственная измена» (статья предполагает наказание до 20-ти лет лишения свободы – прим.ред.).