Кремль не стал отрицать подготовку новой волны мобилизации

Кремль прокомментировал сообщения о неизбежности новой волны мобилизации в армию в РФ. На просьбу журналистов подтвердить или опровергнуть сообщения Telegram-каналов, которые ранее называли различные даты новой охоты на резервистов, пресс-секретарь Путина призвал не придавать значения сообщениям от анонимов.

«Не нужно придавать такое значение в целом Telegram-каналам. Главным образом первоисточником являются официальные власти во главе с президентом Российской Федерации. Не нужно преувеличивать Telegram-каналы», - сказал в понедельник 9 января Дмитрий Песков, комментируя сообщения о продолжении мобилизации.

Мобилизация была объявлена Путиным 21 сентября. В конце октября она якобы была завершена, после отправки в армию 300 000 человек, хотя никакого нормативного акта об этом не было принято. Пункт указа о мобилизации, где указана численность резервистов, подлежащих повторному призыву в армию, засекречен. В СМИ публиковалась «инсайдерская информация», что план мобилизации не 300 тысяч человек, а миллион и более.

Эксперты Rus.Postimees объясняли, что Путин не может прекратить мобилизацию чисто юридически, поскольку режим мобилизации позволяет удерживать на фронте тех, чей срок службы по контракту истек.

О новой волне мобилизации и закрытии границ РФ на выезд накануне нового года россиян предупредил министр обороны Украины Алексей Резников. О том, что мобилизация россиян продолжится после новогодних праздников, говорил и украинский лидер Владимир Зеленский. Telegram-каналы ранее со ссылкой на источники в ФСБ сообщали, что Россия ограничит выезд из РФ мужчинам и женщинам уже 23 января.