Зеленский заявил о новой мобилизации россиян на войну

Владимир Зеленский уверен, что Путин попытается переломить ситуацию на фронтах в том числе с помощью новой волны мобилизации в РФ. Об этом он заявил после серии переговоров с иностранными коллегами.

«Только что говорил с премьер-министром Канады, и это четвертый международный разговор за сегодня. Мы начали этот год сразу с того, что самое необходимое Украине именно сейчас – накануне тех новых мобилизационных процессов, которые готовятся государством-террористом. Именно сейчас – тот момент, когда вместе с партнерами мы должны усилить нашу оборону. Мы не сомневаемся, что нынешние хозяева России бросят все, что у них осталось, и всех, кого смогут собрать, чтобы попытаться перевернуть ситуацию в войне и хотя бы отложить их поражение», – заявил украинский лидер.

Зеленский уточнил, что Украина готовится сорвать сценарий Москвы, потому что «террористы должны проиграть».

«Любая попытка нового наступления должна провалиться. Это будет финальное поражение государства-террориста. Россия мобилизует тех, кого хочет бросить умирать, мы мобилизуем цивилизованный мир. Ради жизни», –сказал президент Украины, рассказав, что Норвегия обещала помочь Киеву газом до конца зимы, а власти Великобритании и Нидерландов солидарны с Киевом в том, что реванш Кремля недопустим.

О том, что Кремль неминуемо объявит новую волну мобилизации, накануне нового года заявил и министр обороны Украины Алексей Резников, обращаясь к гражданам России.