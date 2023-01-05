Анонимные Telegram-каналы назвали дату закрытия Москвой границ на выезд из РФ – 23 января. Ранее о том, что Кремль принял решение лишить российский мужчин опции побега от мобилизации за границу сообщал министр обороны Украины.
Россия закроет границу на выезд 23 января
О принципиальном решении Кремля закрыть выезд из России всем мужчинам призывного возраста сообщает Telegram-канал «Кремлевская табакерка».
«Наш источник в ФСБ утверждает, что пограничники получили новое распоряжение (пограничная служба РФ входит в структуру Федеральнйо Службы Безопасности – прим.ред.): запрет на выезд за границу будет введен 23 января. Из России перестанут выпускать почти всех мужчин призывного возраста (для видимости будут выпускать примерно каждого десятого, ведь запрет вводится негласно, официально о нем не объявят) и женщин, которые попадут в списки на мобилизацию», - сообщает информационный ресурс.
По данным авторов сообщения, новые списки россиян, которые подлежат второй волне мобилизации, должны быть подготовлены и переданы в ФСБ до 23 января.
При этом «Кремлевская табакерка» уточняет, что запрет на выезд должен был быть введен сразу после окончания новогодних праздников в России – 10-12 января (россияне официально не работают из-за празднования нового года до 9 января – прим.ред.). Но дату закрытия границ перенесли «из-за общественного резонанса в связи с гибелью наших военных в Макеевке». В новогоднюю ночь в результате удара HIMARS было уничтожено ПТУ в пригороде Донецка с несколькими сотнями российских военных. Украина сообщала о потерях РФ в несколько сотен подчиненных Сергея Шойгу, минобороны РФ подтверждало смерть 89 человек.
Собеседник Telegram-канала, знакомый с принятыми властями РФ решениями, отметил, что новая волна мобилизации начнется 8 января, что позволит многим мужчинам и женщинам успеть уехать из России.
«Пусть часть уедет, зато не будет протестов. А до середины месяца о Макеевке все забудут», - сказал собеседник «Табакерки».
Источники Rus.Postimees в РФ не смогли оперативно верифицировать данные, изложенные в сообщении «Кремлевской табакерки». «Это свежий канал. Кто за ним стоит, пока непонятно», - сказал наш собеседник, знакомый с российским миром неофициальных медиа-ресурсов. Никаких комментариев от официальных лиц РФ пока не поступало.
После объявленной в конце сентября 2022 года Путиным мобилизации из России уехало, по разным данным, до 800 тысяч человек.
О том, что Кремль закроет границы на выезд и приступит к новому этапу мобилизации, в конце декабря заявил министр обороны Украины Алексей Резников в специальном обращении к россиянам, причем на русском языке.
«Я точно знаю, что у вас осталась примерно одна неделя, пока еще есть хоть какой-то выбор. В начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение и начнут очередную волну мобилизации. Границы тоже будут закрыты и в Беларуси», – утверждал Резников.
3 января о скором начале новой волны мобилизации в РФ заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Еще в начале декабря о подготовке к новой волне мобилизации сообщали источники Rus.Postimees в РФ. О том, что Путин лгал, когда в начале ноября утверждал о завершении мобилизации, Rus.Postimees рассказывали эксперты.
В начале января от имени «вдов военнослужащих» начались информационные вбросы о необходимости закрытия границ для российских мужчин и объявления тотальной мобилизации. 2 января в соцсетях появилось соответствующее обращение ранее неизвестной организации «солдатские вдовы России».
О том, что закрытие границ на выезд из РФ – это реальность, в интервью Rus.Postimees сказал старший научный сотрудник Университетского колледжа Лондона Владимир Пастухов.
В декабре правительство РФ подтвердило, что власти России профинансируют услуги по заморозке спермы солдат РФ, отправленных на войну, а их жен будут бесплатно лечить от бесплодия.