Россия закроет границу на выезд 23 января

«Пусть часть уедет, зато не будет протестов. А до середины месяца о Макеевке все забудут», - сказал собеседник «Табакерки».

Источники Rus.Postimees в РФ не смогли оперативно верифицировать данные, изложенные в сообщении «Кремлевской табакерки». «Это свежий канал. Кто за ним стоит, пока непонятно», - сказал наш собеседник, знакомый с российским миром неофициальных медиа-ресурсов. Никаких комментариев от официальных лиц РФ пока не поступало.

После объявленной в конце сентября 2022 года Путиным мобилизации из России уехало, по разным данным, до 800 тысяч человек.

О том, что Кремль закроет границы на выезд и приступит к новому этапу мобилизации, в конце декабря заявил министр обороны Украины Алексей Резников в специальном обращении к россиянам, причем на русском языке.

«Я точно знаю, что у вас осталась примерно одна неделя, пока еще есть хоть какой-то выбор. В начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение и начнут очередную волну мобилизации. Границы тоже будут закрыты и в Беларуси», – утверждал Резников.

3 января о скором начале новой волны мобилизации в РФ заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В начале января от имени «вдов военнослужащих» начались информационные вбросы о необходимости закрытия границ для российских мужчин и объявления тотальной мобилизации. 2 января в соцсетях появилось соответствующее обращение ранее неизвестной организации «солдатские вдовы России».

О том, что закрытие границ на выезд из РФ – это реальность, в интервью Rus.Postimees сказал старший научный сотрудник Университетского колледжа Лондона Владимир Пастухов.