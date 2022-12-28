Минздрав РФ признал, что тратит средства российского бюджета на заморозку спермы военнослужащих, которые уже проходят, или будут проходить военную службу в Украине.
Сперму солдат РФ, отправленных на войну, замораживают для рождения детей
Российское правительство оплатит хранение спермы мобилизованных на войну мужчин и лечение бесплодия у их жен. Об этом 28 декабря со ссылкой на известного российского адвоката Игоря Трунова сообщают как российские государственные информагентства, так и СМИ, чья деятельность в РФ стала невозможной из-за войны.
Юрист и президент общественной организации «Союз адвокатов России» сообщил, что получил ответ от чиновников после обращения к ним.
«На мое обращение к председателю правительства РФ "О создании бесплатного криобанка генетического материала и изменений в системе ОМС на получение бесплатной квоты на лечение бесплодия для граждан РФ, участвующих в СВО (термином «специальная военная операция» в РФ маскируется развязанная Путиным полномасштабная война в Украине – прим.ред.)" нами получен ответ. Министерство здравоохранения РФ определило возможность финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета по бесплатной консервации и хранению половых клеток (сперматозоидов) для граждан, мобилизованных для участия в СВО, на 2022-2024 годы. Последующее бесплатное использование законсервированного генетического материала для вспомогательных репродуктивных технологий регламентировано законом при наличии показаний в рамках обязательного медицинского страхования», - заявил Игорь Трунов в среду.
Трунов уточнил, что он с коллегами в настоящее время готовит несколько обращений в интересах нескольких российских семей для оказания медицинской помощи по бесплатной криоконсервации генетических материалов, необходимых для экстракорпорального оплодотворения. Позволяет ли эта опция мобилизованным мужчинам покинуть фронт, или воинские части, куда они попали после мобилизации, или же они смогут сдать сперму прямо в своих палатках и бараках, не уточняется.
После нападения на Украину Минобороны РФ инициировало изменения в законодательстве, которые позволяют семьям военных бесплатно приезжать за телом погибшего военнослужащего. Однако этот нормативный акт вскоре был снят с рассмотрения.
Мобилизация, которую Владимир Путин объявил 21 сентября 2022 года, стала более серьезным шоком для россиян, нежели само начало войны в конце зимы, рассказал Rus.Postimees директор независимой от российских властей службы социологии «Левада-центр» Денис Волков.
Ранее Россия признала гибель шести тысяч своих военнослужащих в Украине после 24 февраля. 22 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что Россия потеряла более 100 000 военных.
Количество жертв среди мирного населения Украины, которое подтверждает ООН, с 24 февраля приблизилось к 18 000 человек. Всего подтверждаются убийства уже 6 884 мирных граждан в Украине (в том числе 429 детей), 10 947 гражданских лиц были ранены (в том числе 800 детей). Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал международное сообщество активнее работать над привлечением к ответственности виновных в военных преступлениях в Украине.
Война, развязанная Владимиром Путиным против Украины, продолжается уже 308 дней.