Сперму солдат РФ, отправленных на войну, замораживают для рождения детей

Российское правительство оплатит хранение спермы мобилизованных на войну мужчин и лечение бесплодия у их жен. Об этом 28 декабря со ссылкой на известного российского адвоката Игоря Трунова сообщают как российские государственные информагентства, так и СМИ, чья деятельность в РФ стала невозможной из-за войны.

Юрист и президент общественной организации «Союз адвокатов России» сообщил, что получил ответ от чиновников после обращения к ним.

«На мое обращение к председателю правительства РФ "О создании бесплатного криобанка генетического материала и изменений в системе ОМС на получение бесплатной квоты на лечение бесплодия для граждан РФ, участвующих в СВО (термином «специальная военная операция» в РФ маскируется развязанная Путиным полномасштабная война в Украине – прим.ред.)" нами получен ответ. Министерство здравоохранения РФ определило возможность финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета по бесплатной консервации и хранению половых клеток (сперматозоидов) для граждан, мобилизованных для участия в СВО, на 2022-2024 годы. Последующее бесплатное использование законсервированного генетического материала для вспомогательных репродуктивных технологий регламентировано законом при наличии показаний в рамках обязательного медицинского страхования», - заявил Игорь Трунов в среду.