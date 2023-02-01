На Хийумаа человек, представившийся полицейским, выманил у пенсионера более 7500 евро в качестве оплаты штрафа для прекращения якобы возбужденного против него уголовного дела.
Пожилой мужчина с Хийумаа отдал мошенникам 7500 евро
В январе 69-летний житель Кярдла, Хийумаа, получил электронное письмо, якобы отправленное полицией. В письме мужчине сообщили, что против него возбуждено уголовное дело за посещение порносайтов.
Пенсионер ответил на послание, после чего получил новое письмо, в котором ему предлагалась возможность прекратить процедуру, если он заплатит штраф в размере 7522 евро. Пожилой человек послушался и перевел запрошенную сумму денег на банковский счет неизвестного лица. Об этом рассказал о произошедшем пресс-секретарь Западной префектуры.
Затем пенсионера попросили прислать свой идентификационный номер и фотографию, что он и сделал. Тогда с него начали требовать 23 051 евро в счет так называемого залога, после чего мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился уже к настоящим полицейским.
Ранее Rus.Postimees уже писали о том, что интернет мошенники, притворяясь полицейскими, обвиняют людей в совершении киберпреступлений и требуют деньги для прекращения несуществующего уголовного дела. В случае, если вы обнаружили такое письмо у себя в электронном почтовом ящике - не отвечайте на него. Также не переходите по ссылкам, которые могут быть прикреплены к письму. Если вы стали жертвой подобного мошенничества - обратитесь в полицию.