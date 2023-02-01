Пожилой мужчина с Хийумаа отдал мошенникам 7500 евро

В январе 69-летний житель Кярдла, Хийумаа, получил электронное письмо, якобы отправленное полицией. В письме мужчине сообщили, что против него возбуждено уголовное дело за посещение порносайтов.

Пенсионер ответил на послание, после чего получил новое письмо, в котором ему предлагалась возможность прекратить процедуру, если он заплатит штраф в размере 7522 евро. Пожилой человек послушался и перевел запрошенную сумму денег на банковский счет неизвестного лица. Об этом рассказал о произошедшем пресс-секретарь Западной префектуры.

Затем пенсионера попросили прислать свой идентификационный номер и фотографию, что он и сделал. Тогда с него начали требовать 23 051 евро в счет так называемого залога, после чего мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился уже к настоящим полицейским.